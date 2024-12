En fin de compte, cependant, les candidats à un poste politique doivent confronter le monde tel qu’il est. Et le fait est que Rogan est un colosse médiatique, animant une émission suivie par plus de 14 millions d’auditeurs sur Spotify et 17 millions d’abonnés sur YouTube. Pourtant, de plus en plus, dialoguer avec des personnes que l’on trouve désagréables, voire répréhensibles, semble être perçu comme une hérésie par une large partie de la gauche. Lorsque Bernie Sanders est apparu dans l’émission de Rogan, de nombreux progressistes l’ont vivement critiqué. Il est courant que des étudiants universitaires boycottent, rejettent ou hurlent contre des intervenants de droite. Un politologue de l’UC Berkeley a même soutenu que, si les libéraux espèrent réussir, ils doivent adopter une forme de politique plus franche.

De toute évidence, personne ne dirait que Rogan est en quoi que ce soit comparable à David Duke, un homme qui a fièrement dirigé une organisation terroriste domestique ayant lynché des hommes noirs, violé des femmes noires, incendié des églises noires et planté des croix enflammées dans les jardins des travailleurs des droits civiques. Et pourtant, face à un adversaire bien plus redoutable que Rogan, Jackson n’a jamais vacillé. Tout au long de son débat animé, mais étonnamment civil, avec Duke, il a démontré non seulement son intelligence, mais aussi sa confiance : la qualité exacte qui fait défaut à de nombreux jeunes progressistes passant leur temps à vociférer sur les réseaux sociaux.

Jackson, un leader des droits civiques qui a marché à Selma et collaboré étroitement avec le Dr Martin Luther King, Jr, avait l’habitude de dialoguer avec un large éventail de personnes. Lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 1984 et 1988, il a été le premier candidat à intégrer les droits des homosexuels dans sa campagne, à organiser des événements bilingues avec des Latinos et à apparaître régulièrement dans des réserves amérindiennes. En bref, il a contribué à façonner la « coalition arc-en-ciel » du Parti démocrate, tout en s’adressant directement à des électorats susceptibles de s’opposer à son message, comme les agriculteurs blancs de l’Iowa et les mineurs de charbon du Kentucky. « Nous pouvons quitter le champ de bataille racial, » déclarait Jackson à ses auditoires, « pour trouver un terrain d’entente économique et atteindre un niveau moral supérieur. »

Les mêmes principes étaient clairement visibles en 1977, lorsque Jackson exprimait avec force sa vision de l’Amérique comme une démocratie multiraciale d’opportunités expansives. Cela contrastait radicalement avec la conception de Duke, qui voyait le pays comme une patrie nationaliste blanche, bâtie par des Blancs pour des Blancs. « L’idée que l’Amérique appartient uniquement aux Blancs n’a aucune base théologique, » expliquait Jackson, « parce que les Blancs n’ont pas créé l’Amérique, Dieu l’a fait. »

Jackson ajoutait que le nationalisme blanc était également dépourvu de « base historique » — car, rappelait-il, même les universitaires blancs reconnaissent que les Amérindiens sont arrivés les premiers. Le génie de l’expérience américaine, soutenait Jackson, réside dans sa capacité à rassembler des gens de « nombreuses nations » pour vivre en relative proximité et harmonie. « L’Amérique, » soulignait-il, « n’est ni africaine, ni européenne, ni asiatique. » Pour illustrer son propos, le leader des droits civiques évoquait des exemples issus de la base industrielle de l’Amérique (les Chinois construisant les chemins de fer), de l’éducation (les contributions juives à l’académie) et de l’armée (les soldats noirs pendant la guerre civile). Tous ces groupes, à leur manière, étaient des Américains, même s’ils provenaient d’origines raciales différentes.

Comment Duke a-t-il réagi à cette éloquente démonstration d’unité américaine ? Dans un premier temps, il a tenté de masquer sa haine, mais son masque raciste a rapidement glissé. Il a affirmé, par exemple, que les Noirs étaient « culturellement inférieurs » aux Blancs, imaginant Thomas Jefferson « vomissant » en marchant dans le sud de Chicago et qualifiant les villes américaines de « jungles. » Il a également repris une complainte blanche toujours populaire en 2024, accusant les médias de « dénigrer » les Américains blancs et évoquant un complot visant à écraser leurs droits politiques et économiques. Duke est même allé jusqu’à se lamenter de manière absurde sur le fait que les groupes de défense des droits civiques noirs soient socialement acceptables — contrairement au KKK.