Poursuivre cette montée d’adrénaline, intensifiée par des émotions juvéniles et des hormones en ébullition, est sûrement la principale raison pour laquelle les adolescents boivent, qu’ils soient filles ou garçons. Les explications impersonnelles des causes possibles — l’anxiété croissante, par exemple, ou l’influence des réseaux sociaux — omettent cette partie cruciale de l’explication. Et je ne suis pas sûr que nous devrions attendre ou même vouloir quelque chose de différent. William James a écrit sur le pouvoir de l’alcool à « stimuler les facultés mystiques de la nature humaine », arguant que tandis que « la sobriété diminue, discrimine et dit non, l’ivresse élargit, unit et dit oui ». Et qui devrait dire oui à la vie plus que des adolescents à l’esprit mystique, au grand cœur et bruyants ? Il n’y a rien de plus approprié sur le plan du développement. Dans une société où tant d’entre eux semblent isolés dans des pièces sombres, que ce soit au sens figuré ou littéral, l’étrange épidémie d’ivresse intensément sociable semble être une petite préoccupation dans l’ensemble.

« L’étrange épidémie d’ivresse intensément sociable semble être une petite préoccupation dans l’ensemble. »

Bien sûr, il serait négligent de raconter une histoire unilatérale sur les joies de l’alcool sans rendre hommage aux pièges. Voici James encore, adoptant un ton puritain pour compenser son enthousiasme quelques instants auparavant : « il fait partie du mystère et de la tragédie plus profonds de la vie que des effluves et des éclats de quelque chose que nous reconnaissons immédiatement comme excellent ne soient accordés à tant d’entre nous que dans les phases éphémères de ce qui, dans sa totalité, est un empoisonnement si dégradant. » Bien qu’en rétrospective, les gueules de bois moyennes d’un adolescent semblent acceptables comparées à celles de leurs aînés, et certainement pas « un empoisonnement » : supportez une vilaine tête pendant quelques heures jusqu’à ce que vous puissiez affronter le voyage dans le monde extérieur pour des antidouleurs, une pinte de quelque liquide gazeux de couleur criarde et un petit déjeuner copieux, et votre foie virginal fera le reste.

L’ivresse vous rend vulnérable d’autres manières, cependant — et peut-être surtout dans le cas des filles. La désinhibition qu’elle apporte, et la dislocation subjective du temps et de l’espace, attirent des ennuis en mauvaise compagnie. Parallèlement au rapport sur la consommation d’alcool chez les adolescents, il y a eu cette semaine beaucoup de discussions sur les gangs de grooming pakistanais sur X ; et les deux font une juxtaposition inconfortable. Des extraits qui circulent de transcriptions judiciaires soulignent que l’alcool et les drogues étaient les principaux moyens utilisés par les violeurs d’enfants pour soumettre leurs victimes mineures issues de la classe ouvrière. Et pourtant, les travailleurs sociaux et la police interprètent à plusieurs reprises l’ivresse de ces jeunes filles comme un signe de maturité, d’une manière qui rendait d’une certaine manière les filles plus coupables que les hommes psychopathes qui les abusent.

Un travailleur social a accusé la mère terrifiée d’une adolescente exploitée de 14 ans engagée dans « des incidents répétés d’intoxication sévère » de ne pas pouvoir accepter que sa fille « grandissait ». Une fille de 12 ans a été arrêtée pour être « ivre et désordonnée » dans une maison abandonnée tandis que les hommes adultes accompagnants n’étaient pas réprimandés. En d’autres termes, un biais d’adultification prospérait ; et en ce qui concerne les stéréotypes persistants de la jeune innocence au visage frais et du « bon » type de victime, il semble que des années de féminisme n’ont pas réussi à faire une différence.

Une si grande utilisation festive de l’alcool est transitoire, nous emmenant de la fin d’une chose au début d’une autre : du jour à la soirée, par exemple, ou d’une journée de travail au week-end. En prenant la boisson qui indique le changement, vous ne marquez pas simplement un changement d’attitude en créant quelque chose à partir de rien, en luttant pour le faire exister avec votre intention que les choses seront plus lumineuses et meilleures maintenant. Une grande partie de la consommation d’alcool chez les adolescents est également transitoire : en ingurgitant la boisson, vous indiquez typiquement une intention de laisser quelque chose d’enfantin derrière vous et de devenir une personne 5 part entière plus aventureuse pour une nuit, quoi que cela signifie. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous réussissez, comme des milliers de sorties indignes de fêtes d’adolescents peuvent en témoigner. Pourtant, le plaisir réside dans la tentative, et c’est un agenda apparemment férocement poursuivi par les adolescents de classe moyenne et supérieure en particulier, avec peu de conséquences durables sauf pour les très malchanceux.

Une des nombreuses caractéristiques hideuses du scandale des gangs de grooming était que le désir naturel et approprié à l’âge des jeunes filles pour quelques escapades cathartiques et arrosées était utilisé contre elles de manière si odieuse, à deux reprises : d’abord par leurs abuseurs, puis par les autorités qui n’ont pas su reconnaître ce qui se passait. Nous devons essayer plus fort de voir l’ivresse de l’adolescente pour ce qu’elle est presque toujours : quelque chose d’essentiellement enfantin et innocent ; une sorte d’ivresse joyeuse et tumultueuse qui ne peut pas être reproduite plus tard en tant qu’adulte à part entière, peu importe à quel point vous pourriez essayer. Le monde idéal n’est pas celui où une telle chose n’arrive jamais, mais celui où les adolescents ne sont jamais violés ou autrement pénalisés pour céder de temps en temps. Grâce à des acteurs malveillants, nous ne vivons pas dans ce monde idéal et nous n’y vivrons jamais ; mais avec mon foie d’adolescent, je le déplore.