Dire que c’est un conflit sérieux est un euphémisme. En vérité, l’utilisation — et l’abus — des visas H-1B est aussi détestée par la base électorale républicaine que l’acceptation tacite de l’immigration illégale par l’Amérique comme moyen de dévaloriser les salaires de la classe ouvrière. Musk et Ramaswamy sont heureux de nous régaler d’histoires sur les visas H-1B étant cruciaux pour attirer « les meilleurs et les plus brillants » en Amérique afin qu’elle puisse rivaliser avec la Chine. Mais aucun d’eux ne reconnaîtra publiquement la caractéristique la plus importante et séduisante du programme H-1B pour les employeurs américains.

Au cœur de cette rupture croissante se trouvent les deux figures qui, il n’y a pas si longtemps, étaient célébrées comme des réformateurs géniaux par une grande partie de la droite MAGA : Vivek Ramaswamy et Elon Musk. Bien que Trump ait toujours montré une capacité incroyable à s’éloigner de la controverse presque sans égratignure, il en va différemment pour Vivek et Elon. Et bien que ni l’un ni l’autre n’ait réellement déclenché cette controverse, tous deux ont choisi de plonger dans la mêlée pour devenir les principaux porte-parole du milieu pro-H-1B de la Silicon Valley, confirmant ainsi les craintes de la droite MAGA selon lesquelles Trump est sur le point de « trahir » sur l’immigration.

Avant même son retour à la Maison Blanche, la coalition qui a permis à Trump de remporter l’élection se fissure. Il est encore trop tôt pour dire à quel point la rupture causée par le conflit sur les visas H-1B est vraiment sérieuse. Mais ce qui est vraiment choquant, c’est la rapidité et l’ampleur des conflits internes graves au sein de MAGA. Même l’observateur le plus cynique aurait probablement été enclin à donner à Trump jusqu’aux élections de mi-mandat de 2026 avant que la lune de miel présidentielle ne soit terminée ; maintenant, cela semble en difficulté un mois entier avant même le début du mandat présidentiel.

Car la caractéristique clé du visa H-1B n’est pas qu’il offre aux employeurs et aux entreprises américaines comme Tesla et SpaceX une chance d’attirer les meilleurs et les plus brillants du monde. En fait, cette fonction est déjà remplie par le visa O-1, qui existe spécifiquement pour faire ce travail. Le O-1 offre aux individus ayant « une capacité extraordinaire dans les sciences, les arts, l’éducation, les affaires ou l’athlétisme » une chance de travailler aux États-Unis ; contrairement au H-1B, le O-1 n’a aucun élément de loterie, ni de plafond.

Mais le visa O-1 est destiné aux individus ; il peut être utilisé pour faire venir des lauréats du prix Nobel et des génies de l’informatique, et pour en obtenir un, vous (ou votre employeur) devez réellement démontrer que vous possédez une sorte de capacité extraordinaire. Le H-1B, en revanche, offre l’accès à un nombre beaucoup plus important de travailleurs beaucoup plus ordinaires. Et ces travailleurs, une fois arrivés aux États-Unis, ont presque zéro pouvoir de négociation avec leur employeur, car leur visa est directement lié à leur emploi. Un programmeur américain qui est invité à travailler des heures supplémentaires non rémunérées ne peut pas être expulsé du pays pour avoir dit « non ». Un programmeur amené avec un visa H-1B peut l’être ; cela en fait une personne beaucoup moins exigeante à employer.

Ce n’est pas un grand secret. Dès 2015, la manière dont le programme H-1B était utilisé pour remplacer essentiellement les travailleurs américains par des étrangers sous contrat était bien connue. Pour prendre juste un exemple, des travailleurs technologiques employés par Disney sont arrivés un matin pour découvrir qu’ils allaient tous être licenciés. Leur dernière tâche était de former leurs remplaçants, amenés grâce au programme H-1B. Voilà pour la rhétorique des « meilleurs et des plus brillants ». Lorsque Wernher von Braun, J. Robert Oppenheimer ou Albert Einstein sont venus en Amérique, c’était parce qu’ils étaient les formateurs, pas les stagiaires.