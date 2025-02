À l’époque où j’étais à l’université, je me souviens d’avoir savouré un mème qui se moquait des gens en fonction de leur signe astrologique. Ce n’était pas exactement la blague la plus intelligente de tous les temps, mais chaque signe du zodiaque avait son propre dessin animé, avec une liste d’adjectifs peu flatteurs autour. Il y a peu de choses plus satisfaisantes que de dire à ta petite sœur, Taureau, qu’elle est têtue et exaspérante avec son sens de la justice. Je m’identifiais également fortement à ma propre moquerie de Poissons, qui me disait que j’étais impraticable, trop sensible, fuyante et distrait.

Ce n’était pas que je croyais à l’astrologie. En fait, j’aurais pris soin de te dire que je n’y croyais pas. Mais j’étais à l’âge où ton identité est à redéfinir, et cette question centrale — qui suis-je ? — doit être explorée sous tous les angles possibles. Les signes du zodiaque me semblaient faire partie intégrante de cette manie d’auto-analyse. Savoir mon signe solaire n’était ni plus ni moins édifiant que de connaître mon type Myers-Briggs ou ma maison dans Harry Potter. Je savais que ces constructions étaient probablement des absurdités, mais en tant que jeune de 20 ans perpétuellement confus, elles m’aidaient à me sentir vu.

Avançons jusqu’à aujourd’hui, et toutes les choses liées au zodiaque connaissent un moment de gloire. Dans une étude de Pew Research de 2018, 29 % des adultes américains ont déclaré croire à l’astrologie, y compris 26 % des chrétiens et 47 % de ceux qui croyaient en « rien de particulier ». Si tu demandais aux gens s’ils lisent leur horoscope ou connaissent leur signe solaire, le chiffre serait sûrement encore plus élevé. L’engagement est sûrement occasionnel pour certains. Mais pour des millions de personnes, l’astrologie offre une connexion avec le divin — même si ses revendications empiriques sont beaucoup plus difficiles à prouver.

L’astrologie est populaire depuis un certain temps. Dès 2017, l’agence de prévisions WGSN déclarait que « la nouvelle spiritualité est la nouvelle norme ». Cela coïncide avec une chute régulière de la religion traditionnelle dans la plupart des régions du monde. Dans le recensement de 2021 au Royaume-Uni, moins de la moitié des adultes britanniques se décrivaient comme chrétiens, plus d’un tiers des répondants (« sans religion ») déclarant n’avoir aucune religion.

Bien sûr, un éloignement de la religion ne signifie pas nécessairement un éloignement de la non-croyance. En fait, de nombreuses nouvelles fixations spirituelles se forgent dans le creuset des espaces en ligne. Les « sans religion » n’ont pas signé pour vivre une vie dépourvue de sens : ce qu’ils veulent, c’est définir ce sens selon leurs propres termes.

C’est là que des pratiques comme l’astrologie et le tarot entrent en jeu. Beaucoup de ces pratiques sont présentées moins comme « spirituelles » et plus comme « thérapeutiques » — se situant quelque part à l’intersection de la création de sens et du soin de soi. L’introspection est le nom du jeu ici : même si tu ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit d’intrinsèquement spécial dans les cartes que tu tires, ou dans les placements planétaires de ta carte de naissance, tu pourrais les voir comme un outil de scénarisation. Pense à elles comme à une sorte de test de Rorschach : « Que signifie pour moi un Neuf de Coupes ou une Lune en Taureau aujourd’hui ? »

Mais pour d’autres passionnés d’astrologie, il y a quelque chose de bien plus grand en jeu ici. Si un Poissons est vraiment distrait par défaut, et un Taureau est auto-justifié, alors cela dit quelque chose de grand et de surprenant sur la nature de la réalité. Cela suggère que les différents corps de notre système solaire imprègnent d’une manière ou d’une autre la psyché d’un bébé au moment de sa naissance. Et cela signifie que ces morceaux de roche et ces boules de gaz, à des millions de kilomètres, ont une influence sur nos psychodrames quotidiens. Si c’est vrai, le paradigme sous lequel la plupart d’entre nous fonctionnent est complètement ouvert.

« L’astrologie soulève des questions philosophiques ou cosmologiques sur le monde et sur ce que nous faisons ici et ce que cela signifie », déclare Chris Brennan, animateur de The Astrology Podcast. « Tu sais — le destin existe-t-il, ou la destinée ? »

Pour Brennan, et d’autres comme lui, l’astrologie a à la fois des prétentions empiriques et des composantes philosophiques ou religieuses claires. Connaître ton histoire, et ce n’est pas si surprenant. Jusqu’aux années 1700, l’astrologie était considérée comme une discipline académique respectable, avec autant de validité que l’astronomie. Elle était communément acceptée dans les cercles politiques et culturels, et certains de ses concepts étaient utilisés dans d’autres domaines, notamment la météorologie et la médecine.

« L’astrologie a à la fois des prétentions empiriques et des composantes philosophiques ou religieuses claires »

Brennan lui-même a découvert l’astrologie, ainsi que de nombreuses autres pratiques New Age, dans son adolescence. Alors que les cristaux et les cartes de tarot sont tombés aux oubliettes, son intérêt pour l’astrologie a persisté, grâce à ses aspects qu’il pouvait « valider » par des observations répétées. Aujourd’hui, il reste convaincu par le principe de base : il existe une corrélation persistante entre les mouvements célestes et les événements sur Terre. Par exemple, la dernière fois qu’Uranus est apparu dans les Gémeaux, cela a coïncidé avec la Seconde Guerre mondiale, et la fois précédente, c’était la guerre civile américaine. De nombreux astrologues croient que l’apparition prochaine de la planète dans ce signe — qui commence cet été et durera jusqu’en 2032 — présagera un autre tournant dans l’histoire des États-Unis.

Ce n’est pas que tout le monde dans la communauté astrologique prenne leur discipline si littéralement. Pour l’astrologue britannique Chris Odle, la vérité factuelle ne fait tout simplement pas partie de l’affaire. Il m’a montré un trésor de données empiriques qui, à son avis, sonnent le glas de l’astrologie en tant que science. Considérons le cas de deux psychologues travaillant dans les années quatre-vingt. Ils ont organisé des visites pour des volontaires chez des astrologues de premier plan pour une lecture. Le twist ? Ils ont utilisé les données de naissance du tristement célèbre tueur en série d’enfants John Gacy. Même ainsi, les astrologues n’ont rien discerné d’anormal, tous les cinq s’accordant à dire que le client devrait se lancer dans le travail avec les jeunes.

Bien sûr, de nombreuses personnes trouvent que leurs lectures de carte du ciel sont étrangement précises. Mais cela pourrait simplement être parce qu’elles sont vagues, formulées en archétypes qui résonneraient avec à peu près tout le monde. Les psychologues appellent cela l’« effet Barnum » — nommé d’après le célèbre homme de spectacle P.T. Barnum, il décrit notre tendance à prendre des descriptions de personnalité généralisées et à croire qu’elles s’appliquent spécifiquement à nous.

Le scepticisme mis à part, je me demande si les échecs manquent finalement le point. Comme je l’ai découvert moi-même en tant qu’étudiant, la plupart des personnes curieuses de l’astrologie ne s’intéressent pas vraiment à ce que les données disent ; elles se soucient beaucoup plus de ce que les signes astrologiques et le reste peuvent dire sur la façon de vivre leur vie. Après tout, les pratiques spirituelles n’ont pas besoin d’être empiriquement vérifiables pour être personnellement significatives ou subjectivement vraies.

Odle serait d’accord. Il note que certains astrologues sont paranoïaques à l’idée d’être regroupés avec des voyants, et en tant que tel, s’accrochent à l’idée que l’astrologie est une discipline basée sur les données. Mais, à son avis, beaucoup de ce que font les astrologues est simplement du récit : beaucoup plus proche du domaine de la religion que de la science. Peut-être que c’est ce qui doit changer si l’astrologie veut élargir encore son attrait. Plutôt que de faire un cas intellectuel pour ses convictions, peut-être que les praticiens devraient encourager un saut de foi. « Il y a quelque chose d’ineffable au cœur de cela, » dit Odle. « Et c’est bien, car le cœur de la vie est ineffable. Nous ne pouvons pas l’aborder avec nos esprits. » Le Poissons distrait en moi serait enclin à être d’accord.

Cet article est adapté de The Spirituality Gap: Searching for Meaning in a Secular Age (September Publishing), disponible maintenant.