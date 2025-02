Peut-être vous souvenez-vous de la Grande Controverse Dr. Seuss, qui a eu lieu presque exactement il y a quatre ans dans le cadre de la campagne annuelle « Read Across America » — et qui explique de manière surprenante le coup de fouet incessant de la politique américaine. Il y a quatre ans, c’était la gauche culturelle qui s’en prenait à l’auteur de livres pour enfants bien-aimé pour des raisons progressistes. Aujourd’hui, une droite montante reproduit la même approche brutale envers les arts et la culture.

Vers la fin du deuxième mandat d’Obama, les gens ont commencé à découvrir que Dr. Seuss — Theodor Seuss Geisel — avait dessiné des images grossières de personnes asiatiques, noires et juives. Ces images étaient là depuis le début, coexistant mal avec ses livres célèbres, qui défendent constamment des valeurs libérales et environnementalistes. Mais maintenant, les dessins « problématiques » ont commencé à éclipser les réalisations du bon docteur.

Lorsque la Première Dame Melania Trump a envoyé une collection de 10 livres de Dr. Seuss à une bibliothèque du Massachusetts en 2017, elle a reçu une réponse furieuse. « Vous n’êtes peut-être pas au courant, mais Dr. Seuss est un peu un cliché, un ambassadeur fatigué et usé de la littérature pour enfants », a déclaré la destinataire des livres, la bibliothécaire Liz Phipps-Soeiro, a-t-elle expliqué dans un article de blog. « Un autre fait dont beaucoup de gens ne sont pas conscients est que les illustrations de Dr. Seuss sont imprégnées de propagande raciste, de caricatures et de stéréotypes nuisibles. »

Ce n’était guère la fin de l’histoire. La NAACP a appelé à la « censure » de tous les livres de Dr. Seuss (oui, l’organisation a sans vergogne utilisé le mot « c »). Dr. Seuss Enterprises, qui publie ses œuvres, a promis de retirer six des titres les plus offensants de l’auteur de la publication future.

Mais le véritable scandale est survenu lorsque, un peu plus d’un mois après le début de son premier mandat, le président Joe Biden a omis de mentionner Dr. Seuss dans son annonce pour la Journée Read Across America, qui implique traditionnellement un président et/ou une première dame lisant un livre de Dr. Seuss à des écoliers. L’indignation a été instantanée : « Dr. Seuss est annulé », a titré un article dans le magazine libertarien Reason.

Alerte spoiler : Dr. Seuss n’a pas été annulé. Ses livres ont passé tant de temps sur la liste des best-sellers d’Amazon, le gars des Habitudes Atomiques est jaloux. Mais les opposants de Biden y ont vu une tentative de déplacer la culture vers la gauche, la première d’une longue série. Ils bouillonnaient alors qu’il invitait des influenceurs transgenres à la Maison Blanche, inondant d’éloges des icônes progressistes comme Bruce Springsteen et George Soros. Ils ont juré de restaurer la sainteté de la culture américaine dès qu’ils en auraient l’occasion.

Eh bien, comment cela se passe-t-il ?

Nous avons maintenant le Golfe d’Amérique, tandis que le contribuable américain a récupéré les 47 000 $ que l’Agence des États-Unis pour le développement international a dépensés pour une « trans opéra » colombienne. Le troll invétéré de Twitter devenu diplomate Ric Grenell a été nommé président du John F. Kennedy Center for the Performing Arts, un poste pour lequel il est aussi adapté que je le suis pour traduire Dr. Seuss en bulgare.

Je ne dis pas que la supposée annulation de Dr. Seuss est la raison pour laquelle nous avons un second mandat de Trump. Ni que cette controverse est congruente avec les conséquences de quatre années supplémentaires de MAGA. Mais aussi mineur que cela puisse sembler, c’est un microcosme parfait de notre politique inefficace et chaotique, dont le principal objectif est de plus en plus seulement d’annuler tout ce que l’autre camp a fait.

Un coup de fouet constant entre les extrêmes politiques et culturels n’est pas ce pour quoi les gens se sont inscrits. On pourrait certainement soutenir que l’administration Biden est allée trop loin dans certaines de ses initiatives en matière de diversité, mais le fait de brandir chaque personne noire occupant une position de pouvoir institutionnel comme un « recrutement DEI » est un tic MAGA que la plupart des gens ne soutiennent pas, comme River Page l’a souligné dans The Free Press.

« Un coup de fouet constant entre les extrêmes politiques et culturels n’est pas ce pour quoi les gens se sont inscrits. »

Les gens voulaient du normal, ce qui ne devrait pas être surprenant, puisque les Américains ont été pendant des siècles un peuple pragmatique. Même aujourd’hui, nous sommes en réalité bien moins polarisés que les reportages ne le laissent croire. C’est plutôt que les activistes aux pôles ont des mégaphones de la taille du Kansas, qu’ils achètent avec l’argent levé par des milliardaires motivés idéologiquement (Soros, les frères Koch, Bill Gates, Elon Musk — à vous de choisir). Ces groupes peuvent ensuite soutenir des candidats qui ont besoin à la fois de publicité et d’argent. Le reste d’entre nous est comme le garde archétypal dans un film de braquage de banque, lié et bâillonné avec du ruban adhésif, regardant impuissant la scène se dérouler.

Lorsqu’il était procureur général des États-Unis sous George W. Bush, le sombre John Ashcroft a couvert la statue de l’Esprit de la Justice parce que son sein nu offensait ses sensibilités évangéliques. Dans ce cas, il aurait dû démissionner. Nous n’élisons pas des censeurs ou des moralistes. À leur crédit, les nouvelles personnes de Trump ne partagent pas l’esprit moralisateur d’Ashcroft. Leur prétendu ennemi est le wokeness, un terme qui pourrait signifier tout, des démonstrations gênantes de posture politique aux efforts louables pour reconnaître les injustices passées.

Les Trumpiens semblent croire sincèrement que le pays est sous l’emprise d’une révolution culturelle de gauche. Dans leur ferveur, ils oublient qu’au moins la moitié des Américains — ceux qui votent pour les démocrates — rejettent catégoriquement ce point de vue. Et que, à l’exception des activistes aux yeux grands ouverts, la plupart des libéraux cherchent simplement une vie décente : une mesure de stabilité financière, des enfants heureux et en bonne santé, et, oui, le droit fondamental américain de pratiquer leur culte comme ils l’entendent (ou pas du tout) et de s’exprimer librement.

La contre-réaction de Trump a elle-même été immodérée, comme en témoigne le langage dur des décrets exécutifs de la nouvelle administration visant les protections des personnes transgenres. Tout comme la plupart des Américains n’allaient jamais brûler leurs livres de Dr. Seuss, la plupart sont également parfaitement capables de vivre et de travailler aux côtés de personnes qui ont des croyances différentes et défendent des valeurs différentes. Nous n’avons jamais voulu autre chose que du normal, mais le normal semble de plus en plus insaisissable dans la politique américaine.

Jusqu’à présent, Trump 2.0 s’est montré tout aussi obsédé par la race et le genre que le plus engagé des jeunes collaborateurs de l’administration Biden. « Comme son antithèse à gauche, la droite woke place le ressentiment identitaire, la conscience ethnique et l’aspiration tribale au centre de son comportement et de sa pensée », a écrit Thomas Chatterton Williams dans un essai perspicace pour The Atlantic. Fort Liberty est de nouveau Fort Bragg, bien que son homonyme cette fois-ci soit le héros de la Seconde Guerre mondiale Roland L. Bragg, et non le général confédéré Braxton Bragg. Ce changement coûtera plusieurs millions de dollars et ne fera absolument rien pour aider les Américains ordinaires avec les prix des œufs ou les factures médicales.

Vous n’avez pas besoin d’être un génie pour voir comment tout cela se termine. Après quatre années supplémentaires de Trump, les gens seront épuisés, car Trump est un personnage épuisant. Ils voudront quelque chose de complètement différent (désolé, vice-président Vance). La réponse viendra probablement sous la forme d’un démocrate modéré qui évite le langage de la gauche académique et militante : quelqu’un comme Josh Shapiro ou Wes Moore ou Jared Polis.

Bien sûr, ce candidat aura toujours besoin du soutien de la gauche, probablement lors des primaires, définitivement lors de l’élection générale. Des promesses et des assurances seront faites. Une fois en fonction, le nouveau président démocrate apaisera ces groupes libéraux en inversant de nombreuses politiques que Trump met en œuvre aujourd’hui : pronoms de retour dans les signatures d’e-mail, formations DEI rétablies dans toute la bureaucratie fédérale, plus de musique country au Kennedy Center, plus de Dr. Seuss. Tout cela fera à nouveau bouillonner la droite, nous préparant au prochain cycle de notre politique de réaction-contre-réaction.

Cela ne doit pas être ainsi. La politique modérée n’est pas seulement attrayante parce qu’elle décrit avec précision où se situent la plupart des Américains sur la plupart des questions. Plus un politicien s’éloigne des extrêmes, moins il est probable qu’il suscite une forte opposition politique.

Le trolling a un coût. Au début, il semblait que Trump pourrait commencer son second mandat avec un certain soutien populaire, mais ses premières actions ont été si radicales, si frappantes, que les gens protestent à nouveau, comme ils l’ont fait en 2017. Certes, de nombreuses personnes soutiennent la réduction du gouvernement fédéral et la mise en place du mérite comme base de l’embauche, mais blâmer de manière incompréhensible un accident d’avion sur le « DEI » et humilier les centaines de milliers d’hommes et de femmes qui ont choisi de travailler pour le gouvernement fédéral était voué à avoir de graves conséquences. Déjà, selon The Bulwark, « La cote d’approbation de Trump chute rapidement. » Et son second mandat n’a même pas un mois.

Qui aura le courage de changer cet état de choses, le courage d’être modéré ? Pour emprunter aux pauvres poissons de The Cat in the Hat, « ce n’est pas du tout amusant ».