Dans l’ouverture de A Little History of the World d’E. H. Gombrich, il y a une belle métaphore du travail d’un historien. L’histoire, écrit-il, est comme un puits sans fond s’étendant dans l’éternité, visible uniquement par le souvenir humain tombant à travers les générations comme un morceau de papier allumé lâché dans le vide, devenant de plus en plus petit à mesure qu’il tombe et disparaît.

Je suis rappelé de cette image en considérant le sentiment de déjà-vu qui plane actuellement sur la vie britannique ; on a l’impression d’avoir déjà été ici, et plus d’une fois. Vivre en Grande-Bretagne aujourd’hui, c’est être saisi par un sentiment de malaise écrasant et inébranlable, qui, ces derniers mois, s’est transformé en quelque chose de plus sombre et de plus violent : une humeur de ressentiment bouillonnant et de colère qui semble prête à exploser. À bien des égards, cette atmosphère est entièrement nouvelle : un reflet de l’ère mondialisée et des réseaux sociaux dans laquelle nous vivons maintenant. Et pourtant, elle semble aussi si étrangement, douloureusement familière — un lointain souvenir populaire de notre passé récent. Pauvre, pluvieuse Grande-Bretagne, une fois de plus incertaine de ce qu’elle doit faire d’elle-même, ballottée par les tempêtes idéologiques venant des États-Unis, humiliée par ceux à qui nous nous accrochons le plus.

Exactement comment nos cousins américains choisissent de nous rabaisser pourrait être nouveau, mais Elon Musk et Donald Trump sont des personnages avec lesquels nous sommes tous trop familiers. Qui est Trump, après tout, sinon une version caricaturale et démesurée du commandant en chef déclassé de Billy Bob Thornton dans Love Actually. Pour compléter le tableau, nous avons maintenant Keir Starmer contraint de jouer le rôle de Hugh Grant, qui lui-même jouait le Tony Blair de la fantaisie de l’Angleterre moyenne en 2003.