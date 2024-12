Avec Hafez al-Assad, il n’y avait plus de détours sur la question de l’ethnicité, jamais même mentionnée par tous ses prédécesseurs. Il était un alaouite, donc seulement un musulman très nominal (ils boivent du vin et croient à la transmigration des âmes), et il s’appuyait largement sur d’autres alaouites pour contrôler les leviers du pouvoir, depuis le commandement des escadrons de chasse jusqu’à chaque unité blindée à portée de Damas, en passant par le service des douanes qui générait des revenus de manière beaucoup plus fiable que les impôts, et la police qui recrutait des informateurs dans chaque partie de la société syrienne.

C’est le père de Hafez al-Assad, Suleiman, qui avait posé les bases du pouvoir alaouite ultérieur sur la Syrie. En juin 1926, avec d’autres alaouites notables, il a envoyé une lettre au Premier ministre français Léon Blum, pour expliquer pourquoi son peuple — principalement des paysans à l’époque — ne pourrait jamais vivre sous un régime musulman. « L’esprit de haine et d’intolérance plante ses racines dans le cœur des Arabes musulmans envers tout ce qui n’est pas musulman », écrivait-il, avertissant du risque pour les minorités syriennes si la France accordait l’indépendance. À l’époque, les Français organisaient leur armée coloniale pour la Syrie, et pensaient qu’il était prudent de favoriser les candidats alaouites ainsi que les druzes, les ismaéliens et quelques chrétiens, tous beaucoup plus susceptibles d’être loyaux envers la France contre les demandes d’indépendance de la majorité arabe sunnite.

Le nombre disproportionné d’alaouites dans le corps des officiers a permis à Hafez al-Assad de prendre le contrôle des forces armées en 1970. Mais l’élévation des paysans alaouites dans la classe dirigeante finirait par annuler le régime de 54 ans du père et du fils Assad qui s’est finalement effondré il y a deux semaines. Les fils de paysans ont déménagé à Damas et dans d’autres villes syriennes pour exploiter leurs connexions alaouites afin d’occuper des postes gouvernementaux lucratifs ou de travailler dans des entreprises liées à l’État, et étaient de moins en moins disposés à servir comme soldats, gendarmes et espions pour protéger le régime de ses ennemis.

Pendant de nombreuses années, cet affaiblissement des alaouites a été masqué par la montée du pouvoir de l’Iran en Syrie. Les dirigeants chiites militants de Téhéran avaient besoin de bases en Syrie pour renforcer le Hezbollah au Liban, et pour revendiquer un leadership musulman global contre Israël. Ils ont donc choisi d’accepter les alaouites, extrêmement hérétiques, comme à la fois musulmans et chiites.

Le soutien de l’Iran a permis au régime Assad de s’accrocher au pouvoir pendant des années, même face aux massives manifestations du « Printemps arabe » menées par la majorité arabe sunnite qui ont commencé en décembre 2010. Les Gardiens de la Révolution ont formé des recrues chiites d’Irak et d’aussi loin qu’Afghanistan pour réprimer les rebelles de la majorité sunnite dans toute la Syrie, tout en s’appuyant sur des unités du Hezbollah de qualité supérieure pour reconquérir des villes et des quartiers fortement tenus, avec le soutien aérien des avions syriens et des chasseurs-bombardiers russes.

« Le soutien de l’Iran a permis au régime Assad de s’accrocher au pouvoir pendant des années. »

Déterminé à résister par tous les moyens possibles, y compris l’utilisation de gaz chloré et de gaz moutarde, le régime a survécu pendant encore 14 ans. Mais il n’a pas pu survivre à la démolition du Hezbollah par Israël, ni à sa victoire aérienne décisive sur Téhéran. Les mille ou quelques rebelles fondamentalistes sunnites de Hayat Tahrir al-Sham qui ont pénétré à Alep le 29 novembre auraient facilement été arrêtés par un bataillon du Hezbollah dans le passé, mais pas cette fois. Et les Gardiens de la Révolution iraniens n’auraient pas pu être envoyés pour soutenir le régime car les Israéliens ne l’auraient pas permis. Après que l’armée de l’air iranienne n’ait même pas essayé de résister à l’attaque israélienne du 26 octobre près de Téhéran, l’ensemble de l’édifice de la puissance militaire iranienne a été exposé comme une imposture. Assad a fui juste à temps pour éviter une mort certaine.