Un soir, quelques jours après que des rebelles syriens ont renversé Bachar al-Assad, j’ai vu un homme sur Rustaveli, agitant le drapeau de la Syrie indépendante. « Ce drapeau est un symbole de solidarité entre nous et le peuple syrien », m’a-t-il dit. « Les Syriens ont lutté pendant 12 ans pour se débarrasser d’un dictateur brutal soutenu par le même ennemi qui cherche à nous asservir ici : le régime de Vladimir Poutine. »

Il n’exagérait pas. En 2008, des troupes russes ont envahi les régions géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie. Elles y sont restées depuis. Mais pendant la campagne électorale, Bidzina a déclaré que la Géorgie avait provoqué le conflit et devait s’excuser auprès de la Russie. Pour un leader de facto d’un pays de blâmer son propre peuple pour leur invasion par un voisin plus puissant, c’est peut-être la forme la plus sinistre d’auto-abaissement politique que j’ai rencontrée.

Les gens étaient prévisiblement outrés. Le rêve géorgien a essayé de revenir sur cette déclaration, mais le mal était fait. Et les commentaires étaient instructifs car ils montrent au monde l’influence que Poutine a même lorsqu’il n’envahit pas ou ne tue pas : il transforme les dirigeants en flatteurs, tout comme il cherche à transformer les nations en colonies.

Et tout cela se fait sous la menace de la force. « Si vous ne votez pas pour nous, les Russes envahiront. La Géorgie deviendra une autre Ukraine » était un autre argument électoral du rêve géorgien. Exercez votre liberté de choix et la Russie vous fera du mal : la menace n’était même pas voilée.

Un peu plus d’un mois après l’élection, le 28 novembre, le gouvernement a annoncé qu’il avait « décidé de ne pas aborder la question de l’adhésion à l’Union européenne à l’ordre du jour jusqu’à la fin de 2028 ». Jusqu’alors, les manifestations avaient été généralement calmes, mais à ce moment-là, elles ont éclaté, en grande partie en raison de la provocation de la police anti-émeute violente, qui, comme tous les bras d’application d’un État autoritaire, a également commencé à cibler les journalistes.

Dans le centre de presse de l’hôtel Marriott sur Rustaveli, j’ai rencontré Alexander Keshelashvili de la publication en ligne géorgienne indépendante Publica. Il couvrait les manifestations la nuit du 28 novembre, juste après que le gouvernement ait fait son annonce historique. Les choses étaient tendues mais pacifiques. Il se tenait à côté d’un bâtiment avec quelques autres journalistes quand une foule de policiers a couru vers eux. Il a senti quelqu’un le saisir et le traîner vers les lignes de police. Ensuite, environ six à huit d’entre eux ont formé un cercle autour de lui et ont commencé à le frapper. Ils ne lui ont même pas dit qu’il était en état d’arrestation ; ils l’ont simplement frappé et donné des coups de pied.

« Au début, je pensais que c’était une erreur. Je criais : ‘Je suis journaliste’, mais j’ai entendu des mots désagréables concernant ma profession, donc je savais qu’ils m’avaient ciblé délibérément. » Alexander a été emmené à l’hôpital où on lui a dit qu’il avait des signes de commotion cérébrale, ainsi que que la police lui avait cassé le nez à plusieurs endroits, pour lequel il avait besoin d’une intervention chirurgicale.

Les parallèles avec la Révolution EuroMaidan de l’Ukraine de 2013-2014 sont difficiles à ignorer ; et quand j’ai parlé aux Géorgiens, ils étaient d’accord. Cette révolution a également commencé lorsqu’un gouvernement pro-Kremlin (dirigé par le président Viktor Ianoukovitch) a décidé de se détourner de l’UE et de se tourner vers Moscou après qu’Ianoukovitch ait renié sa promesse de signer l’accord d’adhésion à l’UE et ait choisi de rejoindre l’Union douanière de Poutine. Le peuple est descendu dans la rue et n’est pas parti tant qu’Ianoukovitch n’avait pas fui en Russie.

En me promenant autour de Rustaveli, les échos de Maidan étaient partout. La société civile active fleurit tout comme elle l’était en Ukraine il y a une décennie. Les manifestants se rassemblent pour s’organiser. Une assistance juridique est fournie à ceux qui sont arrêtés, des installations de premiers secours sont mises en place.

En vérité, tout ce que les manifestants peuvent faire pour accroître leur puissance collective est désormais une nécessité. Tout comme le gouvernement de Yanukovych l’a fait pendant la Révolution EuroMaidan en Ukraine, le gouvernement de Bidzina a engagé des bandes de voyous connus sous le nom de « Titushky » pour intimider et frapper les manifestants. Les gens étaient impatients de me montrer des vidéos de ces derniers attaquant des manifestants, souvent des femmes. Un soir, j’ai vu une rangée de boucliers faits maison sur le bord de la route — des planches de bois avec des poignées clouées, des parodies amateur des boucliers de la police anti-émeute — pour que les gens puissent se défendre la prochaine fois que la police deviendrait violente.

Les Titushky ont suscité une réaction. Un jeune activiste, Tornike Mskhiladze, a créé un groupe anti-Titushky. « Tbilissi est vraiment petit. Je connais cinq des Titushky. Des toxicomanes à la méthadone avec des condamnations criminelles. Après avoir fait ce travail, la police effacera leurs condamnations. Je sais à quel point leur vie est foutue. Ce sont les déchets de la terre, comme les pires personnes que l’on puisse imaginer. Et ils frappent des femmes et la presse », m’a-t-il dit.

Les gens, a-t-il expliqué, avaient commencé à se sentir en danger lors des manifestations même s’ils manifestaient pacifiquement. « Alors j’ai commencé à demander autour de moi : qui veut défendre nos citoyens parce que notre police travaille maintenant avec des criminels. Nous devons nous défendre à mains nues. Beaucoup de gens m’ont rejoint. C’était spontané. Ce n’était pas comme si j’avais créé un groupe ou quoi que ce soit. »

La honte est un outil important de l’opposition ici. Alors que je m’approchais d’une manifestation de rue un soir, j’ai vu la police se rassembler près de leurs fourgons, presque tous portaient des masques — c’était une vue frappante dans un pays qui est encore théoriquement une démocratie.

La journaliste géorgienne Ani Chkhikvadze me l’a expliqué. « Au début, lorsque la police frappait les manifestants, les médias d’opposition découvraient leurs identités à partir des vidéos et allaient ensuite chez leurs parents pour demander à leurs mères ce qu’elles pensaient de leurs fils frappant leurs concitoyens. Leurs mères commençaient souvent à pleurer et à gémir que leurs fils ne feraient jamais cela. Après cela, la police a commencé à porter des masques. »

Il est clair que les manifestants ne seront pas intimidés hors des rues. Mais la question demeure : où tout cela va-t-il politiquement ? Pour essayer d’y répondre, je parle à Giga Bokeria, le leader du Parti des fédéralistes d’opposition, et un homme qui aime fumer et discuter de Winston Churchill. « Je veux être clair, » dit-il en fumant. « Lorsque nous parlons de l’orientation vers l’UE ici, nous ne parlons pas seulement d’une institution. Il s’agit d’un choix civilisationnel global. »

C’est pourquoi, explique-t-il, les manifestations se sont intensifiées après le 28 novembre. « Pendant un mois, les manifestations étaient purement axées sur les élections. Après la déclaration [de l’UE], toutes les craintes concernant le Rêve géorgien, qui étaient claires pour certains, mais peut-être pas si claires pour d’autres, ou qu’ils ne voulaient pas voir, ont été confirmées. »

Cela inclut de nombreux partisans du Rêve géorgien, qui ne pensaient pas que le gouvernement se détournerait de l’UE. Maintenant, ils sont dans les rues. « Vous devez comprendre, » dit-il, « que pour Bidzina, il ne s’agit pas de quatre ans au pouvoir, il s’agit d’une éternité au pouvoir pour le statu quo qu’il crée. Et pour cela, il doit briser la volonté de la société. »

Le gouvernement deviendra-t-il plus violent ? Pourraient-ils commencer à tirer ouvertement sur le peuple ? La plupart des Géorgiens que je connais rejettent cela. Ce n’est pas l’Ukraine ou la Russie, est la réponse que je reçois. Bokeria, cependant, est plus circonspect. « Je ne peux pas exclure cela malheureusement. Et c’est bien que vous ayez mentionné Maidan. Il y a beaucoup de parallèles. Ce n’est dirigé par aucun groupe politique ; en effet, c’est complètement décentralisé, mais maintenant nous voyons les premiers signes d’auto-organisation : chaque jour, différents groupes organisent des manifestations à différents endroits, et ils se coordonnent. »

Il continue : « Maintenant, je n’ai pas mentionné Maidan parce que la propagande gouvernementale y fait référence pour effrayer les gens, pour leur faire penser que s’ils continuent à résister, il y aura des effusions de sang et que cela sera suivi d’une guerre avec la Russie. Mais c’est notre devoir en tant que citoyens de ce pays de faire ce que nous pouvons pour défendre notre souveraineté et notre liberté individuelle. »

Au-delà de cela, cependant, se trouve le moteur inéluctable de la géopolitique. La Géorgie se trouve à la croisée de l’Europe de l’Est et de l’Asie occidentale. C’est un hub de transit pour le commerce et l’énergie entre l’Europe et l’Asie, tandis que sa position le long de la mer Noire et sa proximité avec la Russie, la Turquie et le Moyen-Orient amplifient encore son importance. Si vous voulez contrer l’influence russe dans la région du Caucase, vous avez besoin de Tbilissi. Inversement, si la Russie peut éroder ses institutions démocratiques, elle obtient un plus grand levier sur l’ensemble de la région.

La leçon de la Géorgie est aussi claire que celle de l’Ukraine. Vous ne pouvez jamais être l’allié de Poutine. La Géorgie ainsi que l’Ukraine, ainsi qu’Israël et Taïwan, sont désormais toutes des lignes de front de l’Occident. Leur peuple se bat pour défendre les systèmes que nous avons construits. L’Occident renforcera-t-il leurs positions ?