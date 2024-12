Quoi qu’il en soit, Frankopan s’est efforcé de faire valoir que le terme lui-même était, en fait, relativement récent. Il n’est pas allé aussi loin que Khodadad Rezakhani en le qualifiant de « route qui n’a jamais été », bien qu’il ait soutenu que le commerce de transport Est-Ouest — transportant de l’argent et des maladies, des biens et des dieux — se faisait principalement par les ports indiens. Les routes terrestres en provenance de Chine étaient une affaire de goût minoritaire. Le fait est qu’aucune « Route de la soie » n’a jamais existé dans l’Antiquité ou au Moyen Âge. Les Romains et les Chinois étaient à peine conscients de l’existence les uns des autres. En revanche, Rome et l’Inde faisaient un commerce florissant de diamants et de drogues, d’améthystes et d’eunuques, de cheveux et de tissus diaphanes. Avançons d’un millénaire au IXe siècle, et ce sont toujours les entrepôts gujaratis, complétés par des villes comme Bassorah ou Siraf dans le Golfe Persique, qui faisaient le gros du travail.

Historiquement, le chameau et la caravane n’étaient pas à la hauteur du navire. À travers l’Asie centrale, la déconnexion — et non la connexion — était la norme. Comme aujourd’hui, le transport maritime était exponentiellement moins cher que le transport terrestre. Grâce à la révolution de la conteneurisation, il en coûte aujourd’hui presque rien d’acheminer vos jeans Shein à l’autre bout du monde ; la véritable dépense, et le préjudice environnemental, résident dans la livraison du dernier kilomètre. En réalité, la « Route de la soie » n’est devenue une véritable chose qu’en 1877. C’est à ce moment-là que le géographe prussien Baron von Richthofen, recruté pour fournir une généalogie fantaisiste pour un chemin de fer reliant Berlin et Pékin, a inventé le terme. Ce n’est que plus tard, en 1938, que la Route de la soie a fait ses débuts dans le monde anglophone.

Ces subtilités ont été perdues dans la réception de The Silk Roads. Arrivant à un moment où le Royaume du Milieu revenait sur la scène mondiale sous l’égide du capitalisme d’État, le battage médiatique autour de cet ouvrage s’est parfaitement aligné avec l’Initiative Ceinture et Route, le dernier effort de la Chine pour se faire des amis et acheter de l’influence. Il en a résulté que Pékin a été déchargé de l’histoire réelle, préférant une version nostalgique de celle-ci. Comme le dit la plaisanterie de Don DeLillo : « Le désir à grande échelle est ce qui fait l’histoire. » Très simplement, l’ancienne Route de la soie était un bon outil de relations publiques, une autre victoire pour la « diplomatie du patrimoine » de la Chine.

Il est donc tout à fait approprié que le British Museum ait libéré un précieux terrain à Bloomsbury pour commémorer son existence (chimérique) dans son exposition à succès. Pas en aucun sens une œuvre de propagande chinoise, bien sûr l’ exposition des Routes de la soie est néanmoins en phase avec la trompeuse Renaissance de la Route de la soie. Son message de connexion mondiale joue inévitablement, même si c’est involontairement, sur son image populaire en tant qu’initiative Ceinture et Route avant la lettre. On fait beaucoup de la soie, une marchandise qui a à peine figuré dans le commerce international. D’un point de vue historique, un accent sur des articles plus importants — coton, poivre, ivoire, bois de santal — aurait placé l’Inde au premier plan. En effet, comme l’a soutenu Dalrymple, l’élision de l’Inde dans l’exposition était frappante, même si un grand nombre des objets exposés criaient le sous-continent. On soupçonne que l’omission était due à un parochialisme curatoriel, non à une volonté de régurgiter les points de discussion de Pékin, mais cela restait révélateur tout de même.

À cet égard, The Golden Road de Dalrymple, publié cette année, est un correctif salutaire à la Scylla du sinocentrisme. Pourtant, dans son optimiste contre-argument indocentrique, il se rend vulnérable à la Charybde de l’appropriation nationaliste hindoue. Il fut un temps où l’Inde était numéro un, soutient Dalrymple, exportant mathématiques et médecine, musique et mythologie, religion et architecture à travers ce qu’il appelle l’« Indosphère » — « l’écoumène sanskrit » pour les têtes pointues dans le savoir — s’étendant de Kandahar à Singapour de c. 250 av. J.-C. à 1200 apr. J.-C.

C’est une histoire qui ne manquera pas de ravir les nationalistes hindous, d’autant plus que l’Indosphère ressemble à un akhand bharat — une Grande Inde encerclant une grande partie de l’Asie du Sud-Est sous le règne direct de Delhi. Apparemment, c’était ainsi que les choses étaient dans le lointain passé de l’Asie. Les plus fous des nationalistes hindous, comme l’a montré l’historienne Sara Perlangeli, continuent d’entretenir des fantasmes d’une « nation hindoue offshore » protégée par Delhi. La propre réplique de Dalrymple, préfigurée dans The Golden Road — qu’une grande partie du « pouvoir doux » ancien « indien » était de marque bouddhiste, et certainement pas hindoue — on soupçonne qu’elle tombe dans l’oreille d’un sourd dans ce milieu puéril.