La tentative d’Osborne de prétendre que la non-intervention en Syrie a conduit à la crise des petites embarcations est particulièrement lamentable. Parmi ceux qui tentent aujourd’hui de rejoindre illégalement la Grande-Bretagne, la plupart viennent d’Iran, d’Irak, d’Afghanistan et d’Albanie — aucun d’entre eux ne souffrant d’un manque d’intervention occidentale. De plus, la capacité de l’UE à gérer les flux migratoires illégaux à travers la Méditerranée s’est considérablement détériorée en raison de la décision de Cameron et Sarkozy d’intervenir en Libye en 2011, renversant le régime de Kadhafi et créant un vide anarchique de pouvoir qui perdure jusqu’à ce jour. Où est la véritable réflexion d’Osborne et des autres sur cet échec, sans parler de ceux en Irak et en Afghanistan ?

Il y a une complaisance fondamentale dans notre classe politique sortante aujourd’hui, qui semble heureuse de se vautrer dans ce que Keir Starmer pourrait appeler le « bain tiède » de son analyse simpliste, incapable, semble-t-il, de lutter contre les complexités de la politique étrangère et économique aujourd’hui et de dire la vérité aux gens sur les compromis. Il est frappant que le « réalisme progressiste » de David Lammy mette de plus en plus l’accent sur le réalisme de sa doctrine plutôt que sur le progressisme, soulignant, par exemple, la récente poussée pour développer des liens avec le Golfe. Les jours du discours de Chicago de Tony Blair exposant sa « doctrine de la communauté internationale » interventionniste semblent aussi anciens que ceux de Kissinger.

Dans le récit de Hugh Powell de 2013, par exemple. L’intervention occidentale aurait conduit à la chute d’Assad et à l’émergence d’un gouvernement d’unité d’une certaine sorte. Dans le récit d’Osborne, cela aurait empêché les diverses crises qui ont ensuite frappé l’Europe. Les deux sont essentiellement des déclarations de foi.

Aujourd’hui, Powell dit que le seul pouvoir extérieur capable d’imposer l’ordre en Syrie est la Turquie et que le président Erdogan devra envoyer une figure turque à la Richard Holbrooke avec l’habileté et la détermination nécessaires pour rassembler les diverses factions ethniques et religieuses de la Syrie dans un arrangement de partage du pouvoir à la libanaise. Les références à Holbrooke et au Liban sont involontairement révélatrices.

Le Liban est un État en faillite avec un bilan de gestion catastrophique et de corruption qui a détruit un pays autrefois prospère. Vivre au Liban a peut-être été mieux que vivre en Syrie, en Irak ou en Afghanistan ces dernières années, mais c’était pire que presque partout ailleurs en dehors de l’Afrique subsaharienne. Est-ce vraiment la meilleure solution ?

Richard Holbrooke, en attendant, pourrait être un héros pour les interventionnistes aujourd’hui, mais son bilan porte des leçons plus inconfortables qu’ils ne l’imaginent. Une biographie écrite par l’ami et admirateur de Holbrooke, George Packer, rappelle qu’il a accédé à la notoriété dans les années soixante en tant que réaliste diplomatique visionnaire qui a vu que la guerre américaine au Vietnam se déroulait catastrophiquement mal d’une manière que l’establishment de la politique étrangère du pays semblait incapable de comprendre.

À la fin de l’été 1966, après être revenu de Saïgon, Holbrooke se retrouva à la Maison Blanche avec le président Lyndon Johnson. « La croyance que l’Amérique pouvait faire ce qu’elle voulait restait forte comme le fer », écrit Packer. Mais Holbrooke osait questionner. « Monsieur le Président, je viens de revenir du Vietnam et, vous savez, je suis un peu inquiet à ce sujet… il y a certaines limitations à ce que les Américains peuvent faire dans le domaine civil au Vietnam. » Johnson fixa alors Holbrooke et répondit : « Eh bien, mon fils, votre travail est de vous débarrasser de ces limitations. »

Les sages de l’establishment américain avaient tort en 1966 et Holbrooke avait raison. Mais ce sont les sages qui seraient convoqués à la Maison Blanche, comme l’écrit Packer, « pour assurer à Johnson, sur la base de rien d’autre que des briefings fortement biaisés, un attachement non examiné à la théorie des dominos, et leur propre code de détermination, que ce pays lointain qu’ils ne comprenaient pas était un champ de bataille nécessaire de la guerre froide, avant de retourner à leurs bureaux majestueux et à leurs réputations éclatantes ».

C’est une ironie — bien que peut-être révélatrice — qu’Holbrooke ait terminé sa carrière en tant que sage convaincu de sa capacité et de celle de l’Amérique à surmonter leurs limitations dans un autre pays lointain, l’Afghanistan. Aujourd’hui, à sa place, nous avons de nouveaux sages, s’accrochant à leurs théories non examinées et à leurs codes de détermination, convaincus de leurs propres contes fantastiques de l’histoire récente. La vérité est que tant Ed Miliband que David Cameron perdent leur bataille pour l’histoire — et à juste titre. Le vote de 2013 et la chute d’Assad 11 ans plus tard ne sont que deux crises dans une époque d’échec occidental qui nous a donné le monde de Donald Trump et d’Abu Mohammed al-Julani dans lequel nous vivons aujourd’hui. Si la Grande-Bretagne et son nouveau secrétaire d’État aux affaires étrangères veulent vraiment apprendre de son passé récent, ils auront besoin de plus de jeunes Holbrooke et de moins de sages s’accrochant à leurs croyances non examinées qui ont depuis longtemps perdu leur crédibilité.