Ici, des théories autrefois complexes sont rapidement distillées à leurs éléments essentiels, pour un maximum de portée virale. Comme le dit Southern : « Suivez la liste, et vous serez bien. » Au moment où elle a rencontré son mari, elle avait condensé des valeurs conservatrices sous forme de « liste » en tant qu’influenceuse médiatique pendant quelques années — au point où il semblait possible de réaliser ce cadre dans la vie réelle, aussi. Donc, lorsque le mariage s’est présenté, à 22 ans, elle me dit avec ironie : « Je pensais avoir gagné à la loterie ». Ils se sont mariés dans les quatre mois : équivalant sans doute, pour la droite, à mon étreinte de gauche des communes, des manifestations anti-capitalistes et des sous-cultures sexuelles de niche. Elle est rapidement tombée enceinte.

Il y avait des signes d’avertissement dès le début. « Si je n’étais jamais d’accord avec lui d’une manière ou d’une autre, il disparaissait, pendant des jours. Je me souviens qu’il y avait des nuits où il me traitait de sans valeur et de pathétique, puis il montait dans sa voiture et partait. » Mais elle ne les voyait pas, grâce à l’idéologie anti-féministe simplifiée qu’elle avait absorbée et promue : « J’avais cette vision illusoire des relations : que seules les femmes pouvaient les faire ou les défaire, et que les hommes ne pouvaient pas se tromper. » Elle n’a donc pas remarqué les signaux d’alerte, même s’ils devenaient de plus en plus extrêmes. « Il me verrouillait dehors de la maison. Je me souviens d’avoir dû frapper à la porte du voisin par des nuits pluvieuses, parce qu’il se fâchait et partait sans déverrouiller la maison. C’était très étrange, de passer d’une figure publique sur scène avec des gens qui applaudissent, à la fille qui pleure, frappant à la porte de quelqu’un sans maison où entrer, abandonnée avec un bébé. »

Mais comme elle le raconte, le cauchemar a vraiment commencé lorsqu’il a reçu une opportunité de travail dans son pays d’origine, l’Australie, quelques semaines après la naissance de leur bébé. Elle ne voulait pas laisser ses réseaux de soutien derrière elle. Mais il a utilisé l’importance politique et religieuse qu’elle accordait au mariage à vie comme un levier pour la forcer à accepter : « Chaque fois que je ne ferais pas quelque chose, il dirait : je vais te divorcer. » Donc, se sentant qu’elle n’avait pas d’autre option, elle a consenti.

Il a également insisté pour qu’elle quitte publiquement son travail. Son travail nécessitait un niveau élevé de sécurité gouvernementale ; elle était une provocatrice de droite qui avait fait face à des déplatformisations, des enquêtes d’État, et avait même été interdite d’entrer au Royaume-Uni. Dans leur romance précoce et euphorique, cela semblait gérable. Mais « quand nous sommes retournés en Australie, il voulait vraiment reprendre son ancien travail ». Et Southern était une « responsabilité hardcore », donc la pression était forte : « C’était comme : Lauren, tu dois engager des avocats. Tu dois désavouer tout. Tu ne dois plus jamais parler publiquement. »

Donc, en 2019, elle a annoncé qu’elle quittait complètement les médias et l’activisme. Comme le raconte Southern, elle essayait sincèrement de mettre en pratique l’idéologie qu’elle avait promue dans ses vidéos. « Je croyais que j’avais un certain rôle dans ma relation, » m’a-t-elle dit. « Et c’était d’être la plus soumise qui soutient les rêves de mon mari. »

« On me disait tous les jours que j’étais sans valeur, pathétique. Un poids mort. »

Ensuite, à des milliers de kilomètres de ses amis et de sa famille, elle rapporte être devenue « la chose la plus proche d’une esclave moderne, occidentale ». Sans revenu propre, elle devait tout faire : « Les pelouses, la maison, la cuisine, s’occuper du bébé, ses devoirs universitaires. Et je ne connaissais personne. Je n’avais aucun soutien. Il n’y avait pas d’aide pour changer les couches, il n’y avait pas d’aide pour se lever la nuit avec le bébé. Je devais quand même me lever, préparer le petit déjeuner avant le travail. Je tremblais et j’étais nerveuse, de peur d’être engueulée. » Ensuite, il la réprimandait pour avoir passé tout son temps sur des tâches autres que gagner de l’argent : « On me disait tous les jours que j’étais sans valeur, pathétique. Un poids mort. Tout ce que tu fais, c’est rester là et t’occuper du bébé et faire des corvées. » Lorsque Covid a fermé toute vie publique réelle, sa situation est devenue « un enfer sur terre ». C’était, a-t-elle dit, « le seul moment de ma vie où j’ai idéalisé la mort. »

Au lieu de cela, entre la claustrophobie du confinement et le comportement de son mari, elle a commencé à réviser sa volonté initiale de quitter la vie publique. En partie, m’a-t-elle dit, elle espérait que cela lui ferait regagner son amour. « Il était tellement plus gentil, plus doux et plus attentif à moi quand j’étais cette ‘boss babe’ voyageant à travers le monde pour travailler. Il semblait que devenir mère lui faisait perdre le respect pour moi. C’était choquant pour moi, encore une fois, parce que la vision traditionnelle prêchait le contraire — que les hommes t’aiment plus quand tu arrêtes de travailler et que tu deviens femme au foyer et mère. » Dans son expérience, cependant, ce n’était « absolument pas le cas ». Donc, un an après avoir pris sa retraite pour embrasser une vie domestique traditionaliste sur le modèle de droite, elle a posté sa vidéo de retour, et a commencé à faire des apparitions sporadiques dans les médias.

Peu importe l’idéal pop-antiféministe d’un mari pourvoyeur et d’une femme au foyer que Southern avait autrefois promu — les libertés (gagnées par les premières féministes) pour les femmes de travailler et d’avoir des intérêts en dehors de la maison se sont révélées être une bouée de sauvetage. Ceux qui étaient déjà enclins à ne pas aimer la politique de Southern pourraient ressentir une certaine satisfaction vindicative à cette collision entre idéologie et réalité. Mais on peut dire qu’en ayant mis tant de temps à voir les inconvénients potentiels de son propre antiféminisme, Southern partageait simplement les mêmes angles morts que la plupart de la gauche et de la droite mainstream.

Il est sûrement vrai que l’avocatie conservatrice pour des rôles sexuels complémentaires ignore parfois les questions de vulnérabilité physique des femmes, et l’ampleur que cela offre pour les abus domestiques. À l’inverse, aujourd’hui, de nombreuses féministes libérales auto-identifiées ont également oublié que le premier mouvement des femmes était ancré dans les vulnérabilités matérielles spécifiques au sexe que Southern a vécues de première main. Le pop-féminisme de magazine que j’ai intériorisé dans la Grande-Bretagne des années 90 semblait moins préoccupé par de telles réalités concrètes que par des biens plus nébuleux tels que « l’autonomisation », la représentation et la destruction des stéréotypes. Au moment où Southern a réalisé sa première vidéo virale dénonçant le féminisme, cela était encore plus prononcé — et rejoint par l’idéologie encore plus désincarnée de l’identité de genre. Lorsque la vulnérabilité physique inhérente à devenir mère est minimisée à travers le spectre politique, pour des raisons différentes, il n’est peut-être pas surprenant que Southern n’ait compris que progressivement la valeur pratique de certaines victoires féministes de première vague.

Mais même si elle n’était plus un « poids mort » financièrement, son travail n’a pas apaisé son mari. « Il continuait à exiger que je contribue davantage financièrement, mais ensuite me grondait chaque fois que je travaillais. » Il ne semblait pas que ce qu’elle faisait ait de l’importance : « Il me donnait juste des tâches impossibles toute la journée. Des tâches que je ne pouvais tout simplement pas finir. On aurait dit qu’il m’envoyait presque en courses dans l’intention de me faire échouer. »

Tout cela était, me dit Southern, difficile à concilier avec ses croyances religieuses. Elle priait à son chevet quand il était en colère contre elle, espérant que si elle lui accordait encore une fois sa grâce, il réaliserait la profondeur de son amour et serait plus aimable. Et si cela ne fonctionnait pas, elle était encouragée à persister par la manière dont la vie en ligne avait conditionné ces croyances sous forme de « listicle ». Mais comme elle l’a découvert, distiller le traditionalisme religieux en points de balle viraux ne fournit pas un cadre adéquat pour naviguer dans les complexités d’un mariage dans le monde réel. Elle pensait, m’a-t-elle dit, que « tant que je mets des talons hauts et du rouge à lèvres quand mon mari rentre à la maison, tant que je cuisine le meilleur repas, tant que je suis toujours soumise et que je dis oui, monsieur, quoi que vous vouliez, tout ira fantastique. » Et si ce n’est pas fantastique ? La version listicle du traditionalisme dirait simplement qu’elle devrait faire plus d’efforts.

C’était, dit-elle, « un appel au réveil embarrassant, me rendant compte que j’appliquais constamment ces règles et instructions que j’avais trouvées sur Twitter, et que je n’obtenais jamais les résultats qu’elles étaient censées donner, dans le domaine réel des relations ».

Il me semble, lui dis-je, que condenser des millénaires de croyances religieuses et de pratiques domestiques dans le monde réel en mèmes viraux a produit une idéologie de genre de droite tout aussi simpliste, dématérialisée et radicalement déconnectée des complexités de la vie que la version de gauche désincarnée. En retour, Southern et d’autres femmes à qui j’ai parlé dans son plus large « chemin de fer souterrain » d’anciennes femmes traditionnelles pensent que, peut-être comme son analogue de gauche, la nature extrêmement en ligne de cette idéologie de genre attire une proportion plus élevée que d’habitude d’individus ayant des problèmes psychologiques existants.

Ellen (ce n’est pas son vrai nom), 35 ans, est une autre ancienne « trad » qui fait maintenant partie du réseau de Southern. Elle décrit comment les hommes qui se sélectionnent eux-mêmes dans ces communautés sont souvent « égarés, asociaux, désagréables et très, très misogynes », venant souvent de foyers brisés et avec un soutien social limité dans le monde réel. Et quand leurs relations tournent mal, comme c’est souvent le cas, l’idéologie de genre « trad » très en ligne n’a aucun remède. « S’il y a un problème dû au fait qu’il est fou, violent ou haineux, dit Ellen, c’est juste comme ça que ça doit être. Donc, rien n’est vraiment fait pour le réparer. »

Southern prend soin de souligner qu’elle connaît de nombreux traditionalistes dans des mariages heureux, aimants et complémentaires. Mais, dit-elle, c’est un monde déchu, et sa communauté comprend de nombreuses femmes dont les maris semblent avoir été attirés par l’idéologie de genre de style listicle précisément à cause du pouvoir qu’elle offre sur les femmes. « Ces gars-là veulent quelqu’un qu’ils sentent pouvoir contrôler, qui ne va jamais les quitter, à qui ils peuvent faire n’importe quoi. »

En fin de compte, ce n’est pas Southern qui a rompu le sort, mais son mari. À l’époque où son fils commençait à marcher, deux décès dans la famille l’ont poussée à organiser une visite chez elle au Canada. Son mari a menacé de la divorcer si elle y allait, et Southern me dit qu’elle a dû signer une déclaration promettant de revenir. Finalement, il a cédé — seulement pour envoyer un texto après son arrivée au Canada, déclarant qu’en raison de son choix de voyager, le mariage était terminé.

Elle a emménagé chez ses parents, puis dans le type de logement abordable disponible pour ceux qui vivent avec peu, dans le marché immobilier brutalement cher du Canada : une cabane bon marché entourée de bois et de caravanes. Même alors, elle espérait encore que son mariage pourrait être sauvé : « Je voulais toujours que ça fonctionne. J’envoyais des textos à mon mari et l’appelais, suppliant de se remettre ensemble. Mais il a juste dit ‘Non. Je ne veux même pas de garde partagée.’ » La cabane, dit-elle, avait une infestation de fourmis ; tout le monde utilisait sa machine à laver parce que c’était la seule. Mais, dit-elle, c’était de manière inattendue guérissant, et rempli d’un véritable sens de la communauté.

Cependant, c’était une période déroutante pour elle. « Mon cerveau était en train de se briser entre deux mondes, dit-elle, parce que je ne pouvais pas lâcher prise sur l’idéologie. » J’avais un âge similaire lorsque je me suis éloigné de la gauche radicale, et le sentiment de désorientation qu’elle décrit m’est familier. Mais là où j’étais libre de lutter en privé avec ma dissonance cognitive, Southern avait construit un profil international promouvant cette vision du monde. « J’avais été bannie de pays à cause de cette idéologie, dit-elle. J’avais détruit ma réputation à l’international pour cela. Comment vais-je lâcher prise ? »

Et pourtant, chaque point de discussion de la manosphère s’est avéré ne pas correspondre à son expérience. Il n’était pas vrai que seules les femmes gâchent les relations. Être soumise ne réparait pas tout. Oui, les femmes initient principalement le divorce — mais comme elle l’a découvert, cela peut arriver parce qu’un homme souhaite éviter d’encourir des obligations de pension alimentaire. Lorsqu’elle a décrit ses attentes conditionnées par le redpill concernant le divorce à son avocat, la femme a ri de combien elle se trompait.

Plus que tout, cependant, ce qui a brisé l’état d’esprit des listes était simplement de réaliser à quel point la vie pouvait être plus agréable, lorsque vous vivez la vie qui est devant vous plutôt que d’essayer de suivre des préceptes rigides. Bien qu’elle ne soit pas « l’idéal de droite de l’aristocratie et de tout le monde allant à la messe », elle a réalisé qu’elle était infiniment plus heureuse là, dans ce bois, parmi ses voisins de la classe ouvrière, qu’elle ne l’avait jamais été dans son mariage. « Chaque chose que je vivais dans mon véritable domaine, pas dans le domaine en ligne, était le contraire exact de ce qu’on me disait. »

Lorsqu’elle a d’abord annoncé son mariage, dit-elle, elle avait été louée par ses amis et ses fans ; puis, lorsqu’elle a annoncé la séparation, elle a été inondée de messages déplorant comment sa vie était ruinée. Mais dans les deux cas, c’était exactement le contraire : « Après le divorce, après être devenue mère célibataire, ma santé mentale a commencé à s’améliorer. J’ai commencé à réparer toutes ces amitiés vraiment importantes. Et je vis une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus saine que je ne l’étais avant… Certaines des personnes les plus malheureuses que j’ai rencontrées – en fait, absolument les personnes les plus malheureuses que j’ai rencontrées – ont été coincées dans cette dynamique étrange et larpy de la tradition. » Les personnes les plus heureuses qu’elle connaît, en revanche, « vivent simplement dans la réalité ».

Selon Southern, le fossé de plus en plus visible entre l’idéologie de genre de droite et « vivre dans la réalité » a un analogue dans les mèmes et les points de discussion de l’e-Droite plus large — un phénomène qui, encore une fois, est reflété de l’autre côté de l’allée. Ici, des idées virales et trop simplistes se reproduisent avec apparemment très peu de référence à la réalité, à la nature humaine ou au monde tel qu’il est réellement. Par exemple, elle décrit le mème « Abroger le 19ème », qui appelle à mettre fin au droit de vote des femmes, comme « la version de droite de Définancer la police ».

Southern pense que les incitations inhérentes à Internet encouragent cette dérive vers une politique virale de plus en plus caricaturée. Par exemple, elle me dit que là où les générations précédentes de contenu « red-pill » se concentraient simplement sur l’exploitation sexuelle des femmes, cela « est devenu juste enseigner aux hommes à haïr les femmes » – simplement parce que c’est un message plus simple, moins cher et plus viral et donc plus facile à vendre.

Quelqu’un de moins en ligne que Southern pourrait répondre : oui, mais sûrement l’erreur était de disparaître dans des trous de lapin idéologiques en ligne en premier lieu, et de confondre les mèmes avec des principes de vie. C’est vrai ; mais tant de la vie sociale se passe maintenant en ligne, y compris pour les enfants, que Southern n’est pas la seule à avoir atteint l’âge adulte avec un ensemble de modèles de vie tirés davantage des mèmes que des conseils d’adultes du monde réel. Ce n’est pas non plus un problème pour un seul côté de l’allée politique.

Face à un monde en ligne avec des effets entropiques et dissolvants de la culture à cette échelle, alors, quel espoir y a-t-il pour nous tous ? Un pessimiste pourrait dire que l’avenir semble sombre pour les relations interpersonnelles, en effet pour notre vie publique tout court. Mais je pense que l’histoire de Southern offre des raisons d’optimisme. Elle suggère que peut-être, juste peut-être, notre actuelle récolte de dérangements politiques générés par Internet s’avérera être un symptôme temporaire, entraîné par des générations qui ont grandi sans Internet et donc sans beaucoup de défense psychologique contre ses nombreuses pathologies. En revanche, la première génération à avoir grandi en ligne approche maintenant de la quarantaine. Un grand nombre d’autres que Lauren Southern ont testé des idéologies qu’ils ont développées dans l’espace virtuel et les trouvent inadéquates face aux complexités du monde réel.

Je doute que les arguments en ligne sur le « genre » diminuent de sitôt. La lutte entre les hommes et les femmes est une guerre culturelle aussi ancienne que l’humanité elle-même : les hommes et les femmes doivent toujours trouver un moyen de vivre ensemble, ce qui signifie négocier ces manières dont nos intérêts matériels et nos capacités physiques s’alignent ou existent en tension. Avec le monde plus large en flux, il n’est guère surprenant de nous retrouver ici à nouveau ; le défi est de trouver des solutions qui soient ancrées dans la réalité plutôt que dans des idéologies abstraites et puristes.

Mais la première génération de natifs d’Internet pourrait être celle qui nous ramène sur terre. Même l’ancienne reine des abeilles de la droite radicale extrêmement en ligne est maintenant convertie à « vivre dans la réalité ». Alors peut-être y a-t-il de l’espoir que le reste d’entre nous — et notre politique — trouvera également notre chemin de retour là-bas, à la fin.

***

Cet article a été publié pour la première fois le 6 mai 2024