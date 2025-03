Comment André Gide a façonné le mémoire moderne

En mai 1921, André Gide a passé une longue soirée avec Marcel Proust. Une grande partie de la conversation a tourné autour de l’homosexualité, le plus vieux écrivain montrant à Proust quelques pages d’une autobiographie qu’il était en train d’écrire. « Vous pouvez dire ce que vous voulez », s’exclama Proust, « tant que vous ne dites jamais ‘je’ ». Pourtant, comme Gide le nota plus tard dans son journal, ce n’était pas du tout son avis. Pour prouver son point de vue, en 1926, Gide a finalement publié un livre qui pourrait être anachroniquement décrit comme le tout premier mémoire de « coming-out ».

Les œuvres de fiction de Gide contenaient déjà des indices sur sa sexualité : mais les lecteurs préféraient les ignorer ou ne comprenaient tout simplement pas. Si Gide avançait prudemment dans son parcours, c’était en partie parce que, comme beaucoup d’hommes gays de son époque, il était un homme marié. Et bien que l’homosexualité ne fût pas alors illégale en France — Oscar Wilde n’aurait pas pu être condamné à la prison à Paris — elle était néanmoins alourdie par le poids de l’opprobre moral.

Ce qui a permis à Gide de « dire ‘je’ » était que sa relation avec sa femme avait atteint une crise, et sa propre réputation littéraire croissante lui avait donné plus de confiance. Même ainsi, ses amis le suppliaient de ne pas faire imprimer le livre, ce qui l’a conduit à citer Ibsen. « On craint les amis non pas pour ce qu’ils vous font faire », avertit-il, « autant que pour ce qu’ils vous empêchent de faire. »

En fin de compte, If It Die a été publié — et tant mieux, car c’est un chef-d’œuvre d’autobiographie, comparable aux Confessions de Rousseau. Comme son ancêtre genevois, en effet, Gide se réjouit de raconter des histoires qui le mettraient dans une mauvaise lumière : il y a une anecdote précoce sur la rencontre avec une jeune cousine. Elle tend sa joue pour être embrassée, mais le jeune Gide la mord à la place.

Une des joies de ce livre, en fait, est son évocation charmante de l’enfance. La famille de Gide était riche, du côté de sa mère venant de Normandie et du côté de son père du Midi. Il y a des descriptions lyriques des vacances familiales contrastées passées dans la verte et humide Normandie, et dans le sud aride. Le livre évoque également son amour spirituel croissant pour sa cousine Madeleine, suscité par le jour où, adolescent, il la trouva en larmes à cause des infidélités de sa mère. « Je sentais que cette petite créature si chère à mes yeux était possédée par un chagrin intolérable — un chagrin que tout mon amour et toute ma vie ne suffiraient pas à guérir. » Cela devint l’obsession adolescente de Gide qu’il devait l’épouser.

Un autre fil du livre raconte les premiers pas de Gide dans le Paris littéraire des années 1890, en particulier le salon du poète symboliste Stéphane Mallarmé, un point de rencontre de poètes, romanciers et peintres avant-gardistes. Même si Gide en vint à croire que la poésie hermétiquement insaisissable de Mallarmé représentait une impasse littéraire, tout au long de sa vie, il vénéra sa mémoire comme un modèle d’engagement désintéressé envers l’Art avec un grand A. Son récit du Paris littéraire à cette époque contient également des touches de satire. Un exemple est son souvenir du salon d’une princesse Sherbatoff. Un jour, la princesse prétendit voir un halo autour de la tête d’Oscar Wilde.

Cependant, le fil le plus important du mémoire est l’histoire de l’évasion de Gide de son éducation puritaine écrasante. Ses deux parents étaient des protestants austères. Son père est mort quand il avait neuf ans, et son éducation était exclusivement entre les mains de sa mère, dont l’anxiété face à cette responsabilité n’a fait qu’accroître son oppression. Elle n’aurait pas permis à son fils de jouer les œuvres de compositeurs romantiques « malsains » comme Chopin ; la bibliothèque de son père décédé était verrouillée au cas où le garçon pourrait trouver des livres « immoraux ».

« Elle avait une façon de m’aimer qui me faisait parfois presque la haïr », est ainsi formulé par Gide lui-même, et ces émotions mêlées reviendraient lorsque sa mère mourut enfin. « Je me sentais sombrer dans un abîme écrasant d’amour, de chagrin et de liberté », écrivit-il. « Je me sentais étourdi, comme un prisonnier soudainement libéré, comme un cerf-volant dont la ficelle a été brusquement coupée. » Ce récit d’une éducation puritaine oppressive partage quelque chose avec Père et Fils, un autre bijou de l’écriture autobiographique de l’écrivain anglais Edmund Gosse. Gide, qui connaissait bien Gosse, lui écrivit qu’il écrivait son propre Père et Fils : sauf qu’il allait être beaucoup plus audacieux. « Pourquoi écrire ce livre ? » se demanda-t-il rhétoriquement. « J’ai une horreur des mensonges… J’ai écrit parce que je préfère être haï que d’être aimé pour ce que je ne suis pas. »

Gide a peut-être rebellé contre son éducation puritaine, en résumé, mais il a été durablement marqué par l’accent protestant sur l’importance de la conscience individuelle. Le titre du livre est lui-même une citation de l’Évangile de Jean : « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » C’est une phrase qui est considérée comme préfigurant le sacrifice de Jésus sur la Croix. L’histoire de Gide, alors, est celle de la mort de son ancien moi et de la résurrection du nouveau.

Dès le départ, Gide cherche à choquer en plaçant le désir sexuel au centre du récit. La première page s’ouvre sur un souvenir d’enfance où il « jouait » avec le fils du concierge sous la table de la salle à manger. « Nous avions ce que j’ai appris par la suite à appeler des ‘mauvais habitudes’ », écrit-il. « Lequel d’entre nous a d’abord appris à l’autre ? Je n’en ai aucune idée… Je ne peux pas dire si quelqu’un m’a appris à trouver du plaisir ou quand je l’ai découvert ; mais tant que je remonte dans ma mémoire, il est là. » Quelques pages plus loin, il raconte comment, à l’âge de huit ans, il a été suspendu de l’école lorsque les « mauvais habitudes » ont de nouveau causé des problèmes. Assis au fond de la classe, les poches pleines de nourriture, Gide « profitait alternativement de mes chocolats et de mon [plaisir] sexuel » lorsque le professeur l’a appelé avec ces mots : « Gide, tu as l’air très rouge ! » Ses parents l’ont envoyé chez un médecin qui, en désignant quelques dagues touaregs accrochées au mur, l’a menacé : « Ce sont les instruments avec lesquels les petits garçons comme toi doivent être opérés. »

Le moment d’épiphanie du livre se produit lors des deux visites de Gide en Algérie au milieu des années 1890. Lors du premier voyage, il tombe malade avec une consommation suspectée, la maladie qui avait tué son père. Alors que Gide vivait ses premières expériences sexuelles — à la fois homosexuelles et hétérosexuelles — toute exploration supplémentaire a été interrompue par la maladie. Gide savait qu’il avait des affaires inachevées en Algérie et est revenu l’année suivante. La pièce de résistance de cette section du livre est sa rencontre, en janvier 1895, avec Oscar Wilde qui était en visite avec son amant Alfred Douglas. Gide avait déjà rencontré Wilde à Paris, en 1891, dans divers salons littéraires, et était profondément troublé alors que l’Anglais déchaînait une avalanche de provocations et de traits d’esprit. « Je n’aime pas tes lèvres », avait remarqué Wilde à une occasion. « Elles sont droites comme les lèvres de quelqu’un qui n’a jamais menti. »

Ainsi, lorsqu’il a vu sur la liste des invités que Wilde séjournait dans le même hôtel, la première réaction de Gide a été de se diriger vers la gare. Il a mieux réfléchi et les deux hommes ont passé trois soirées ensemble. Une nuit où Douglas était en quête de sexe ailleurs, Wilde a emmené Gide dans un café et a remarqué son intérêt évident pour un jeune musicien nommé Mohammed. Profitant du malaise de Gide alors qu’il le faisait avouer son attirance, Wilde a commencé à rire : « un rire ininterrompu, incontrôlable, insolent, pas tant joyeux que triomphant ». « Pardonne-moi de rire », s’excuse Wilde en plaisantant. « Je ne peux tout simplement pas m’en empêcher. » Même ainsi, il a bientôt explosé en plus de paroxysmes : « Il s’amusait comme un enfant et le diable. »

Wilde a organisé pour que Gide passe la nuit avec Mohammed, et sa vie a changé à jamais. « Depuis lors, chaque fois que j’ai cherché le plaisir », écrit-il, « c’est le souvenir de cette nuit que j’ai poursuivi… À la première lumière de l’aube, je me suis levé ; j’ai couru, oui j’ai vraiment couru, portant des sandales… ne ressentant aucune fatigue de ma nuit mais au contraire une sorte de légèreté de la chair et de l’âme qui est restée avec moi toute la journée… De quel cauchemar j’étais sorti !… Maintenant, j’avais trouvé ma normalité. »

Wilde est parti pour Londres le lendemain. Les répétitions de The Importance of Being Earnest l’attendaient, tout comme son jour au tribunal. Lorsque le livre de Gide est sorti, Robert Ross, le plus fidèle ami de Wilde, a loué l’exactitude de son portrait de Wilde. Alfred Douglas n’était pas d’accord : à ce moment-là, il avait renié sa vie précédente et s’était converti au catholicisme, et avait dénoncé le livre « sale » de Gide. Un auteur, qui avait adhéré à la version aseptisée de Douglas sur Wilde, a publié un livre intitulé Les mensonges malveillants d’André Gide sur le défunt M. Oscar Wilde à Alger.

Le mémoire se termine par le retour de Gide en France à l’âge de 25 ans. Quelques semaines plus tard, sa mère est morte — mais pas avant que la cousine de Gide, Madeleine, ait accepté sa main en mariage. « Je croyais pouvoir lui donner tout moi-même », se souvient-il avoir pensé, « et je l’ai fait sans aucune réserve. » Comment Gide concilierait sa découverte de sa nouvelle « normalité » et son mariage était une autre histoire, une histoire non racontée dans ce livre.

« La non-conformité sexuelle est la clé principale de mon travail », réfléchit Gide plus tard. « Après avoir rencontré ce premier Sphinx sur mon chemin, mon esprit dont l’appétit était aiguisé pour la lutte, s’est dirigé pour confronter tous les autres sphinx et conformismes qu’il soupçonnait d’être les frères et les cousins du premier. » Il continua à écrire une dénonciation des abus des autorités coloniales françaises au Congo. Au début des années trente, il annonça sa conversion au communisme. Mais ensuite, après avoir été invité en Union soviétique en 1936, il écrivit une attaque cinglante contre le terrorisme stalinien. Lorsque, en 1943, il fut question d’amener Gide à Londres pour diffuser pour la Résistance, un observateur britannique avertit qu’il était important de savoir qu’il était « le genre de personne qui veut immédiatement faire le contraire de ce qui lui est suggéré ». Personne, pas même Gide lui-même, ne sut jamais où son culte de la « sincérité » le mènerait. Mais dans If it Die, cela produisit un chef-d’œuvre durable d’auto-interrogation et d’autobiographie.