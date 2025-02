Lors du Super Bowl, environ 127 millions de téléspectateurs ont assisté à un défilé rapproché de seins brillants et crémeux, recouverts de spandex couleur cantaloup, dans le cadre d’une publicité pour . . . la sensibilisation au cancer du sein, sponsorisée par la société pharmaceutique Novartis. Le message était que nous regardons des seins tout le temps, tout en négligeant le dépistage médical régulier dont ils ont besoin. Cela a également souligné le fait qu’aucune frontière de l’expérience humaine, pas même le cancer du sein, n’est à l’abri de l’esthétique de la pornographie.

La publicité a tenté de tempérer les aspects pornographiques en montrant également une femme sur un banc de parc allaitant, ou une femme soulevant des poids, mais ces moments ont été éclipsés par les provocations des mamelons, le barrage de seins entassés dans des tops serrés et décolletés. Dans l’ensemble, l’effet était frappant : qu’on aime ou qu’on déteste la pornographie, la pornification totale de la culture est complète.

Ceci n’est qu’en partie une histoire sur l’industrie du divertissement pour adultes, qui est énorme et en pleine croissance, avec un chiffre d’affaires estimé à 71 milliards de dollars prévu pour 2025. Ce n’est pas non plus une histoire sur la pornographie servant de véritable moyen d’éducation sexuelle, bien que le garçon ou la fille moyen rencontre la pornographie à l’âge de 13 ans, selon le Commissaire aux enfants du Royaume-Uni. Ce qui semble nouveau, c’est une prise de contrôle culturelle qui va au-delà du divertissement pour adultes.

Nous ne dévorons plus les seins avec convoitise et bonheur, comme cela a été la manière humaine depuis la nuit des temps. Nous ne fantasmons plus sur les seins comme quelque chose que nous aimerions apercevoir. Au lieu de cela, ils sont tous apprêtés et mis sous nos yeux, sexualisés esthétiquement mais contextuellement neutres, n’étant ni plus ni moins un objet de désir qu’une canette de Bud Light. Gardez votre société pharmaceutique loin de notre pornographie, s’il vous plaît. Il y a sexy, et puis il y a le cancer du sein, et les deux ne sont pas la même chose.

Il y a des signes de cela partout, dans la haute culture et la culture populaire, peut-être en commençant par le fait que l’une de nos plateformes de médias sociaux les plus populaires s’appelle maintenant X sans raison apparente. Les tendances de beauté pour les jeunes femmes sur une plateforme encore plus grande, TikTok, sont une force motrice. Un maquillage lourd, des lèvres exagérées, des seins et des fesses, et de longs ongles en plastique qui autrefois évoquaient « strip-teaseuse » ou « star du porno » sont maintenant pour tout le monde. La robe en latex ou en cuir associée à des plateformes au-dessus du genou et (bien sûr) des griffes en acrylique noires, le régalia de la dominatrice haut de gamme, fait maintenant partie du répertoire banal des mamans de l’Upper East Side, dépouillé de tout sens érotique.

« Fille propre », l’une des tendances de maquillage dominantes, pourrait sembler à première vue comme une tendance contrebalançante. C’est « propre » dans le sens où ses adeptes portent un maquillage léger pour les yeux et une palette de lèvres et de joues naturelles et s’habillent de manière classe ou préppy. Mais le look repose sur de lourdes couches de fond de teint « à l’apparence naturelle » et est mélangé avec des tropes pornographiques comme des lèvres énormes et gonflées et des ongles parfaits. L’influenceuse « fille propre » Frida Aasen Chiabra a 1,1 million de followers sur Instagram et a commencé comme modèle pour Victoria’s Secret. Son fil montre qu’elle se vaporise du parfum, gambade sur des îles tropicales, et va régulièrement dans sa « vraie vie » en lingerie ou en offrant un cliché de ses fesses. Les utilisateurs de pornographie ont remarqué. Le terme de recherche pornographique le plus tendance pour 2024, selon les statistiques publiées par Pornhub, était « décent », en hausse de 133 % d’une année sur l’autre, avec « modestie » (en hausse de 77 %) et « vêtements traditionnels » (34 %).

Il n’est peut-être pas surprenant que deux actrices de l’émission de télévision Euphoria, qui dépeignait des adolescents dans des situations de sexe hardcore comme une chose normale, soient également des influenceuses sur les réseaux sociaux de ce type, connues pour leurs atouts. Avec Sidney Sweeney (23,5 millions de followers sur Instagram), ce sont les seins ; avec Chloe Cherry, qui a eu un rôle dans la deuxième saison de l’émission, ce sont les lèvres. Sweeney, fraîchement lavée et ayant l’air universitaire dans un pull à col roulé, a fait une apparition dans la publicité de réunion du Super Bowl pour Hellman’s Mayonnaise — et a livré la célèbre réplique « Je prendrai ce qu’elle prend ».

Chloe Cherry (1,1 million de followers), dont les lèvres sont injectées de silicone à des proportions alarmantes, était une actrice de porno avant son rôle dans l’émission, et a réalisé une parodie pornographique de l’émission avec Jenna Foxx en 2023. Les deux actrices ont des profils publics remarquablement différents — avoir une chirurgie et des implants contre des attributs « naturels » — transmettant dans une certaine mesure des variations de classe sociale. Mais toutes deux sont définies par une partie du corps — de la manière dont les recherches pornographiques réduisent nos désirs à une seule caractéristique anatomique ou pièce de vêtement : « lèvres fausses », « gros seins », « talons hauts ».

« La robe en latex ou en cuir associée à des plateformes au-dessus du genou … fait maintenant partie du répertoire banal des mamans de l’Upper East Side. »

La pornographie est imparable. Influenceuse tradwife ? Vous portez un corset sur vos volants et avez également d’énormes seins. À la mode ? Vous portez un imprimé léopard et avez un motif « aura » sur vos ongles acryliques en forme de poignard. Héroïne de Sally Rooney ? Vous gagnez votre argent sur OnlyFans. Écrivain bad-boy français angoissé par la relation de votre pays avec ses habitants musulmans ? Vous avez réalisé une vidéo pornographique. Mariée à Kanye West ? Vous laissez tomber votre manteau sur le tapis rouge des Grammys, nue sauf pour un slip transparent. Ye lui-même ? Vous partagez des vidéos de vos stars du porno préférées pendant le Superbowl (et vous vous désactivez de X après, après une rafale de publications antisémites).

Lectrice de fiction grand public ? Vous lisez Romantasy, un genre qui glisse dans des descriptions graphiques de pénétrations et d’orgasmes tous les quelques chapitres. Adolescente américaine ? Vous faites régulièrement référence à glazing, qui signifie maintenant prêter trop d’attention à quelqu’un, mais dont l’étymologie est le terme pornographique pour avoir quelqu’un qui éjacule sur votre visage.

La version jeune homme de TikTok est probablement la musique rap, où une dynamique similaire se déroule : tout est sexualisé, et rien de tout cela n’a de sens. La description graphique des actes sexuels dans le rap existe depuis au moins les années 1990. Le lien direct avec les jeunes enfants, cependant, est un phénomène Zoomer, et la normalisation pourrait être encore plus récente. Mon fils de 13 ans, trois secondes après que les paroles de Netspend « tais-toi, salope, j’ai besoin de crachat » sortent de son téléphone, m’assure que « tous les rappeurs respectent les femmes » et qu’ils ne considéreraient pas faire autrement, car cela nuirait à leur carrière.

Pour prendre Kendrick Lamar et Drake — il a raison. Tous deux disent qu’ils respectent les femmes et ont fait de nombreux commentaires publics à ce sujet. Un autre exemple qui est actuellement populaire et approprié est la chanson « Wet Dreamz » du rappeur J. Cole. La chanson a plus de 1 milliard de streams sur Spotify et décrit le désir du rappeur de perdre sa virginité : « je n’avais pas été dans un vagin depuis le jour où je suis sorti. » Lorsque le narrateur de la chanson et la fille qu’il aime se mettent au lit, Cole dit : « Et surtout je prie, ‘Dieu, ne me laisse pas jouir trop vite’ / Je regarde des pornos, essayant de voir comment bien caresser / Pratiquer à mettre des préservatifs, comment ça se passe, n’est-ce pas ? » La chanson approuve la pornographie comme éducation sexuelle, vient d’une personne qui « respecte les femmes », et se plie à la convention et à la morale populaire avec la contraception. Tout va bien !

Le but logique de la révolution sexuelle a été de transformer le sexe en une activité récréative dont le seul sens est défini par les personnes qui l’expérimentent, et dont les seules questions morales tournent autour du consentement. Selon ces critères, il n’y a guère de raison pour que des adultes consentants ne fassent pas de la pornographie, si tel est leur choix, et il est également acceptable pour d’autres adultes consentants de ne pas apprécier leurs plaisirs solitaires en la regardant. De même, il est logique d’exporter les tropes de la pornographie dans le grand public et de les apprécier, si c’est ce que nous faisons. La plupart d’entre nous ont certains sentiments désagréables quand il s’agit d’enfants regardant de la pornographie, mais la résistance culturelle à grande échelle contre ces images entrant dans nos foyers ne fait que commencer. Les exigences d’âge pour l’accès à la pornographie actuellement mises en œuvre par 19 États seront un cas de test intéressant.

Il y a des fissures dans la façade : une épidémie de solitude, des statistiques montrant que cette génération d’adolescents hypersexualisés a moins de sexe, une prévalence croissante de l’addiction à la pornographie et de la dysfonction érectile chez des hommes de plus en plus jeunes. De plus, les actes semblent devenir plus extrêmes et moins désirables à mesure que nous nous y habituons.

La grande et souvent mal aimée activiste anti-pornographie Andrea Dworkin connaît un certain renouveau ces derniers temps. Elle a reçu quelques hommages semi-positifs dans la presse, y compris à droite, et Picador réédite trois de ses livres ce mois-ci, y compris Pornography: Men Possessing Women. Dworkin était une extrémiste brillante et une merveilleuse écrivaine, et bien que la plupart de ses conclusions soient totalement erronées, elle est agréable à lire. Certaines phrases de sa plume enflammée et misandre resteront dans l’éternité. Et curieusement, malgré à quel point elle avait tort sur presque tout, cela a tourné comme elle le pensait avec la pornographie et la culture de masse — elles sont devenues une seule et même chose.