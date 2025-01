Qu’en est-il de la Grande-Bretagne ? Hélas, il y a des obstacles plus sérieux que le court-termisme démontré par Clegg. L’énergie nucléaire a, après tout, bénéficié de nombreux soutiens ici, parmi lesquels Tony Blair, George Osborne et Boris Johnson. Lors des élections de l’année dernière, elle a été approuvée dans les manifestes des deux principaux partis. Peu importe. Tous sauf un des réacteurs existants du pays seront retirés d’ici la fin de cette décennie. Hinkley Point C dans le Somerset, lancé en 2016, devait être achevé l’année prochaine. Au lieu de cela, le gouvernement est toujours à la recherche d’investisseurs pour couvrir les coûts croissants du projet, qui est désormais prévu pour 2031. Et lorsque le réacteur commencera finalement à produire de l’électricité, ce ne sera pas bon marché — probablement le double du prix de gros actuel. En même temps, Keir Starmer a également du mal à obtenir un soutien privé pour un nouveau réacteur, Sizewell C dans le Suffolk. Le site a été déclaré approprié en 2009 mais attend toujours une décision d’investissement.

Autrement dit, plus de preuves que la Grande-Bretagne se spécialise dans des infrastructures très coûteuses, tant qu’elles n’ont pas besoin d’être construites efficacement ou même achevées. Les projets nucléaires ont souffert des problèmes habituels de tergiversation gouvernementale et de disputes avec des partenaires privés. Les complications de planification interminables n’aident guère non plus. EDF, la société énergétique française détenue par l’État, grogne que les planificateurs britanniques ont exigé plus de 7 000 modifications à son réacteur à Hinkley Point C, même si le design est déjà opérationnel en France et en Finlande. La léthargie est auto-entretenue : les dépassements de temps et de coûts dans un projet rendent les politiciens plus nerveux à l’idée de s’engager dans le suivant, tandis que les compétences et ressources durement acquises disparaissent avant de pouvoir être réutilisées.

Étant donné le climat de paralysie bureaucratique et d’inertie politique qui s’est installé sur la Grande-Bretagne, il est difficile d’imaginer l’État capitaliser sur des percées dans la technologie nucléaire. En effet, comme le souligne Andrew Orlowski le gouvernement a réussi l’exploit impressionnant d’écarter délibérément le candidat le plus plausible de sa compétition SMR — parce que le design était trop avancé et donc ne nécessitait pas de soutien. Le gagnant, naturellement, ne sera pas annoncé avant 2029.

« Étant donné le climat de paralysie bureaucratique et d’inertie politique qui s’est installé sur la Grande-Bretagne, il est difficile d’imaginer l’État capitaliser sur des percées dans la technologie nucléaire. »

Mais alors que l’autorité de l’État britannique continue d’être sapée par son propre dysfonctionnement, il est possible qu’une révolution nucléaire survienne, mais d’une direction différente. Une des raisons majeures de l’intérêt renouvelé pour l’énergie nucléaire est la montée de l’IA, une technologie avec un appétit énorme pour l’énergie. Les centres de données soutenant les logiciels d’IA nécessitent d’énormes quantités d’électricité pour le traitement et la climatisation industrielle ; une requête ChatGPT utilise 10 fois plus d’électricité qu’une recherche Google. Selon Bloomberg, la demande des centres de données dépasse l’offre d’électricité dans le monde entier ; à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre, elle comprime déjà la capacité du réseau nécessaire à la construction de nouvelles maisons. D’ici 2027, l’IA pourrait consommer autant d’électricité que l’Argentine ; d’ici 2030, plus que l’Inde. Ces approvisionnements en électricité doivent être constants, donc les énergies renouvelables ne sont pas appropriées.

En fin de compte, les grandes entreprises technologiques américaines sont soudainement prêtes à devenir des mécènes de l’énergie nucléaire. Les États-Unis ont eu leurs propres problèmes avec la construction de réacteurs ces dernières années, mais étant donné la richesse et l’influence politique que la Silicon Valley peut apporter, cela pourrait bien changer. Déjà, Microsoft et Amazon ont conclu des accords pour acheter de l’électricité à partir de centrales nucléaires existantes. Ces entreprises, ainsi que Google et d’autres, investissent également de l’argent dans le développement de SMR, avec des sociétés d’investissement comme BlackRock et le Département de l’Énergie. Certains de ces petits réacteurs pourraient fournir de l’électricité d’ici la fin de la décennie.

Dans la technologie, comme en politique, nous sommes à un tournant incertain, et l’intelligence artificielle ainsi que les SMR pourraient s’avérer surestimés. Mais il semble tout à fait plausible que, dans les années à venir, les entreprises technologiques soutenues par l’État américain chercheront à exporter un nouveau modèle d’infrastructure d’IA alimentée par l’énergie nucléaire. Il semble également plausible qu’un futur gouvernement britannique, désespéré de trouver des alternatives à un État en faillite et discrédité, accueillera cette offre à bras ouverts. Cela pourrait ressembler à la situation d’un pays comme le Nigeria, où un réseau électrique peu fiable signifie que les centres de données génèrent leur propre électricité. Ou cela pourrait être le début d’une nouvelle phase de privatisation, où l’implication dans le système énergétique permet aux intérêts corporatifs d’étendre leur pouvoir jusqu’aux fondements mêmes de l’État. En un certain sens, Javier Milei, le président libertaire de l’Argentine, a récemment invité des investisseurs américains à sponsoriser des centres de données alimentés par des SMR dans son propre pays ravagé par la crise.