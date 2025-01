Il fut un temps où l’armée était un chemin vers une vie convenable, surtout si elle était suivie d’un diplôme universitaire. Jabbar était un vétéran et diplômé universitaire, mais ces institutions ne lui ont pas fourni de stabilité — ni de sentiment de communauté. Et si son fil d’actualité sur les réseaux sociaux est semblable au vôtre, ou au mien, il était rempli de personnes glamour vivant leur meilleure vie, changeant le paradigme, réussissant, s’impliquant. Il n’est pas difficile d’imaginer le fossé grandissant entre le réel et le numérique devenir intolérable.

Son service militaire est un indicateur notable et alarmant, qu’il partage avec une autre attaque récente. Peu après le carnage à La Nouvelle-Orléans, un homme plus tard identifié comme Matthew Livelsberger a fait exploser un Tesla Cybertruck devant le Trump International Hotel Las Vegas, ne tuant que lui-même tout en blessant au moins sept personnes. Jabbar et Livelsberger ont tous deux servi dans l’armée américaine et avaient reçu de multiples distinctions. Ils ont servi leur pays avant de se retourner violemment contre lui. Et bien que nous pensions tous savoir pourquoi — la Palestine, la manosphère, les armes, Trump, les jeux vidéo, Soros, les vaccins — la vérité est que la décomposition est plus compliquée et plus insidieusement institutionnelle que ce que de tels récits permettent.

Abandonnées par les élites pendant la guerre du Vietnam — une guerre orchestrée par tant de nos meilleurs et plus brillants qu’ils auraient dû organiser le match de football Yale-Harvard de 1965 à Saïgon — les forces armées n’ont jamais vraiment récupéré leur statut. De plus, il convient de noter que l’armée américaine n’a pas remporté de conflit majeur de manière décisive depuis près d’un siècle. Aujourd’hui, l’armée reflète les pathologies américaines au lieu de les expurger — et ces problèmes sont bien plus profonds que les exercices de « wokeness » que Trump et son candidat pour diriger le Pentagone, Pete Hegseth, entreprennent.

D’autres cas sont encore plus difficiles à comprendre. Juste quelques heures avant le massacre à La Nouvelle-Orléans, le FBI a arrêté un homme de Virginie qui était en possession de « la plus grande cache d’‘engins explosifs finis’ jamais trouvée dans l’histoire du FBI. Selon The New York Times, le suspect, Brad Spafford, avait un insigne #NoLivesMatter sur son sac à dos. Ce n’était pas un activiste pour la justice sociale (#BlackLivesMatter), ni un conservateur pro-police (#BlueLivesMatter). Spafford était un nihiliste. Il voulait simplement tuer.

La perte d’intégrité institutionnelle est partout, et vous pouvez le voir clairement. Il y a quelques années, Tablet, la rédactrice Alana Newhouse a écrit un essai intitulé « Tout est cassé », dans lequel elle conseillait aux lecteurs de « renoncer à nos institutions actuelles », puisque « elles nous ont déjà abandonnés. » Cela est peut-être possible si vous avez un capital social suffisant, ainsi qu’un capital sur votre compte bancaire. Mais si vous êtes Jabbar, vivant déjà en marge, traînant des entreprises échouées et des mariages ratés derrière vous, abandonner ne va pas sembler si facile.

Ce que je veux dire, c’est que Jabbar n’est pas « tombé entre les mailles du filet », comme le dit le cliché. Les fissures se sont élargies en canyons s’étendant sur des secteurs entiers de la société. Bien sûr, peut-être qu’un travailleur social a manqué des signes d’alerte évidents. Mais ce qui afflige les gens, aucun travailleur social ne peut le réparer. Cela ne veut pas dire qu’il faut dénigrer les programmes qui aident les vétérans souffrant de PTSD, les femmes fuyant des relations abusives, ou ceux qui luttent pour payer leurs hypothèques. Ceux-ci sont nécessaires dans un pays qui transforme la simple existence en un concours sauvage de libre marché. Mais peut-être devrions-nous réfléchir à ce pour quoi nous existons, au-delà de la simple survie animale.