Il est bien plus probable que Trump essaie d’imposer un accord de paix en Ukraine. Mais cela exposerait l’hypocrisie et la faiblesse de l’Europe alors qu’elle peine à tenir ses promesses : garanties de sécurité après la fin de la guerre, financement de la reconstruction de l’Ukraine et préparation à une future adhésion à l’UE. Le scénario probable est celui où l’Ukraine, comme la Turquie auparavant, se retrouve coincée dans l’antichambre de l’UE, où la seule issue est la porte par laquelle elle est entrée. Je ne voudrais pas spéculer sur les conclusions que les électeurs ukrainiens pourraient tirer une fois qu’ils réaliseront cette vérité plus profonde sur l’Europe de l’Ouest : qu’elle est devenue un lieu de grands mots et de promesses non tenues.

Il est peut-être révélateur que Scholz et Macron aient choisi ce moment précis pour plonger leurs pays dans des crises politiques. Le pari imprudent de Macron d’appeler à des élections parlementaires anticipées l’été dernier a piégé la France dans un état de blocage politique dont elle peine à se remettre. Le président dispose désormais d’un parlement divisé, qui a évincé Michel Barnier lorsqu’il a présenté un budget qui aurait constitué un premier pas sérieux vers le contrôle du déficit fiscal. Hélas, le nouveau Premier ministre, François Bayrou, ne semble pas avoir une vision claire de la politique économique. Macron lui-même ne s’est jamais véritablement préoccupé du budget, estimant que la croissance économique s’occupait des déficits. Mais ce n’est plus le cas et, en ce moment, la politique française semble ignorer les règles de l’arithmétique fiscale. Même une crise de la dette souveraine, qui est un scénario possible, pourrait ne pas suffire à concentrer les esprits.

En Allemagne, Scholz a déclenché une crise politique le jour même de l’élection de Trump, lorsqu’il a mis fin à la coalition à cause d’une querelle financière mesquine avec Christian Lindner, son ministre des Finances. L’Allemagne a un ratio d’endettement inférieur à celui de la France, mais ses problèmes économiques sont plus graves. Son déclin industriel dure depuis plus longtemps, et son modèle économique basé sur les exportations ne fonctionne plus. Ce n’est pas seulement une question de gaz russe ou d’énergie nucléaire ; c’est l’histoire d’un pays qui a échoué à investir et à innover au cours de la dernière décennie, et qui a trop compté sur trop peu d’industries. Le modèle économique de l’Allemagne dépend de surplus persistants de la balance des paiements, mais la Chine est désormais un rival significatif, et les États-Unis, sous Trump, ne peuvent plus être comptés pour agir en tant qu’absorbeur volontaire de ces surplus. Alors que l’Allemagne se prépare à voter en février, j’ai du mal à identifier même un politicien qui se concentre sur l’un de ces problèmes.

Tout cela se déroule dans un contexte inquiétant. Les véritables amis de l’Europe sont ceux qui disent la vérité au pouvoir, qui encouragent le changement et la réforme, plutôt que de flatter le statu quo. Mais l’UE a choisi d’écouter les mauvaises voix — et la politique identitaire a pris le dessus. Selon le récit désormais dominant dans les cercles politiques, l’UE est attaquée par des populistes et des fascistes. Ainsi, la décision de la cour constitutionnelle roumaine d’annuler une élection présidentielle est applaudie parce que les électeurs ont été indûment influencés par la Russie via TikTok — ou, comme on pourrait le dire, le mauvais gars a gagné. Maintenant, ils accusent Elon Musk d’essayer de faire de même en Allemagne, après qu’il a soutenu le parti Alternative für Deutschland.

Comment l’Europe en est-elle arrivée là ? Je me souviens d’un bloc beaucoup plus confiant à la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix. L’euro, introduit en 1999, était le point culminant de l’intégration européenne. Je me suis même demandé à l’époque s’il pourrait remplacer le dollar en tant que principale monnaie mondiale. L’élargissement de l’UE à l’Europe centrale et orientale cinq ans plus tard a été un autre prétendu triomphe politique. Mais ensuite est venue la réaction. Le rejet ultérieur du traité constitutionnel européen par la France et les Pays-Bas en 2005 a mis fin aux rêves d’une Europe qui se développerait en un État fédéral, et la crise financière mondiale a exposé la faiblesse du système bancaire européen. La crise de la dette souveraine de la zone euro, quant à elle, a révélé le pire de chacun. Deux politiciens allemands ont même suggéré que la Grèce vende une île ou deux pour payer sa dette. D’autres insultes ont suivi. L’UE n’a pas réussi à résoudre la crise au niveau politique, et un plan de sauvetage de la banque centrale a été nécessaire. Pour moi, c’est à ce moment-là que le rêve d’intégration européenne est mort.

Peut-être que rien de tout cela n’aurait eu autant d’importance si l’économie sous-jacente de l’Europe était plus résiliente. Mais la croissance ne semble plus être une priorité politique. Au lieu de cela, l’accent de l’UE, ces cinq dernières années, a été mis sur l’Agenda vert, qui augmente massivement les coûts de conformité pour les entreprises, sur l’Ukraine, et sur des lois sur la protection des données et les réseaux sociaux, destinées à maintenir l’UE dans les âges sombres numériques encore un peu plus longtemps.