Dans une autre bonne nouvelle pour les universités britanniques, le « gaspillage woke » gagne du terrain dans les médias britanniques, et dans le collimateur se trouvent des projets de recherche aux sonorités folles financés par les contribuables. Selon une enquête conjointe menée par The Sun et l’Alliance des contribuables, des millions de livres sont volés dans les poches de citoyens travailleurs afin que des universitaires puissent enquêter sur « la danse TikTok, les ‘animaux queer’ et les robots pro-trans ». Sur le Substack de Charlotte Gill, nous trouvons des niveaux d’indignation industriels concernant des projets tels que « Glitching cisgenderism » (185 000 £) ; « L’Europe que le porno gay a construite » (840 000 £) ; et « Re-Indigenizing Victorian Studies » (34 000 £).

Une grande cible de la colère personnelle de Gill est UK Research and Innovation : l’organisme qui supervise le financement universitaire spécifique à chaque discipline. UKRI est une organisation aussi familière pour l’académique moderne que les refus de bureau de la part des revues et le ressentiment bouillonnant des collègues. « Beaucoup de Britanniques n’en ont jamais entendu parler malgré le fait qu’on leur facture 9 milliards de livres par an pour son travail », écrit Gill comme si elle était Warren Beatty découvrant les conspirations douteuses de la Corporation Parallax.

Bien qu’elle soit prête à concéder que UKRI finance « des recherches médicales, scientifiques et technologiques importantes », le problème est que « sa valeur a tendance à être ternie par ses ailes plus légères, telles que le Conseil de recherche en arts et humanités (AHRC) et le Conseil de recherche économique et sociale (ESRC) ». Maintenant, bien que « ailes plus légères » puisse raisonnablement sembler être le sujet d’un projet financé par l’AHRC en soi, il est encore un peu sévère de jeter les résultats de recherche totaux de l’histoire, de la philosophie, des langues et de la linguistique, de la théologie, de la musique, de l’archéologie, des classiques, de l’économie, de la psychologie (etc.) de nos meilleures universités sous un jour aussi désobligeant — car ce sont là quelques-unes des disciplines financées par l’AHRC et l’ESRC. Gill reste imperturbable, cependant — selon elle, nous devrions complètement désengager le financement de l’AHRC.

À ce stade, je devrais déclarer un intérêt. Il y a quinze ans, l’AHRC s’est offert une véritable aubaine/dépensé 28 000 £ à tort (supprimez ce qui est inapproprié) afin de me donner une année de congé d’enseignement pour enquêter sur le sujet urgent de « La nature des réponses imaginatives à la fiction » et écrire un livre extrêmement technique à ce sujet. Je me dévoile à ce sujet maintenant, en partie pour éviter les futures têtes rasées publiques lorsque Gill sera inévitablement mise en charge de la version britannique de DOGE par le Premier ministre Farage. Mais également, j’ai vu le paysage du financement de la recherche de l’intérieur, à la fois en tant que bénéficiaire et en tant que responsable de département. Et les choses sont un peu plus compliquées qu’elles n’apparaissent au premier abord.

Ce n’est pas qu’il n’y ait pas de projets idéologiques stupides qui reçoivent trop d’argent — les critiques ont raison à ce sujet. Je suis en fait surpris que Gill et ses collègues n’aient pas eu plus de plaisir avec les 805 000 £ destinés aux chercheurs de Roehampton, afin d’étudier « les communautés marginalisées dans la performance contemporaine des pièces de théâtre de l’époque moderne ». Cela culminera apparemment dans une production de Galatea par le dramaturge du XVIe siècle John Lyly, jouée pour la première fois devant Elizabeth I en 1588 ; une pièce qui a été décrite par les lauréats de la subvention comme « explorant les vies féministes, queer, transgenres et migrantes » et dépeignant la « célébration d’un mariage queer et trans ». (Comment la Reine Vierge a ressenti son exposition précoce aux politiques de libération du XXIe siècle n’est pas consigné, bien qu’il soit dit que plusieurs courtisans ont pu s’agenouiller.)

Malgré de telles absurdités, et avec un récit hostile qui se construit clairement contre les sciences humaines en général, il convient de souligner qu’un grand nombre de recherches non idéologiques, académiques et fascinantes se poursuivent encore dans les universités britanniques. Il faut également reconnaître que plusieurs des cibles de la moquerie actuelle — y compris le principal The Sun objectif, « Ontologie et propriété de la danse sur Internet » à l’Université de Coventry (199 922 £) — s’efforcent d’être anti-élitistes d’une manière que les lecteurs de The Sun pourraient normalement apprécier, en appliquant des outils analytiques à des entités quotidiennes plutôt qu’à des sujets particulièrement intellectuels.

Mais il est également vrai que des organismes de financement comme l’AHRC sont en grande partie responsables — bien que Gill et les autres semblent avoir une compréhension superficielle des raisons. Le plus gros problème n’est pas (juste) qu’ils donnent trop d’argent à des projets intellectuellement superficiels garnis des mots « queer » et « décoloniser » comme si cela signifiait vraiment quelque chose, mais qu’ils ont construit des systèmes entiers qui incitent ce type de candidature coûteuse et vide, et qui sont voués à les placer au sommet de la pile.

Considérez qu’il fut un temps où, pour faire vos recherches dans une discipline comme la philosophie, vous pouviez vous asseoir dans votre bureau ou votre bibliothèque, lire des livres, réfléchir un peu, puis écrire des choses. À part quelques voyages pour des conférences ou des archives, les frais généraux étaient minimes. Vous n’aviez pas à courir après la dernière tendance intellectuelle à la mode, ni à essayer désespérément d’attirer les gros titres de la presse avec vos découvertes.

Puis, il y a environ 20 ans, le gouvernement travailliste de l’époque a essayé d’adopter une approche purement quantitative pour l’évaluation de la recherche universitaire pour des raisons de réduction des coûts. Dans le furore qui a suivi, il a fait marche arrière et a partiellement remplacé l’idée de métriques par celle de « voies vers l’impact » — en gros, en insistant sur le fait que les universitaires devaient démontrer au contribuable un bénéfice positif de leur recherche prospective pour la société dans son ensemble, et pas seulement pour d’autres universitaires ou étudiants. Soudain — et de manière hautement ironique, compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées depuis — tout était axé sur la démonstration de la valeur pour l’argent. Les conseils de recherche ont intégré des sections sur l’impact dans les demandes de subvention, ou ont simplement insisté pour que cela soit mentionné tout au long ; et le gouvernement a rendu le financement direct aux universités en partie dépendant de la soumission d’« études de cas sur l’impact » de chaque département.

Une série de postes a été créée pour des « agents d’impact » ; et un véritable enfer s’est ouvert pour les chercheurs en sciences humaines, et probablement surtout pour les philosophes. Après tout, c’est un type psychologique pour lequel certaines des premières lignes d’ouverture les plus passionnantes du 20ème siècle incluent : « 1. Le monde est tout ce qui est le cas. 1.1 Le monde est la totalité des faits, non des choses. 1.11 Le monde est déterminé par les faits, et par le fait qu’il s’agit de tous les faits. »

Car, contrairement à ceux des départements de sciences ou de technologie, nous ne pouvions pas nous vanter de nouveaux polymères ou de trouver des remèdes contre le cancer. Au lieu de cela, nous devions désespérément chercher un angle en épistémologie, esthétique ou philosophie des sciences qui pourrait éventuellement intéresser un non-spécialiste de passage. À mon époque à ce poste particulier, j’ai eu des discussions sérieuses avec des collègues sur la question de savoir si l’ontologie des trous pouvait être appliquée à la controverse de l’élection américaine de 2000 concernant les « chads pendants » en Floride ; je m’inquiétais beaucoup de savoir si le score d’impact de la recherche départementale sur Heidegger serait réduit par le fait qu’il était nazi ; et j’ai essayé de montrer ma bonne volonté alors qu’un agent d’impact légèrement désespéré me demandait si mon travail pourrait éventuellement couvrir la question de savoir si le prochain Doctor Who pourrait être une femme, d’un point de vue métaphysique. Avec de telles expériences mises en avant dans les sciences humaines, il n’est guère surprenant que des personnes ambitieuses aient finalement commencé à sauter sur n’importe quel train en marche pour s’en échapper.

De nos jours, c’est encore pire. Les universités à court d’argent sont encore plus réticentes à financer la recherche en interne, et elles aiment également faire dépendre vos perspectives d’emploi et de promotion de la quantité d’argent de subvention que vous obtenez. Pendant ce temps, des organismes comme l’AHRC ne vous financeront pas pour écrire un livre alors que vous pourriez gérer une équipe de postdocs, breveter une application, écrire un blog hebdomadaire, organiser une exposition itinérante, construire des matériaux d’enseignement pour les écoles et écrire un livre, tout cela en même temps. Votre budget pour un projet aussi horriblement compliqué doit couvrir tous les coûts directs et indirects de ces choses, y compris la couverture de l’enseignement régulier de tous les participants au projet, et tous les frais généraux. Les choses deviennent donc rapidement coûteuses.

À peine quelqu’un d’une mentalité intensément réfléchie souhaite réellement faire ces choses — ils y sont contraints par le système. Le groupe de personnes qui aiment penser pendant des heures à des idées abstraites et qui apprécient vraiment de gérer des équipes, d’écrire des budgets et de parler au grand public n’est pas très large. Plus l’environnement universitaire devient bureaucratisé et professionnalisé, moins il attire les types de penseurs purs — et c’est vraiment dommage.

Le résultat dans de nombreux cas est sans valeur — des recherches totalement superficielles menées par des ambitieux obsédés par les tendances, dont les conclusions sont manipulées dès le départ pour s’adapter aux humeurs publiques transitoires et à la politique à la mode, et avec lesquelles presque personne ne s’engage en dehors du milieu académique de toute façon. Pour autant que je puisse voir, la chose la plus économique que les financeurs universitaires pourraient faire maintenant serait d’arrêter d’encourager les universitaires à penser qu’ils doivent démontrer la valeur monétaire de leurs recherches au grand public, et laisser cet aspect extrêmement coûteux des choses disparaître complètement. Et contrairement à d’autres, je peux le dire maintenant, parce que Dieu merci, je n’ai plus jamais à postuler à l’AHRC.