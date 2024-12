C’est du lourd. C’est le langage d’une crise politique extrême, dans laquelle une figure criminelle exploite des structures politiques faibles, s’emparant du pouvoir pour établir un régime autoritaire. Le seul espoir est ce que Goldberg appelle « la Résistance », un courageux rassemblement de citoyens privés et de fonctionnaires publics qui s’efforcent ensemble de « tenir la ligne contre l’autoritarisme ». On pense à Mandela et Navalny, des hommes dont la volonté de sacrifier leur vie pour la vérité et pour leurs sociétés offre une lumière au bout du tunnel sombre de l’histoire.

Considérons la chroniqueuse du New York Times, Michelle Goldberg, qui a écrit en décembre 2017, pas même un an après la présidence de Trump : « Alors que cette année hideuse et déconcertante touche à sa fin, la Résistance offre une raison d’optimisme… Trump est devenu président malgré la volonté d’une majorité du peuple américain… Dans la mesure où Trump est capable d’imposer son agenda à une nation réticente, c’est à cause d’un effondrement de la démocratie… »

Et voici Goldberg, juste la semaine dernière, écrivant sur les divers fonctionnaires publics que Trump et son candidat au poste de directeur du FBI, Kash Patel, ont dit qu’ils avaient l’intention d’enquêter et de poursuivre une fois Trump à la Maison Blanche. Goldberg écrit que « Biden devrait tous les gracier, ainsi que pratiquement tout le monde que Patel a désigné par son nom et ceux qui ont travaillé sur le comité du 6 janvier ». Goldberg n’est pas seule à faire cet argument. Même alors que des personnes sont libérées des prisons d’Assad après des années de torture et d’isolement, imposées pour s’être opposées au régime. Les aides de Biden, et Biden lui-même, envisagent d’accorder l’immunité à certains des individus les plus puissants et les plus riches d’Amérique, une considération qui serait inconcevable si beaucoup de ces personnes n’avaient pas clairement exprimé que l’immunité était ce qu’elles désiraient.

« Pourquoi les libéraux crient-ils ‘Courez vous mettre à l’abri !’ au lieu de ‘Résister !’

Que s’est-il passé avec la Résistance ? Avec les rangées de panneaux de jardin qui ont surgi dans des enclaves libérales assiégées et harcelées, des panneaux exhortant leurs résidents bien nantis et super isolés à se lever contre Trump ? Où est le vacarme assourdissant qui résonnait dans chaque recoin de l’establishment libéral de gauche, jusqu’au moment où Trump a récupéré la Maison Blanche, de manière retentissante et concluante, en novembre dernier ? La « menace existentielle » — une phrase utilisée ad nauseam par les libéraux depuis 2016 — que Trump représentait pour la démocratie est-elle soudainement passée de « existentielle » à une simple menace, juste au moment où les républicains de Trump ont pris à la fois la Maison Blanche et le Sénat ?

En 2016, Trump a gagné de justesse. En décembre 2017, il n’était « autoritaire » que dans la rhétorique creuse d’un tempérament laid. Jouet des lois, des coutumes, des rites et de la politique qu’il ne comprenait pas, Trump avait du mal à trouver un quelconque ancrage stable en tant que président. Il n’avait pas signé une seule loi sérieusement portant atteinte à l’agenda libéral.