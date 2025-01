11. Inversion explicative

Les questions reposent sur des hypothèses non examinées, alors essayez toujours de les inverser. Par exemple, ne demandez pas seulement pourquoi il y a de la pauvreté, demandez pourquoi il y a de la prospérité. Cela vous aide à réaliser que la pauvreté est la norme et que son absence est ce qui doit être expliqué.

12. Biais d’événement

Une des raisons pour lesquelles la négativité domine les nouvelles est que les mauvaises nouvelles ont tendance à se produire soudainement tandis que les bonnes nouvelles se produisent progressivement, elles ne sont donc que rarement dignes d’intérêt un jour donné. Mais même si elles ne reçoivent pas autant d’attention, de bonnes nouvelles se produisent toujours.

13. Fallacie du gâteau

Beaucoup croient que la richesse est à somme nulle ; que si quelqu’un devient plus riche, quelqu’un d’autre doit devenir plus pauvre. Mais la création de richesse est l’un des rares jeux à somme positive de la société ; si vous réparez une vieille voiture abîmée, vous augmentez sa valeur, vous rendant plus riche sans appauvrir qui que ce soit d’autre.

14. Loi d’or de la stupidité

Une personne stupide est une personne qui cause des pertes aux autres tout en ne tirant aucun gain pour elle-même et en subissant même éventuellement des pertes.

15. Effet de dilution des objectifs

Nous supposons que plus nous donnons d’arguments, mieux notre cas est défendu. En réalité, nos arguments les plus faibles diluent les plus forts. En général, vous ne serez convaincant que par votre point le plus faible, donc au lieu de faire autant d’arguments que possible, faites seulement les meilleurs.

16. Angle mort du biais

Nous voyons le biais facilement chez les autres, mais pas en nous-mêmes. Chaque fois que je publie sur un biais ou une fallacie, les gens me disent comment cela explique les croyances de leurs adversaires, mais jamais les leurs. L’hypothèse selon laquelle le biais n’affecte que ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord est notre plus grande source de biais.

17. Effet du point bleu

Plus nous résolvons nos problèmes, plus nous élargissons la définition de « problème » afin que notre nombre de problèmes reste constant. Donc, ne vous attendez pas à une vie sans problèmes. Le progrès ne signifie pas réduire votre quantité de luttes, mais augmenter leur qualité. L’objectif de la vie est d’échanger de mauvais problèmes contre de meilleurs.

18. Effet d’aperçu

Bien que les astronautes soient choisis pour leur sang-froid, lorsqu’ils voient la Terre depuis l’espace — une petite bille dans un vide infini — ils sont souvent submergés par un sentiment de connexion profonde avec toute l’humanité, et les querelles terrestres de chacun semblent soudainement triviales. Dans les mots de l’astronaute d’Apollo 14 Edgar Mitchell : « sur cette fragile petite sphère… tout ce que j’avais jamais connu, tout ce que j’avais jamais aimé et détesté, désiré, tout ce que je pensais avoir été et être un jour. » Quand quelque chose vous dérange, prenez du recul pour voir si cela a vraiment de l’importance.

19. Matrice de Rumsfeld

Il y a des choses que vous savez que vous savez, des choses que vous ne savez pas que vous savez, des choses que vous savez que vous ne savez pas, et des choses que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Le dernier groupe est le plus grand piège. Essayez toujours de tenir compte de ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas.

20. Effet de la peau de mouton

Les employeurs valorisent les qualifications plus que l’éducation. Cela est dû au fait que le but du système éducatif n’est pas réellement d’éduquer les gens, mais de trier le « blé » (les abeilles ouvrières) du « ivraie » (les paresseux, les rêveurs). Ce que les étudiants apprennent n’est pas aussi important que de démontrer qu’ils peuvent suivre des instructions et compléter ce qu’ils ont commencé, ce qu’une qualification signifie.

21. Ozemponomique

Les médicaments GLP-1 comme l’Ozempic menacent le « capitalisme limbique » en réduisant les envies. Par exemple, le ménage moyen avec au moins un membre de la famille sous GLP-1 dépense environ 10 % de moins en collations. Si cela peut réduire les dépendances et l’obésité, cela réduira probablement également les coûts de santé et le chômage.

22. Amplification de la déviance

Un acte ou un événement scandaleux attire l’attention du public, incitant les journalistes à chercher de nouveaux exemples. Des cas qui auparavant n’auraient pas été considérés comme dignes d’intérêt sont rapportés simplement parce qu’ils s’inscrivent dans la tendance, créant l’impression d’une épidémie de tels événements. Un exemple récent est les observations mystérieuses de drones.

23. Interprète du cerveau gauche

Des expériences sur des patients à cerveau divisé montrent que lorsque les expérimentateurs demandent au côté droit du cerveau du patient d’effectuer une action (par exemple, ouvrir la fenêtre), le patient le fera, puis le côté gauche de son cerveau, qui n’était pas au courant de l’instruction, convaincra le patient qu’il a choisi de le faire de lui-même (par exemple, « parce que j’avais chaud »). Nos raisons sont des histoires que nous nous racontons.

24. Première loi de Barrow (aussi connue sous le nom de principe d’incertitude de Barrow)

« Tout univers suffisamment simple pour être compris est trop simple pour produire un esprit capable de le comprendre. » Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici, ou où vous irez finalement. Concentrez-vous simplement sur le fait de vivre. Le but de la vie est de trouver un but dans la vie.

25. Sphexishness

Les fourmis de l’armée suivent les traces de phéromones des autres pour savoir où aller. Parfois, elles forment accidentellement une boucle, ou « moulin à fourmis », se suivant circulairement jusqu’à mourir d’épuisement. Le sphexishness est lorsque vous suivez aveuglément une règle sans vérifier si la règle fonctionne dans la situation actuelle. N’utilisez pas les concepts de cette liste de manière sphexish. Ce ne sont pas des règles rigides à suivre dans toutes les circonstances, elles sont là pour vous faire réfléchir.

Ceci est une version éditée d'une liste qui est apparue pour la première fois dans The Prism.