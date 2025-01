L’interview d’octobre de Trump avec Joe Rogan — présentant son plus grand public de tout le cycle électoral — était également distinctement libertaire. Il a plaidé pour l’élimination de l’impôt sur le revenu et s’est insurgé contre la réglementation gouvernementale. Il a déclaré son intention de supprimer tous les obstacles gouvernementaux aux affaires, afin de rendre le gouvernement aussi petit que possible.

En tandem avec sa rhétorique d’élimination des impôts et de réduction de la taille du gouvernement, Trump a développé un partenariat avec plusieurs barons de Wall Street et de la Silicon Valley, culminant avec Musk qui a mis son poids financier massif derrière le ticket du GOP. Les deux éléments — la rhétorique libertaire et les nouvelles alliances dans la technologie et la finance — allaient de pair, entraînant des mouvements politiques qui auraient dû complètement dérouter les partisans populistes de Trump pendant la campagne.

« S’opposer au chaos à la frontière n’est pas incompatible avec une position libertaire. »

Considérons la position de Trump sur la législation visant à interdire TikTok à moins que la plateforme de médias sociaux ne se sépare de ses propriétaires chinois. Cela aurait dû être une politique parfaitement trumpienne, visant deux cibles, Big Tech et « Chy-na », avec une seule pierre. Pourtant, Trump s’est opposé à l’interdiction, après l’avoir soutenue plus tôt, sans offrir d’explication cohérente. Il est à noter, cependant, qu’un des grands soutiens libertaires de Trump, le magnat des fonds spéculatifs Jeff Yass, contrôle une participation minoritaire dans TikTok estimée à plus de 30 milliards de dollars au printemps 2024.

Un autre moment révélateur de la campagne est survenu lorsque Trump est apparu dans un espace X (anciennement Twitter) avec Musk et a félicité l’homme le plus riche du monde pour avoir rapidement licencié des travailleurs qui s’organisent pour défendre leurs intérêts mutuels. Une meilleure campagne de Harris aurait pu tirer davantage parti de ce moment non gardé pour la façon dont il contredisait la rhétorique pro-travailleurs de Trump. Même Sean O’Brien, le président des Teamsters et un rare leader syndical prêt à travailler avec le GOP, a été contraint d’accuser Trump et Musk de mener un « terrorisme économique ».

En matière d’immigration, Trump a également laissé ses instincts libertaires s’exprimer librement. Cela peut sembler surprenant, puisque le restrictionnisme à la frontière était et reste l’un des éléments phares de son agenda. Mais s’opposer au chaos à la frontière n’est pas incompatible avec une position libertaire. De nombreux libertaires s’opposent à la migration illégale, même s’ils soutiennent de faciliter le passage des travailleurs à travers les frontières comme moyen de faire baisser leur prix.

Au cours de sa campagne, par exemple, Trump a déclaré que l’avènement de l’intelligence artificielle nécessite que les États-Unis accueillent « plus de gens ». Il a également proposé des cartes vertes à tous les étudiants étrangers diplômés des universités, même ceux qui obtiennent des diplômes d’associé de deux ans. Ces positions auraient dû susciter des inquiétudes parmi les partisans populistes de Trump, mais leur enthousiasme a balayé tout doute.