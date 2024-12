Depuis 2019, il y a eu une augmentation de 70 % de l’itinérance dans toute la ville. Les sans-abri les plus vulnérables, ceux près de New Street, ne sont que le début. Il y a maintenant plus de 10 000 enfants sans-abri à Birmingham — plus qu’à tout autre moment de ce siècle — avec plus de 4 500 familles dans un hébergement temporaire. Les statistiques gouvernementales de 2023 montrent que les taux d’itinérance dans les West Midlands sont beaucoup plus élevés que dans les East Midlands (Nottingham et Leicester) et le North West (Liverpool et Manchester). Barrie Hodge de St Basils, une association caritative locale pour les jeunes sans-abri, déclare que ceux qui cherchent de l’aide ont explosé de 22 %.

Pourtant, dans l’air froid de l’hiver à l’extérieur, il y a aussi une scène désolée, qui ne serait pas déplacée dans un roman de Dickens. Après des années de déclin industriel, sans parler des politiques étouffantes de croissance de Whitehall, l’ancienne maison de Joe Chamberlain est devenue un bastion de l’itinérance. On les voit traîner près de la gare, marqués par les intempéries et abîmés, errant seuls ou en petits groupes. Beaucoup s’assoient dans des discussions fatiguées et improvisées. Certains demandent des cigarettes ou de l’argent. D’autres échangent des potins, des blagues, ou un abri moins qu’idéal. Et tout comme les rues autour de New Street souffrent ici, toute Birmingham en souffre aussi.

Noël à Birmingham, comme dans de nombreuses autres villes du Royaume-Uni, est dominé par un marché allemand et un halo de lumières festives tape-à-l’œil. Des saucisses de Francfort de la longueur de membres ; des chopes de lager hors de prix ; des bancs de fêtards ivres — tout cela peut être apprécié, en cette période de l’année, dans la deuxième ville d’Angleterre. Même la personne la plus avare pourrait, d’un coup d’œil, qualifier cela de scène des plus conviviales. Le centre-ville, après tout, est un endroit bien loti. Les visiteurs de Noël affluent à travers les façades brillantes de la gare de New Street, avec ses boutiques haut de gamme et son taureau mécanique en pièce maîtresse.

Demandez à l’ouvrier moyen, courant d’un côté à l’autre de New Street, et la plupart ne jetteront pas un second regard aux sans-abri. Ce n’est pas parce que nous sommes un groupe insensible — c’est parce que nous sommes habitués à cette scène et que beaucoup ici, aussi, ont du mal à joindre les deux bouts. Les augmentations de loyer dans ce coin de l’Angleterre figurent parmi les plus rapides du pays, même si l’emploi est en baisse, et moins d’un quart d’entre nous gagne le salaire médian de Londres de 44 370 £. Beaucoup ici n’ont tout simplement pas l’argent pour s’aider eux-mêmes, encore moins pour donner un billet de cinq livres à un inconnu sans nom cherchant une aumône alors qu’ils se précipitent pour prendre un train.

Visitez le Council House, le beau siège victorien du gouvernement local, et vous entendrez probablement une réponse similaire. Max Caller, appelé par Whitehall après la faillite effective de Birmingham, a été localement surnommé « Max le Bricoleur » pour sa coupe impitoyable des dépenses de la ville. Le chiffre exact varie beaucoup, mais des centaines de millions doivent être trouvés en coupes ou en augmentations de la taxe municipale. Pas que ce soit surprenant. Entre la mauvaise gestion financière, une mise à niveau informatique ratée et un règlement d’égalité de rémunération à faire pâlir, Birmingham est une ville au bord du gouffre. Au-delà des 400 millions de livres, qui ont vu le financement des arts réduit à zéro, et les soins sociaux amputés. Pour sa part, le financement du département qui s’occupe de l’itinérance a subi des coupes de 28 %.

Vous pouvez voir la pauvreté des soins d’autorité à travers la ville. À partir de New Street, elle a grimpé le long des routes principales et le long de nos voies navigables. Sur les canaux, vous trouverez des tentes. Certaines sont pour dormir ; d’autres pour se droguer. Sur les grands boulevards, les feux de circulation sont de plus en plus gardés par les plus désespérés. Les parcs de vente au détail suburbains sont à peu près les mêmes. Pour leur part, certains arrêts de bus sont également devenus des foyers. Un jeune sans-abri, à l’échangeur de Highgate sur Belgrave Middleway, y était depuis si longtemps qu’il avait même commencé à s’occuper des mauvaises herbes autour de l’intersection de la route. Ajoutez à cela la masse de personnes en hébergement temporaire, à peine adaptée pour construire la stabilité ou accéder à une continuité dans les soins, et le problème devient de plus en plus complexe. « La société, » dit Hodge, « n’est aussi réussie que par la manière dont elle traite ses plus vulnérables. »