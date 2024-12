Et si nous reculons devant l’utilisation de singes ou d’autres animaux de laboratoire de cette manière, nous reconnaissons à juste titre que cadrer un humain est une atrocité. Ces régimes totalitaires dont le projet politique impliquait la réduction des prisonniers politiques ou des groupes ethniques à des esclaves, des choses, des esprits brisés, de simples « ressources » ou des cadavres appellent à juste titre le terme « mal » ; peut-être nulle part plus sinistre qu’en Allemagne nazie. Le philosophe autrichien et survivant de l’Holocauste Viktor Frankl, par exemple, a décrit sa propre expérience de la minutie avec laquelle les camps de concentration étaient conçus pour éroder la capacité des prisonniers à se penser comme des êtres humains plutôt que comme des choses. Et dans les laboratoires de Josef Mengele, des humains emprisonnés étaient vivisectés comme de simples « ressources biologiques ». Si l’état d’esprit technologique a un cœur d’obscurité, c’est sûrement près de son noyau.

Je n’ai pas l’intention de revendiquer une équivalence morale directe entre l’élevage intensif, la vivisection, les camps de concentration et les crimes de Dominique Pelicot et de ses co-violateurs. Mais le type de violence est le même dans tous ces cas, même s’il diffère en degré et en tolérance culturelle. Dans chaque cas, une sorte de valeur est extraite des êtres vivants — une valeur libérée en ignorant, en érodant délibérément ou en supprimant chimiquement cette sensibilité et en refusant ce que le philosophe Martin Buber appellerait une relation « I/Thou », au profit d’une relation « I-It » dans laquelle il n’y a que le soi agentique et l’objet passif. Une fois encadrés comme un « il » de cette manière, les porcs élevés en usine cessent d’être des porcs, avec leurs propres instincts et comportements, et deviennent simplement des kilos de viande potentiels. Les singes deviennent des « ressources biologiques ». Une femme devient un jouet sexuel. La femme d’un homme — une relation avec toute la richesse, la complexité et la confiance accumulées au cours de 38 ans — devient une chose inconsciente, à utiliser par des étrangers.

Et peut-être que ce qui est le plus troublant dans l’affaire Pelicot, c’est à quel point elle révèle clairement que pour certains, cette violence elle-même est le but. Pour ce laboratoire, utiliser le singe comme une chose était considéré comme une nécessité malheureuse dans la recherche. Nous détournons le regard de l’élevage intensif comme un compromis regrettable pour une protéine abordable. Mais Dominique Pelicot expose la réalité que pour certains, fermer la relation et réduire un « thou » à un « il » n’est pas un moyen d’atteindre une fin, mais la fin elle-même, avec sa propre charge exaltante de pouvoir et de plaisir. Si les laboratoires de Mengele représentent un cœur sombre de l’esprit technologique, cela doit sûrement être ses reins froids.

Contre cette économie morale de violation sans amour, l’extraordinaire héroïsme de Gisèle Pelicot réside dans le fait d’avoir rejeté le cadre, et son propre encadrement. Tout au long du procès, elle s’est accrochée à sa propre humanité. Elle a refusé l’anonymat. Elle a insisté pour que toutes les vidéos de son viol soient diffusées, et que ses violeurs lui fassent face. Et elle a dit aux journalistes : « Quand vous êtes violée, il y a de la honte, et ce n’est pas à nous d’avoir honte, c’est à eux. »

Le crime monstrueux de Dominique Pelicot, et des hommes qui l’ont rejoint, était d’ingénier Gisèle Pelicot à sa déshumanisation pour leur propre plaisir sexuel : la réduisant chimiquement à la pure passivité et à l’oblitération cognitive requises pour une « féminité » parodique sur le modèle d’Andrea Long Chu. Ils ont cherché à faire d’elle une chose. C’était un mal profond, et leur punition est amplement méritée. Mais Gisèle Pelicot ne serait pas encadrée. Elle ne serait pas faite une chose. Elle a survécu à sa violation ; elle a insisté pour être vue ; elle reste résolument humaine. Ce qu’elle a enduré est au-delà de l’imaginable. Qu’elle ait enduré, tout en restant pleinement une personne, est son triomphe.