Imaginez si Luigi Mangione avait abattu le PDG d’une entreprise qui fabriquait des ampoules, des lave-vaisselles ou des céréales pour le petit déjeuner. Peut-être que quelques idéologues sur Twitter auraient salué ce meurtre comme une frappe justifiée contre le un pour cent. Mais la plupart des gens l’auraient déploré comme un meurtre de sang-froid, ou l’auraient complètement ignoré.

Cependant, l’Amérique applaudit ouvertement l’assassinat du PDG de United Healthcare, Brian Thompson. Un DJ lors d’un spectacle à thème Disney Channel à Boston la semaine dernière a joué la chanson « He Could Be The One », tandis que la foule éclatait en acclamations lorsque les photos de Mangione étaient projetées sur le mur. Des prisonniers de l’établissement de Pennsylvanie où Mangione est incarcéré ont crié « Libérez Luigi » et « Les conditions de Luigi sont déplorables ! » à un journaliste à l’extérieur. Les tweets et les publications glorifiant Luigi abondent, et ce qui manque notablement dans la conversation, c’est toute discussion habituelle a posteriori sur le contrôle des armes — cela malgré le fait qu’il aurait utilisé une « arme fantôme » imprimée en 3D et introuvable. La conclusion est claire : de nombreux Américains sont prêts à soutenir une opposition violente au système de santé.

Mangione incarne une colère populaire qui a atteint son point d’ébullition. Ce n’est pas la colère des extrémistes politiques ou des fanatiques idéologiques ; c’est la colère du citoyen lambda. En tant qu’acte de communication politique, le crime de Mangione a été remarquablement efficace. Son but en tuant Thompson était instantanément évident, et il a été accueilli. Les réseaux sociaux ont été inondés de récits de problèmes d’assurance — des factures d’ambulance énormes, des couvertures pour des soins cruciaux refusées. Bien que les problèmes du système de santé américain soient complexes et ne se limitent pas aux compagnies d’assurance, elles sont souvent l’avatar de la dysfonction du système. C’est un pays où la famille moyenne a payé 23 968 $ pour un plan d’assurance privé en 2023, et 41 % des adultes ont des dettes médicales. Les décisions de ces apparatchiks d’entreprise distants et insondables peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour les patients.