Pour les Américains, plus c’est grand, mieux c’est. Nous « faisons grand ou rentrons chez nous ». Big Pharma fabrique nos médicaments et Big Tech construit nos téléphones. Nous descendons des Big Macs avec des Big Gulps et nous écoutons Biggie Smalls. Le football universitaire est à peu près le même. Les matchs de bowl des « Big four » annonçaient autrefois la nouvelle année, et même maintenant, nos « Big Ten » représentent les meilleures équipes universitaires du pays. Mais ensuite, en 1967, le grand est devenu surdimensionné, lorsque la National Football League (NFL) a présenté le Super Bowl entre les deux meilleures équipes professionnelles d’Amérique.

À ce jour, seul l’atterrissage sur la Lune en 1969 a attiré plus de regards américains que le Super Bowl, le 57e étant prévu pour se jouer entre les Philadelphia Eagles et les Kansas City Chiefs dimanche soir. Maintenant, cependant, les anciennes équipes universitaires veulent aussi attirer les regards, ainsi que les milliards de revenus publicitaires qu’elles apportent inévitablement. En pratique, cela signifie des marketeurs, des entraîneurs, des salaires, et la fin d’une tradition amateur qui a survécu, sous une forme ou une autre, depuis la fin de la guerre civile.

Cela compte, et pas seulement en raison de la façon dont cela transforme le football universitaire en un écho déformé et commercialisé de la NFL. Car dans la professionnalisation du sport universitaire, il y a aussi une histoire plus large. Je veux dire comment, dans l’Amérique moderne, l’argent s’infiltre dans chaque facette de la vie, un processus qui écrase la variété de notre culture à l’échelle du continent — même s’il laisse entrevoir les limites strictes de notre mentalité du « plus c’est grand, mieux c’est ».

Les Américains adorent la compétition. Chaque année, 100 millions d’entre nous assistent à un match professionnel de baseball, de football, de hockey ou de basketball. Pourtant, dans cette république obsédée par le sport, le football universitaire amateur est distinct — ne serait-ce que par la passion de ses fans. En 2024, les 10 matchs les mieux notés avaient une audience télévisée collective de 122 millions, tandis que 31 équipes affichaient un taux de présence en personne remarquable de 100 %. Pourtant, même ces chiffres ne rendent pas vraiment justice au sport. Visitez un endroit comme l’Université de l’Alabama et vous verrez vite ce que je veux dire. Dès le petit-déjeuner, 100 000 fans se remplissent et s’enivrent lors de fêtes « tailgate » à l’extérieur du stade. Attendez-vous à une orgie de bière, de côtes de porc fumées au hickory et de donuts Krispy Kreme. Une fois que vous êtes bien repu, courez dans le « Walk of Champions », où les fans accueillent l’équipe à son entrée dans le Bryant-Denny Stadium. Vous avez déjà eu une journée bien remplie, et ce n’est même pas encore le coup d’envoi.

Comment, alors, expliquer cette folie, celle qui déclenche des spasmes d’émotion d’Alaska à Maine ? Pour Kurt Kemper, la réponse commence moins avec les équipes — et plus avec les universités qui les accueillent. « Le collège, pour les Américains, est synonyme de classe moyenne », soutient Kemper, professeur d’histoire américaine à l’Université d’État du Dakota. « Le football universitaire est une partie idéalisée de l’expérience universitaire. » C’est en partie une fonction de l’histoire. Rutgers a joué contre Princeton lors du tout premier match de football universitaire en 1869. Aujourd’hui, cependant, le football universitaire est principalement un jeu de classe ouvrière, particulièrement populaire parmi les Afro-Américains. Cela aide sans doute, ajoute Kemper, que l’université, et le football universitaire, aient longtemps été admirés comme des moteurs de mobilité sociale. Comparés à leurs camarades de classe, les stars du football proviennent de milieux défavorisés de manière disproportionnée et obtiennent des diplômes à des taux plus élevés que la moyenne.

En fin de compte, cependant, le football universitaire est plus qu’un chemin vers une clôture blanche. Comme l’explique Randy Roberts, historien à l’Université Purdue, l’institution parle finalement de la gamme déconcertante d’identités régionales de l’Amérique. Pour qui vous soutenez ne dénote pas seulement votre alma mater : mais plutôt votre sensibilité locale et votre classe. Oubliez ces côtes de porc de l’Alabama — au Presbyterian College, en Caroline du Sud, la mascotte de l’équipe est un highlander écossais, jouant de la cornemuse alors qu’il mène l’équipe. Dans le cœur de l’Amérique, en revanche, les équipes sont célèbres pour embrasser l’héritage agricole du Midwest. Au Wisconsin, par exemple, les fans portent des chapeaux en fromage sur la tête, ce qui est approprié dans l’État des produits laitiers. Au Nebraska, pour sa part, les supporters échangent le camembert contre le maïs. Pas étonnant que leur équipe soit surnommée les Cornhuskers.

Je ne souhaite pas insulter les lecteurs de Madison ou Lincoln — mais cet esprit régional est sans aucun doute le plus clair à l’Université d’État des Appalaches. Nichée au milieu des collines et des vallées de Boone, une ville difficile de la High Country de Caroline du Nord, App State affiche le pourcentage de présence moyen le plus élevé du football universitaire : un spectaculaire 115,78 %. Pour dépasser la capacité, les étudiants se pressent sur la « Grassy Hill » surplombant le terrain. Ils sont rejoints par 25 000 anciens élèves, qui parcourent des heures sur des routes à deux voies dangereuses pour revenir « chez eux » pendant six samedis chaque automne. Entre le troisième et le quatrième quart, millionnaires, étudiants et habitants de la classe ouvrière célèbrent tous leur identité rugueuse à travers un chant collectif de 35 000 personnes d’un hymne rock-country emblématique.

Pour Adam Cole, rien de tout cela n’est surprenant. « Peut-être que vous aimez votre ville natale, peut-être que vous la détestez », dit le journaliste sportif couvrant le football universitaire dans le sud-est. « Mais cela reste avec vous. » C’est un amour qui peut facilement se transformer en haine. Un exemple est lorsque l’Université du Michigan affronte son voisin et ennemi du Big Ten, l’Université d’État de l’Ohio, dans un match ominieusement connu sous le nom de « Le Match ». Lors d’une rencontre récente, les joueurs ont déclenché une bagarre, une bataille agrémentée de gaz lacrymogène. Il n’est jamais allé aussi loin dans la colère, mais Cole comprend lui-même cette brume rouge. Originaire de Topeka, Kansas, il a un jour entendu un passager à l’aéroport insulter une université locale. Comme il le dit : « J’ai dû me retenir de dire : ‘Hé, espèce de con, ne parle pas de ma ville !’ »

« Lors d’une rencontre récente, les joueurs ont déclenché une bagarre, une bataille agrémentée de gaz lacrymogène. »

Maintenant, cependant, cet amateurisme vivant est menacé — par le puissant dollar. Déjà, les 10 programmes de football universitaire les plus rentables gagnent collectivement 571 millions de dollars par an, principalement grâce à l’exposition médiatique gratuite lorsque de grands matchs sont diffusés à la télévision. C’est une aubaine que les équipes plus petites peuvent parfois saisir aussi. En 2007, par exemple, Appalachian State a choqué le monde du football universitaire en battant l’Université du Michigan. Pratiquement du jour au lendemain, les inscriptions ont augmenté de 6 000. Pas étonnant que Joey Jones, le directeur des communications stratégiques de l’équipe de football d’Appalachian State, appelle le football universitaire le « porche d’entrée » de son université.

Avec de telles sommes en jeu, il n’est pas surprenant que l’argent rôde maintenant dans d’autres coins du football universitaire également. Pendant des décennies, les étudiants-athlètes étaient principalement non rémunérés. Tout ce qu’ils pouvaient espérer, c’était des frais de scolarité payés et une petite chambre dans un dortoir, accompagnés de repas de cafétéria ternes. Mais, en 2015, les tribunaux fédéraux ont enfin permis aux étudiants de participer à l’action. De nos jours, les athlètes universitaires obtiennent une compensation via des contrats de « Nom, Image et Ressemblance » (NIL). En apparaissant dans des publicités ou en signant un maillot, un quart-arrière universitaire de haut niveau peut gagner 1 million de dollars par an ; les équipes d’élite coûtent au total plus de 10 millions de dollars. Pendant ce temps, les universités emploient de plus en plus de « directeurs généraux » pour lever des fonds auprès de donateurs riches et conclure des accords avec le secteur privé.

Il y a encore beaucoup plus à dire. Depuis le lancement d’une compétition de playoffs de style NFL, en 2014, un système qui s’est depuis élargi à 12 équipes, les plus grandes universités se gorgent ensemble d’accords médiatiques d’une valeur de 7,8 milliards de dollars. Et avec un groupe d’écoles moins prestigieuses désireuses de participer, les meilleures équipes se battent pour contrôler leur monopole en formant 11 méga-conférences. Fait frappant, ces regroupements ne correspondent plus par région : le Big Ten a transcendé ses racines du Midwest pour englober 20 écoles, s’étendant du New Jersey à la Californie, lui assurant une empreinte médiatique dans cinq des sept plus grands marchés du pays.

Avec tant de téléspectateurs potentiels, le réseau télévisé du Big Ten remplit les caisses de ses membres avec 100 millions de dollars par an. Pourtant, si cela rend les directeurs généraux riches et garantit que les étudiants sont équitablement rémunérés, cela a également un impact réel sur la façon dont le football universitaire se ressent depuis les gradins. Un bon exemple — on pourrait presque l’appeler NFL-lite — est survenu le mois dernier. Un lundi soir frais, les Fighting Irish de Notre Dame ont affronté les Buckeyes de l’État de l’Ohio dans ce qui est de plus en plus connu comme le « Super Bowl » du football universitaire. Chaque équipe a empoché 20 millions de dollars grâce au match, mais au-delà des dollars et des cents, la professionnalisation suintait pratiquement depuis la touche. Les joueurs et les entraîneurs sont des mercenaires qui passent d’une équipe à l’autre à la recherche d’un meilleur salaire. Will Howard, le quart-arrière gagnant de l’Ohio, venait juste de transférer de Kansas State le janvier précédent. Quelques jours après la victoire de l’État de l’Ohio, le coordinateur défensif de l’équipe a quitté le navire pour l’État de Pennsylvanie, attiré par un salaire annuel de 3,2 millions de dollars.

Il va sans dire, en attendant, que ces méga-conférences apportent leurs propres changements. « Les conférences perdent le parochialisme du football universitaire », déclare Roberts, ajoutant que la passion animant des matchs comme le « Egg Bowl » entre Ole Miss et Mississippi State est finalement due au narcissisme des petites différences. Kemper est d’accord. Jusqu’à la création des playoffs de football universitaire, il suggère que couronner un champion national n’était pas vraiment l’objectif principal du sport. En réalité, battre un rival définissait une saison « gagnante ». De nos jours, cependant, avec des équipes se battant pour un trophée national, le football universitaire risque de devenir un jeu clinique et antiseptique, dépourvu des haines parochiales apprises sur les genoux de votre grand-père.

Bien sûr, ce mélange enivrant de nationalisation et d’argent n’est pas limité au football universitaire. L’Amérique d’après 1945 a été standardisée par les transports et les télécommunications, qui aplanissent ensemble les accents régionaux, éliminent les aliments régionaux et homogénéisent complètement l’expérience américaine. Jusqu’à la présidence de Carter, vous pouviez visiter le Nebraska pour voir les Cornhuskers, en grignotant un runza d’un bar à lait en chemin. Ce n’est plus le cas, même si Kemper soutient que l’arrivée d’un Super Bowl universitaire à vainqueur-tout-prend parle d’un modèle économique plus large qui accorde des récompenses à un petit nombre. « Dans l’ancien système », dit-il, « 10 à 15 équipes terminaient une saison en se sentant gagnantes. Dans le nouveau système, il n’y a qu’un seul gagnant. »

Pour être juste, la cupidité n’a pas encore complètement écrasé le jeu universitaire. « Des gens durs qui travaillent de leurs mains et le football est leur moyen de sortir », c’est ainsi que Roberts le caractérise. « Le football est un jeu difficile. Vous voyez d’où viennent les joueurs. » À Appalachian State, certainement, cette dureté est incarnée par le quarterback Chase Brice. N’ayant pas réussi à obtenir de succès sur le terrain dans deux plus grandes écoles, le grand blond a transféré ici en 2021. Modeste et désireux de réussir, Jones dit que les gens de la montagne ici « ont vu quelque chose d’eux-mêmes » chez le Géorgien de 27 ans.

C’est tant mieux — car le football universitaire peut encore être spécial. Le 7 septembre 2022, Appalachian State a accueilli l’émission College GameDay d’ESPN. Diffusée en direct du campus de l’université, elle a rapporté à l’université 500 millions de dollars en publicité gratuite. Pas que les fans s’en soucient beaucoup, alors que la petite ville de Boone est devenue le centre de l’univers du football. Un match aller-retour contre un rival de conférence s’est terminé par un dernier jeu. Derrière de deux points, avec deux secondes restantes, Brice a lancé un « Hail Mary » de 53 yards touchdown pour une victoire remarquable. La foule a explosé. Pourtant, au milieu du chaos, Brice, le quarterback vedette sur la scène nationale, a couru directement past les reporters. Au lieu de cela, il s’est précipité vers la section étudiante des gradins, où il a aidé ses camarades à descendre sur le terrain. Un moment merveilleusement intime, au milieu d’un sport qui grandit et grandit.