On peut dire que personne n’a mieux fait cela que le président de Gaulle, qui a laissé les affaires monumentales au premier ministre de la Culture de la France, André Malraux. Romancier, philosophe de l’art et véritable héros de la Résistance pendant la guerre, Malraux est le genre de ministre de la culture que nous ne verrons peut-être jamais plus : non seulement cultivé, mais aussi courageux. Agnostique, il croyait en la spiritualité esthétique — que par l’art de son design et de sa construction, un bâtiment laïque peut transmettre un sens du numineux, tandis que dans les églises, les visiteurs peuvent éprouver ce même sentiment spirituel sans professer une foi.

Il est significatif que Malraux ait prononcé l’oraison funèbre lors des obsèques d’État de l’architecte Le Corbusier en 1965. Celles-ci se sont tenues non pas à Notre-Dame mais dans la Cour Carrée du Louvre, le musée fondé par le gouvernement révolutionnaire en 1793 pour exposer de grandes œuvres d’art français, y compris celles confisquées aux églises du pays. Athée, Le Corbusier a conçu la chapelle de pèlerinage de Notre-Dame du Haut à Ronchamp. Un bâtiment d’une grande originalité, sa profondeur lyrique hante la colline sur laquelle il se dresse. Sous son toit en forme de coquille, il enveloppe un intérieur éclairé comme par un ange d’un temps moderne.

Si cette chapelle sur la colline près de la frontière suisse a un sens de mystère sacré bien plus grand que la Notre-Dame restaurée à Paris, cela ne devrait peut-être pas être une surprise. Ce n’est pas un grand monument d’État. Ce n’est pas présidentiel. C’est, pour le meilleur ou pour le pire, et pour tout l’héroïsme et le savoir-faire impliqués dans sa reconstruction, le destin de Notre-Dame. Bien sûr, la cathédrale fraîchement dévoilée sera populaire auprès des foules et des congrégations, qui afflueront ici à partir de cette semaine. Il est certain qu’il est merveilleux d’entendre à nouveau ses cloches résonner à travers la Seine. Il semble juste qu’elle soit un peu trop politique, trop civique et, spirituellement, un peu froide. Mais cela, en fin de compte, est son but. Que la Notre-Dame restaurée soit suffisante pour sauver ou racheter le président Macron, ou pour lui permettre de renaître comme un phénix dans les années à venir, est une autre question, tout à fait laïque.