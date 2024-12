« Les expéditeurs ne sont certainement pas les seuls acteurs impliqués ici, avec une nouvelle série de documents éclairant comment les banquiers facilitent également le commerce mondial de pétrole iranien. »

Ils suggèrent que des paiements totalisant des millions de dollars, concernant à la fois le Victor 1 et les quatre navires dont les cargaisons ont été saisies, ont été gérés par Eurobank Ergasias. Siège à Athènes, c’est l’une des plus grandes banques de Grèce, avec des actifs d’une valeur de 100 milliards de dollars.

J’ai demandé à la banque si elle était consciente que les paiements qu’elle gérait étaient liés au pétrole iranien, quelles vérifications de diligence raisonnable elle avait effectuées, et si elle avait continué à faire des affaires avec Gialozoglou après la saisie de ses navires. Son porte-parole a refusé de répondre, disant « c’est notre politique » de ne pas commenter des relations clients spécifiques. La banque, a-t-il poursuivi, s’engageait à respecter « toutes les normes légales et réglementaires applicables » et avait des « cadres de conformité rigoureux » pour s’assurer que toutes les transactions étaient « surveillées ».

Eurobank Ergasias n’est pas la seule banque impliquée ici. Les documents couvrent plusieurs autres transactions sur la période 2019-23, chacune valant des millions de dollars et impliquant tout, de la location d’une plate-forme de forage à des expéditions de produits pétroliers iraniens de Bandar Abbas. Les spécificités englobent un mélange complexe d’entreprises énergétiques et d’institutions financières : mais beaucoup sont finalement liées à Kuwait Finance House (KFH), partiellement détenue par le gouvernement koweïtien et l’une des banques islamiques les plus importantes au monde. J’ai approché Kuwait Finance House, ainsi que les autres institutions et banques nommées dans les documents, en joignant les papiers pertinents dans mes e-mails. Aucun d’eux n’a répondu.

En théorie, bien sûr, les Américains ont plusieurs moyens de s’attaquer aux contournements de sanctions. Au-delà de la saisie des navires concernés ou de leurs cargaisons — comme ils l’ont fait pour ces navires à destination du Venezuela en 2020 — ils peuvent également imposer ce qu’on appelle des « sanctions secondaires ». Cela signifie imposer des sanctions à toute entreprise ou individu commerçant du pétrole avec l’Iran, gelant leurs actifs aux États-Unis et infligeant des amendes ou poursuivant tout citoyen américain faisant des affaires avec eux.

En théorie, encore une fois, les règles ici sont strictes : un expert en sanctions me dit que le simple fait de tarifer des transactions impliquant du pétrole iranien en dollars américains pourrait rendre une entreprise ou une banque étrangère « proie facile » si Trump choisissait de rétablir sa campagne de « pression maximale ».

Cependant, comme le montrent clairement les documents, l’écart entre la théorie et la pratique est vaste. En dehors des ruses de l’industrie — faux manifestes et réseaux de propriété embrouillés — International Marine Services n’a jamais été soumis à des sanctions américaines. Eurobank Ergasias non plus, ce qui est également vrai pour les autres entités mentionnées dans les documents.

Ce n’est pas que la situation soit désespérée. Au cours des derniers mois, l’administration Biden a tenté d’empêcher l’Iran de vendre du pétrole noir. En octobre, par exemple, elle a sanctionné 10 entreprises de transport et d’énergie à l’étranger, basées dans des pays comme les Émirats arabes unis et le Libéria. Plus tôt ce mois-ci, elle a ajouté 35 « entités et navires » supplémentaires à sa liste de sanctions.

Trump, pour sa part, promet à nouveau de se montrer ferme. Des sources proches de lui rapportent que cette fois, il prévoit de « faire faillite à l’Iran dès que possible ».

Un succès ici pourrait avoir de larges répercussions. L’élimination de la direction du Hezbollah au Liban, et la dégradation de ses actifs militaires par des frappes aériennes israéliennes, ont déjà précipité la chute d’Assad en Syrie. Sans un allié crucial dans la région, cela laisse le régime iranien plus faible et plus vulnérable qu’il ne l’a été depuis des décennies — et cela, disent des sources du ministère britannique des Affaires étrangères, à un moment où sa popularité interne est à un niveau historiquement bas. Avec des enjeux comme ceux-ci, il n’est pas surprenant que Ben Taleblu soutienne que, si la stratégie de pression maximale de Trump avait été rigoureusement appliquée pendant l’ère Biden, le Moyen-Orient ne serait pas maintenant embourbé dans les guerres qui ont commencé le 7 octobre dernier.

Cependant, bien que les républicains soient sûrs de prendre la menace iranienne plus au sérieux que leurs prédécesseurs démocrates, arrêter réellement le flux de pétrole illicite ne sera pas facile. « Cela implique plus que de simples consommateurs », déclare Norman Roule, un vétéran de la CIA de 35 ans et maintenant conseiller senior du groupe de réflexion militant United Against a Nuclear Iran. « Cela nécessite des normes claires et strictes pour s’assurer que les banques internationales ne facilitent pas les transferts financiers associés aux ventes de pétrole illégales. »

Pour que cela se produise, ajoute Roule, les États-Unis devraient immédiatement juger toute transaction avec l’Iran comme douteuse — même si Washington doit également pousser d’autres gouvernements à prendre leurs responsabilités au sérieux. La pression maximale, semble-t-il, impliquera un effort conjoint.