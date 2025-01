Peut-être qu’autrefois il existait une nation britannique unie autour de certaines valeurs, mais qui a désormais été plongée dans la crise par l’arrivée d’immigrants ayant une conception différente de ce qui compte dans la vie. Pourtant, l’idée d’un consensus passé, aujourd’hui fragmenté, est un mythe. La Grande-Bretagne a toujours été composée de cultures en conflit. Au XVIIe siècle, de tels conflits déchiraient déjà le pays. Quoi qu’il en soit, quel terrain d’entente existait entre les fabricants du XIXe siècle et le mouvement ouvrier ? Peut-être une croyance en la justice ? Mais pour certains fabricants, cela signifiait pendre ou déporter certains des militants de la classe ouvrière. Les valeurs défendues par la rédaction du Guardian ont peu en commun avec celles de Vinnie Jones ou des Frères de Plymouth. Le fait que Ben Elton et Nigel Farage soient tous deux britanniques l’emporte-t-il sur leurs différences ?

Les valeurs britanniques incluent le fair-play et le respect de l’état de droit, mais excluent des pratiques telles que la décapitation, ce genre d’atrocité que certains islamistes radicaux pratiquent. Pourtant, la pendaison était une pratique britannique acceptée jusqu’à récemment, et les deux formes d’exécution ne semblent probablement pas si différentes pour la victime. Dans tous les cas, la signification de valeurs comme le fair-play et l’état de droit est âprement contestée. Il est nécessaire d’argumenter sur ce qui constitue ces valeurs dans un contexte particulier, et c’est là que commencent les désaccords. Le fair-play, par exemple, est vraiment un synonyme de justice, mais il existe plusieurs théories de la justice, aucune d’entre elles ne pouvant être qualifiée d’essentiellement britannique. Une valeur britannique centrale est la démocratie, mais il existe aussi des querelles sur ce que cela signifie. Pour certains à gauche, le système parlementaire est suspect non pas parce qu’il est démocratique, mais parce qu’il ne l’est pas assez. Ni la dévotion à la justice ni celle à la démocratie ne sont propres aux Britanniques, tout comme la croyance en la liberté d’expression ou le refus de jeter les gens à travers des fenêtres en verre. En réalité, il n’existe aucun principe moral vénéré par les Britanniques qui ne soit également chéri par de nombreuses autres nations. Dans ce sens, il n’y a pas de valeurs spécifiquement britanniques, tout comme il n’existe pas de casseroles britanniques, au sens où il n’existe pas de casseroles uniques au pays.

Cependant, le problème va au-delà des divergences individuelles. De telles contestations sont en réalité inhérentes à la nature même de la société libérale. Ce qui unit les gens vivant dans de tels endroits — une croyance en la liberté, l’autonomie, l’autodétermination, etc. — est aussi ce qui les divise. Si tout le monde est libre de faire ce qu’il veut, il en résulte inévitablement une certaine quantité de discorde. Les graines de la division sont secrètes au cœur même de la vie quotidienne. La concurrence dans les biens se reflète au niveau des idées. En étendant la liberté, nous risquons aussi de saper le consensus, et donc le cadre dans lequel cette liberté est maintenue. Quoi qu’il en soit, le consensus que la société libérale nous offre est relativement mince. Nous convenons de ne pas être d’accord, et de le faire pacifiquement, mais pas nécessairement sur grand-chose d’autre. C’est pourquoi les soufis et les sorciers professionnels côtoient dans le métro londonien des adventistes du septième jour et des néo-fascistes, une situation que de nombreuses sociétés traditionnelles auraient trouvée incompréhensible. Si cela crée une diversité gratifiante, cela peut aussi engendrer des antagonismes mortels. Dans les nations non libérales, en revanche, vous achetez votre stabilité au prix de l’uniformité.

La plupart des sociétés ressentent le besoin d’un certain degré de solidarité pour faciliter la vie quotidienne. Dans une société libérale, cependant, cette solidarité peut être particulièrement difficile à maintenir. Comment unifier une civilisation dans laquelle il existe des millions de centres d’autonomie, connus sous le nom de citoyens individuels ? La réponse est que vous y parvenez en persuadant chacun d’eux d’intérioriser la loi, afin qu’ils exercent leur liberté dans le cadre du bien commun. (Que faire cependant si la loi en question est malveillante ?) Il est difficile de maintenir l’unité à ce niveau abstrait, surtout en période de crise politique. C’est alors qu’il devient nécessaire de recourir à quelque chose de plus viscéral et théâtral pour rassembler les gens, ce qui explique la montée des autocrates en attente comme Donald Trump. Si les citoyens peuvent trouver leur identité incarnée dans une figure de chair et de sang qui les représente tous, l’unité abstraite de la société libérale cède la place à la solidarité viscérale de l’autoritarisme.

Lorsque cela se produit, il y a généralement une montée de la température idéologique. Dans la société capitaliste du XIXe siècle, les gens étaient divisés par des inégalités sociales et économiques spectaculaires, mais ils pouvaient se rassembler en tant que Britanniques autour d’un ensemble d’idées partagées : dominer les mers, la terre verte et agréable de l’Angleterre, l’Évangile du Travail, la mission impériale, la liberté protestante contre la tyrannie catholique, la nature divinement ordonnée de la classe sociale, et ainsi de suite. Le but de la plupart de cette rhétorique enivrante était de masquer les divisions sociales réelles. Ou, comme l’a dit Frederic Jameson, « l’idéologie est la résolution imaginaire de contradictions réelles ». Aujourd’hui, dans une phase ultérieure du même système social, les gens sont généralement trop astucieux et réalistes pour se laisser prendre par de telles balivernes, dont le déclin a coïncidé avec celui de la religion. L’oratoire devient embarrassant et dépassé. Personne ne croit que Dieu ait prévu que quelqu’un possède le Ritz et qu’un autre nettoie ses toilettes. L’intérêt personnel matériel a supplanté l’idéologie. Les grands récits ont cédé la place à un calcul pragmatique. Cependant, rien de tout cela n’est suffisamment enraciné pour faire face à un système capitaliste confronté à de graves problèmes, ce qui explique en partie le retour en force de la rhétorique idéologique. La solidarité entre citoyens doit être réinventée face à une économie en difficulté, et une manière de le faire consiste à créer un bouc émissaire ou un épouvantail que tous peuvent s’accorder à vilipender. Le nom de l’épouvantail a changé au fil du temps. Hier, c’était le Juif ; aujourd’hui, c’est l’immigrant.