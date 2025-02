Taliban. Le mot est synonyme de fondamentalisme religieux — clairement visible depuis que les militants ont repris Kabul en août 2021. Au milieu des exécutions publiques et de l’apartheid de genre, une guerre de plus en plus intense contre la liberté d’expression s’est intensifiée. Depuis le retour au pouvoir des talibans, les médias ont été censurés et les stations de radio en particulier ont été contraintes de cesser leurs émissions. Pourtant, curieusement, un diffuseur étranger perdure : la BBC.

Le 1er décembre 2022, les talibans ont émis un décret fermant les deux stations locales gérées par les rivaux de la BBC : Voice of America et Radio Free Europe/Radio Liberty. Selon un porte-parole des talibans, elles ont été silencées pour leur “non-respect des principes journalistiques et des émissions unilatérales”. Remarkablement, cependant, les militants sont heureux de soutenir leur homologue britannique, qui diffuse depuis l’Afghanistan en dari et en pachto, tout en hébergeant également des variantes locales du site d’actualités de la BBC.

Mais bien que la Corporation semble clairement apprécier son rôle inhabituel, son indépendance éditoriale est-elle vraiment maintenue ? Comme UnHerd l’a découvert, les fonds de la BBC finissent fréquemment dans les coffres des talibans, canalisés via des organisations dirigées par des extrémistes au cœur même du gouvernement. Plus inquiétant encore, ces relations semblent façonner la couverture de la Corporation en Afghanistan.

Peut-être n’est-ce pas une coïncidence si seulement deux semaines avant l’interdiction des rivaux de la Corporation, son chef de bureau pour l’Asie du Sud, Jacky Martens, a rencontré Sirajuddin Haqqani : le vice-leader des talibans et ministre de l’Intérieur afghan. Le jihadiste notoire, proscrit des deux côtés de l’Atlantique pour terrorisme, appréciait clairement son rencontre avec Martens. Selon une déclaration du ministère de Haqqani, la BBC était “un important média au niveau international” et pouvait compter sur la “coopération” des talibans. Alors que d’autres avaient été hostiles en rapportant les problèmes “internes” du pays, la BBC était “impartiale”.

Comment, alors, expliquer un tel enthousiasme ?

Une réponse est probablement financière. La BBC refuse de divulguer exactement combien elle paie les talibans, mais la Corporation envoie des sommes considérables à Radio et Télévision d’Afghanistan (RTA), le réseau de propagande du groupe. Comme l’a confirmé un porte-parole de la BBC, ces chiffres couvrent des éléments tels que l’utilisation de transmetteurs, l’électricité et l’entretien : mais aussi “la sécurité”. Des sources du service afghan de la BBC affirment que ce dernier service est fourni par des combattants talibans, dirigés par Haqqani depuis son bureau à Kaboul.

Quant à BBC Media Action, l’aile caritative de la Corporation, nous avons obtenu une copie d’un “mémorandum d’accord” entre l’organisation et la RTA couvrant des projets d’éducation à la santé d’une valeur de 1,9 million de dollars. L’organisation a également confirmé que Media Action a payé à la fois les “frais” exigés par les talibans et l’impôt sur le revenu des salaires du personnel — de l’argent qui alimente le trésor des talibans. Jusqu’au début février, lorsque le président Trump et Elon Musk ont effectivement fermé USAID, l’agence était l’une des plus grandes sources de revenus de BBC Media Action, finançant son programme de formation de journalistes afghans.

Et si cela résonne avec d’autres organisations étrangères en Afghanistan — qui paient des redevances allant jusqu’à 60 % du budget total d’un projet pour obtenir la bénédiction des talibans — la situation de la BBC est compliquée davantage par qui, exactement, son argent va.

« La BBC reste le seul diffuseur de radio étranger encore en activité en Afghanistan. »

Mis à part son extrémisme avoué, Haqqani est également l’ancien chef du soi-disant Réseau Haqqani, un groupe responsable de kidnappings de citoyens britanniques et de la réalisation d’attentats-suicides mortels. Étant donné que Haqqani figure toujours sur la liste des sanctions du Royaume-Uni, il est un délit criminel en vertu de la loi britannique d’avoir des relations financières avec lui. Qari Mohammad Yousef Ahmadi, chef de la RTA, figure également sur la liste des sanctions, notamment pour avoir écrit des articles glorifiant les attaques contre les troupes occidentales.

Interrogée sur ces liens, la BBC a déclaré que la Corporation est sûre que ses relations avec Ahmadi et Haqqani ne violent pas la loi britannique, citant les directives du FCDO qui suggèrent qu’« un organisme public dans lequel une personne désignée occupe un poste de direction n’est pas automatiquement soumis à des sanctions ».

Pour sa part, BBC Media Action a également insisté sur le fait qu’elle ne violait pas les sanctions, affirmant que « nous n’avons aucune raison de croire qu’un avantage a été accordé à une personne ou entité qui a été sanctionnée » et que le FCDO était « pleinement informé » de tout le travail de Media Action.

Mais un expert en sanctions basé à Londres avec qui nous avons parlé était moins convaincu. Le risque que les sanctions aient été violées serait considérable s’il pouvait être prouvé que Haqqani ou Ahmadi exerçaient un « haut degré de contrôle » sur les organismes qui traitent avec la BBC ou son œuvre caritative — et tiraient un bénéfice direct de leur financement.

À écouter, on pourrait penser que la BBC a payé un prix élevé pour le privilège de rester en Afghanistan. D’une part, elle ne diffuse plus de programmes mettant en avant la musique occidentale, ni les chansons autrefois populaires des stars de la pop locales. Condamnées par les talibans comme non islamiques, elles étaient autrefois des éléments essentiels de la programmation afghane de la BBC. Interrogée à ce sujet, la BBC a déclaré qu’elle avait récemment utilisé une partie d’un morceau d’une chanteuse afghane pour accompagner un reportage, et qu’elle diffusait parfois de la musique afghane « traditionnelle ».

Les histoires anti-talibans trouvées ailleurs sur la BBC sont également absentes du service afghan — et ne sont parfois pas diffusées du tout. Un exemple était un puissant reportage télévisé sur l’effondrement de l’éducation des femmes sous les islamistes. Couvrant les dernières écoles pour filles d’Afghanistan, il montrait des élèves portant des burqas et récitant le Coran. Ces lieux étaient fortement contrastés avec des images des écoles désormais vides qui prospéraient avant 2021, lorsque les filles suivaient un programme laïque complet.

En fin de compte, cependant, la BBC a décidé de ne pas diffuser le film. Le personnel qui y a travaillé a été informé par ses rédacteurs qu’il était « trop sensible » pour être diffusé.

De tels compromis frustrent prévisiblement le personnel féminin de la Corporation. Une journaliste du service afghan de la BBC, s’exprimant de manière anonyme, déclare qu’il était « incroyablement difficile » de convaincre les rédacteurs de couvrir les droits des femmes et la liberté d’expression. Elle continue : « Les gens appellent et nous supplient de diffuser plus de musique à l’antenne, mais nous ne le faisons pas — car si nous le faisons, nos opérations en Afghanistan pourraient être fermées. Les femmes elles-mêmes sont également purgées. Il y avait plusieurs présentatrices sur la station de la BBC diffusant en dari, l’une des deux langues officielles de l’Afghanistan. Maintenant, il n’en reste qu’une. Sur sa station sœur en pachto, les présentatrices sont totalement absentes.

La même journaliste ajoute que les plaintes des talibans ont parfois conduit à des enquêtes internes sur le personnel de la BBC — comme Ali Hamedani, le co-auteur de cet article, l’a appris de première main.

Un journaliste expérimenté de la BBC, Hamedani est gay et a souvent rapporté sur la discrimination anti-LGBT en Afghanistan. En octobre 2022, le mois précédant la rencontre de Martens avec Haqqani, Hamedani a couvert le meurtre d’un étudiant gay local. Des forces sous l’autorité de Haqqani ont arrêté Hamed Sabour à un point de contrôle à Kaboul, avant de le torturer et de le tuer par balle. Ses meurtriers ont ensuite réalisé une vidéo de l’exécution de Sabour et l’ont envoyée à sa famille.

Avant de diffuser son histoire, Hamedani a interviewé les proches et amis de Sabouri. Pourtant, après que les talibans aient déposé une plainte, il a été contraint de subir une enquête disciplinaire interne qui a duré presque un an, l’obligeant à prouver que son histoire était exacte — y compris en fournissant une photographie du corps de la victime. Il n’a été blanchi que 11 mois après son rapport initial.

Pourtant, il semble que tout le monde à la BBC n’était pas au courant, car lorsque nous avons demandé la semaine dernière pourquoi Hamedani avait été enquêté, son porte-parole a déclaré que son rapport « contenait une image d’un homme vivant qui n’était pas Hamed Sabouri. Il ne respectait donc pas les directives éditoriales de la BBC. » C’est tout simplement faux : le rapport de Hamedani, bien qu’il ait été réalisé pour la télévision et la radio, ne contenait clairement aucune image de la victime. La photo incorrecte est apparue dans The Guardian, qui a ensuite reconnu son erreur, et sur un fil Instagram de la BBC — pour lequel Hamedani n’avait aucune responsabilité.

Malgré tout cela, la BBC a défendu son travail en Afghanistan. La Corporation déclare qu’elle est fière d’être « la seule organisation de médias d’information internationale encore en activité » dans le pays. Media Action défend également ses actions, affirmant qu’elle « joue un rôle essentiel en soutenant les journalistes locaux pour fournir des informations vitales sur des questions telles que la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire ». Elle est également « fière de notre travail avec les stations de radio locales pour soutenir certaines des dernières femmes journalistes travaillant à la radio dans le pays ».

Pourtant, peut-être que la déclaration la plus révélatrice vient des talibans eux-mêmes. « La BBC est une source d’information crédible pour l’Afghanistan, » déclare son porte-parole officiel. « [La Corporation] collabore de manière constructive avec l’ Émirat islamique. » Avec des éloges comme cela, il est difficile de voir comment la Corporation peut vraiment brandir le drapeau de l’impartialité journalistique.