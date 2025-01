« L’état final supposé de l’Occident en Syrie, une victoire des rebelles, a été réalisé par l’Occident qui s’est éloigné du problème et a concédé une défaite stratégique. »

Pour tout le discours moralisateur que nous avons subi sur la Syrie au cours de la dernière décennie, le conflit était en interne, un conflit multipolaire, avec de multiples groupes armés faisant des compromis pragmatiques et changeant d’alliances en fonction de leurs besoins égoïstes du moment. Cette dynamique interne s’est maintenant récapitulée en termes d’ordre international, avec le processus de négociation pragmatique et jusqu’à présent mutuellement acceptable des puissances régionales présentant, si tant est, une vision d’espoir de la multipolarité en action. Que signifie tout cela pour nous, pour la Grande-Bretagne et pour l’Occident ?

Juste avant Noël, Robert Jenrick a publié un article dans The Telegraph arguant que « l’interventionnisme libéral est mort », disant, explicitement, que « L’expérience du utopisme libéral s’est révélée être une fantaisie. » Il est difficile d’imaginer un homme politique conservateur senior — et, sûrement, le prochain leader du parti conservateur — faire ce cas, et certainement pas en utilisant cette terminologie, alors considérée comme plutôt marginale dans le discours des relations internationales, même durant la dernière administration Trump. Que Jenrick le fasse est un reflet non seulement des échecs multiples et évidents de l’interventionnisme libéral à l’apogée du pouvoir impérial américain, mais aussi du fait que son pouvoir a diminué, nous pouvons supposer, de manière permanente — à moins, comme al-Sham, que les libéraux ne mènent une campagne de choc de reconquête depuis leur bastion assiégé. Argumenter, comme le fait Jenrick, pour la « poursuite palmerstonienne de notre intérêt propre à l’étranger » est un aperçu timide de la politique étrangère britannique dans ce nouvel ordre multipolaire — quelque chose qui aurait semblé audacieusement transgressif il y a quelques années est maintenant le bon sens du point de vue d’un conservateur senior écrivant pour le lectorat de The Telegraph. C’est ainsi que le monde a changé rapidement.

Le retour du Trump World Order sera-t-il tout aussi pragmatique ? Concernant l’Ukraine, l’objectif probable de Trump d’imposer une paix douloureuse au pays, en abandonnant sa guerre perdante, peut certainement être considéré comme impitoyablement pragmatique. Pourtant, que ce soit par humour intimidant ou sincère, les grondements de Trump concernant les annexions et les interventions en Amérique du Nord — l’absorption du Canada et du Groenland tout en imposant l’ordre au Mexique — sont sûrement moins pragmatiques. Cependant, intimider le Canada et le Danemark prive au moins les vassaux de l’OTAN de l’Amérique de l’illusion réconfortante qu’ils sont des partenaires plutôt que des vassaux : peut-être qu’un cas pragmatique peut être fait pour établir les règles de base de la politique internationale du XXIe siècle dès le départ. La cléricature du libéralisme atlantique, portant des cordons et assistant à des conférences de sécurité, se retrouve désormais liée à un ordre de libéralisme purement homéopathique. Flanquée de l’autre côté de l’Atlantique et de la Manche par une montée de la droite dont la forme est encore en cours de définition, l’ordre politique changeant frappera le plus durement les idéologues de Whitehall.

Peut-être, comme Jolani, devrions-nous repenser notre situation à partir de principes fondamentaux. Si nous pouvions soumettre chaque aspect de la gouvernance de la Grande-Bretagne du XXIe siècle, individuellement, à un référendum, quelles parties survivraient ? L’écart entre les réponses probables et la réalité actuelle explique la politique britannique à ce moment. Il est tristement ironique que, tandis que la Syrie semble acquérir une gouvernance pragmatique et post-idéologique dirigée par des vétérans d’al-Qaïda, la Grande-Bretagne est toujours régie par des processus ésotériques et des fixations idéologiques de fanatiques. Comme en France et en Allemagne, désormais rendues ingouvernables par le dernier spasme idéologique du libéralisme de gauche, son engagement total envers l’immigration de masse et ses conséquences comme une fin morale en soi — son dernier principe irréductible lorsque tous les autres objectifs et aspirations ont été abandonnés — définira la politique britannique dans les décennies à venir. La politique européenne des années 2020 est largement le produit de sociétés sûres et ordonnées devenant soudainement moins sûres ; les Américains, habitués à ce mode de vie, pensant que nous sommes trop délicats à ce sujet ; et les progressistes européens, qui sont entièrement des provinciaux influencés par l’Amérique, prennent des indices sociaux de la métropole impériale plutôt que de leur propre expérience vécue.

Cependant, c’est l’argument libéral, selon lequel une telle action dramatique et socialement perturbatrice est à la fois naturelle et désirable, qui nécessite désormais d’être défendu — le cas pragmatique est simplement que l’expérience a été tentée et, comme beaucoup l’ont averti, a échoué. Lentement, puis soudainement, les progressistes sont devenus des réactionnaires marginaux et la droite dissidente, les pragmatistes sensés. La demande fondamentale de la nouvelle droite britannique, dont le Parti conservateur et sa pensée alliée sont désormais de plus en plus en aval, est un retour à la Grande-Bretagne du début des années 90 : un réinitialisation radicale pour corriger le mauvais codage récemment écrit dans le système. Pourtant, tel qu’il se présente, l’État britannique en 2024 semble être une expérience de formulation d’un nationalisme ethnique en colère, en intensifiant la concurrence pour des ressources de plus en plus rares. C’est un chemin dangereux à parcourir : le choix pragmatique est simplement d’admettre et de défaire les erreurs des idéologues passés.

Cependant, pas moins que le Parti travailliste de Starmer, un bastion de plus en plus isolationniste d’un ordre désormais mort, le Parti conservateur est lié au passé. Son choix de Badenoch, un ancien guerrier culturel des années 2010 apparemment auto-exilé de la politique de parti à la recherche de principes conservateurs intemporels à ramener de la montagne, était un mauvais choix. La droite britannique se consolide rapidement sur une plateforme Cummings-Jenrick-Lowe, d’interrogation basée sur les données sur la mauvaise gouvernance, et appelle à la nécessité d’une réforme radicale — avec Starmer signalant maintenant son propre accord. Le modèle précédent a échoué, mais nous vivons une époque de changement : en Grande-Bretagne comme en Syrie, le peuple tolérera des expériences en matière de gouvernance qui leur offrent prospérité, sécurité et stabilité. Les certitudes idéologiques rigides du XXe siècle ne nous ont pas bien servis, nous, Européens. Pour survivre à l’ordre à venir, notre direction politique devrait accepter le luxe du pragmatisme plutôt que des principes fossilisés que l’ordre mondial naissant lui offre.