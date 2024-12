Mais cela ne signifie pas que leurs craintes sont infondées. Les statistiques sur la prostitution sont naturellement évasives, et leur présentation par les groupes de défense dépend presque entièrement du biais du groupe : le Collectif des Prostituées, pro-déscriminalisation, affirme que seulement 6% des « travailleuses du sexe migrantes » sont victimes de la traite (« beaucoup ont dit qu’elles préféraient travailler dans l’industrie du sexe », indique joyeusement le site), tandis que des études en Norvège et au Canada estiment que l’âge moyen d’entrée dans la prostitution est de environ 15 ans ; une étude de 1986 a affirmé que 90 % des « prostituées adolescentes » qu’elle a interrogées avaient été abusées par un proche ou un voisin.

Une culture qui banalise honteusement la prostitution, dont la pornification est si complète que les clients peuvent raisonnablement acheter des vidéos érotiques de la fille qui travaille derrière la caisse de la station-service, a oublié à quel point les choses sont vraiment mauvaises. Au Royaume-Uni, vous êtes plus susceptible d’être tué en tant que prostituée que dans n’importe quelle autre profession. Une étude de 2008 sur 130 prostituées à San Francisco a révélé que 68 % avaient été violées au travail ; ce chiffre augmente à plus de 90% ayant été violées au cours de l’année passée à Phnom Penh, au Cambodge (dans une étude qui a également noté des viols collectifs par des policiers). En même temps, notre engagement avec ces faits a été anéanti par le dogme de la supposée positivité sexuelle. Une révision de « Roxanne » en 2024 aurait la héroïne tourmentée non pas languissante, perdue, dans une porte, mais souriante d’une oreille à l’autre tout en remplissant une déclaration de revenus conséquente (girlboss !).

La raison la plus probable de cette extraordinaire défaillance de la pensée critique est la transformation de la prostitution en personne vers le numérique ; cela est analogue à la place de la pornographie passant de l’étagère supérieure d’un marchand de journaux à la facilité privée, gratuite et instantanée de l’écran de smartphone. Il est si simple, et tellement moins risqué et humiliant, de se connecter à un site web et de créer un profil que de se tenir à un coin de rue. Mais le fait que votre client lubrique soit physiquement absent ne modifie pas le mensonge philosophique au cœur de la prostitution, numérique ou autre : que le consentement lui-même peut être acheté.

Jusqu’à ce qu’OnlyFans explose dans l’imaginaire culturel, la prostitution était soumise à un autre type de fantasme, chargé de pitié et d’horreur. Pensez à Taxi Driver (1976), Sport et Iris tournant lentement dans la lumière rosée du bordel, les doigts bagues du proxénète, lubriques, dans un carrousel avec ceux de l’enfant, petits et flasques. Jodie Foster, âgée de douze ans, cristallise l’esprit de la prostitution : elle claque dans des chaussures trop grandes, effrontée et les yeux vitreux — jusqu’à ce qu’elle soit révélée, dans des moments d’intimité, comme étant peu plus qu’un chaton déguisé, son histoire personnelle balbutiée en syllabes du sud entre deux bouchées d’un sandwich à la gelée.

Iris révèle la dualité de la prostituée fantasmée : elle est à la fois étonnamment dure et impossiblement vulnérable, séductrice et victime, une marchande au visage peint dans une performance digne de la scène et une source de misère attendant de se briser et de se répandre. Le message des représentations cinématographiques des prostituées a, jusqu’à très récemment, été le suivant : succombez à votre destin tragique ou soyez sauvée. Celles qui sont sauvées tendent à être jeunes : dans Pretty Baby (1978), Violet, interprétée par Brooke Shields, du même âge qu’Iris, est sauvée de la maison close par le photographe de La Nouvelle-Orléans, Ernest J. Bellocq. Les travailleuses plus âgées et plus cyniques tendent à disparaître, comme Christie dans le roman de Bret Easton Ellis de 1991 American Psycho, qui est éliminée par une tronçonneuse en plein vol. Christie est quelque peu plus courageuse que sa collègue, et vit donc un peu plus longtemps. En fin de compte, le 20ème siècle aurait sa prostituée dans son acte final soit retournée à un état de sécurité choyée, soit à nouveau un enchevêtrement de membres, payant le prix de sa défaillance morale.

Ce destin n’était pas toujours si figé — autrefois, la prostitution à des niveaux plus élevés pouvait être un chemin vers l’influence. Nell Gwynn, l’actrice et courtisane préférée de Charles II, a échappé à la déchéance syphilitique avec esprit et courage dans un monde curieusement à la fois plus pieux et moins horrifié par la présence de la prostitution dans la vie publique. La figure de la prostituée dans le roman est, en même temps, moins liée à la tragédie. La narratrice pleine d’esprit Fanny Hill du roman érotique de John Cleland de 1749 Mémoires d’une femme de plaisir est trompée dans le jeu à l’âge de 15 ans, ayant son « hymen » mis aux enchères (à un client décrit comme un « vieux bouc réglisse ») avant de maîtriser, et d’apprécier, son métier et d’être emportée dans le respectabilité conjugale par un ancien client éligible. Ces récits plus joyeux sont encore plus des fantasmes, bien qu’ils soient des exceptions à un sort qui signifiait principalement maladie et déchéance.