Cela évoque une vérité plus large et inéluctable : la réalité sur le terrain au Moyen-Orient est souvent non seulement différente de ce que nous lisons, croyons ou nous est dit dans les départements d’études régionales d’Oxbridge, mais totalement en désaccord avec cela ; tout comme notre relation avec la région, et comment cela est souvent perçu par les gens là-bas. Cela m’a rappelé, ici, Elie Kedourie. Un juif irakien qui est devenu professeur à la LSE à Londres, ce grand érudit du Moyen-Orient était également marié à la cousine de ma mère.

Kedourie, qui est décédé en 1992, était célèbre pour de nombreux livres, mais ce qui se distingue est son œuvre véritablement iconoclaste de 1970 The Chatham House Version: and Other Middle-Eastern Studies. Ce livre perspicace et littéraire est une démolition judiciaire de l’analyse du Moyen-Orient par le « Chatham House » — le nom informel du think tank Royal Institute of International Affairs. Pour Kedourie, Chatham House représente un raccourci pour une vision britannique élitiste du Moyen-Orient (et des Arabes en particulier) qui, selon lui, repose sur un mélange de sentimentalité, de culpabilité et d’auto-flagellation, réunis par une tendance directrice à privilégier l’illusion romantique à la réalité prosaïque.

Kedourie était particulièrement cinglant sur l’effet de cette approche dans sa patrie, l’Irak. Il a vu les Britanniques fuir cette région, et en effet la région, à la fin de l’empire, et laisser le chaos s’installer — et il les a maudits pour cela.

Selon Kedourie, « Les Britanniques ont laissé derrière eux une région dont les structures politiques, sociales et économiques étaient inadéquates pour soutenir l’indépendance qu’ils avaient promise et qu’ils avaient imposée sans critique. » Ajoutez « Américains » à côté de « Britanniques » et vous reconnaîtrez non seulement la sagesse intemporelle de ses mots, mais aussi la capacité de l’Occident à commettre les mêmes erreurs, de manière intemporelle.

L’invasion de l’Irak en 2003 était une erreur historique. Nous n’aurions pas dû le faire. Mais nous l’avons fait, et ce faisant, nous avons éliminé un dictateur brutal et sadique, mais qui, néanmoins, maintenait le chaos à distance. Un chaos qui, n’oublions pas, est ancré dans l’État irakien, découpé de manière illogique à partir de trois provinces ottomanes, et rempli d’un mélange toxique de sunnites, de chiites et de Kurdes. L’Irak a été construit (par nous et les Français, qui plus est) comme s’il était conçu pour être une poudrière sectaire ; et une fois l’autorité contrôlante de Saddam disparue, cette poudrière a explosé. L’année dernière, à l’occasion du 20e anniversaire de l’invasion, j’ai rapporté pour UnHerd depuis Bagdad où mon fixeur Ammar m’a dit quelque chose qui est resté, de manière indélébile, dans mon esprit depuis. « Nous avions tant d’espoir au début », a-t-il dit. « Puis le pays a pris un chemin de sang, et les gens ont commencé à vouloir que Saddam revienne pour maintenir l’ordre. Même avec toute la misère qu’il a apportée… Nous ne voyions pas tout ce sang dans les rues. »

Et ce n’est pas seulement en Irak que les troupes de la coalition sont indispensables, mais aussi en Syrie. Là, elles sont principalement concentrées dans le nord-est et constituent une présence limitée mais stratégique axée sur la lutte contre le terrorisme, des partenariats militaires avec les Kurdes, qui contrôlent une région autonome dans certaines parties du nord et de l’est, et sur la limitation de l’influence russe et iranienne.