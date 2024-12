Imaginez un Parti conservateur désireux de se rapprocher du centre politique, mais soucieux de ne pas aliéner sa droite dans ce processus. Une solution pourrait consister à nommer comme vice-président un marchand de vin possédant une parcelle dans l’Aberdeenshire, arborant les plus beaux tweeds de Westminster et défendant inlassablement les valeurs traditionnelles. Admiré pour son allure patricienne, ses gilets flamboyants et son goût pour le luth élisabéthain, il incarnerait l’idée que le parti conserve ses racines dans la tradition, même s’il s’attelle à abandonner une grande partie de ce qu’il représentait autrefois.

L’équivalent travailliste d’une telle figure était John Prescott, un homme qui soutenait l’invasion illégale de l’Irak et l’asservissement des syndicats, mais le faisait avec un accent du Yorkshire proclamant son appartenance au peuple. Il conduisait une Jaguar et se montrait sensible à son statut, mais peu importait, puisqu’il pouvait descendre une pinte de bitter d’un trait. Les Britanniques aiment un lord, mais ils apprécient encore plus un personnage, et Prescott était assurément cela. Franc, belliqueux et obstiné, il incarnait l’admiration britannique pour ceux qui refusent d’être autre chose qu’eux-mêmes.

L’individualisme anglais diffère grandement de la version américaine. Aux États-Unis, l’individualisme est énergique et musclé, marqué par la conquête et la domination, l’expansion de ses pouvoirs et l’affirmation de sa volonté. En Angleterre, il s’agit plutôt d’une excentricité attachante, d’une façon de suivre ses envies en défiant discrètement les conventions sociales. Les individualistes dans la culture anglaise ne gravent pas leur nom sur des gratte-ciels, mais se tiennent dans des pubs avec un perroquet sur l’épaule (je connaissais un professeur d’Oxford qui faisait exactement cela). Ils courent le marathon de Londres déguisés en machines à laver ou partagent leur lit avec un chimpanzé. Si nous ressentons de l’affection pour ces originaux, c’est parce qu’ils réalisent, par procuration, notre propre désir de défier la convention sociale, même si nous sommes trop timides pour le faire nous-mêmes. C’est pourquoi tant d’électeurs se sont attachés à Boris Johnson, un autre bouffon politique. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous aimons les tout-petits, qui sont incapables de suivre les conventions et se montrent simplement, impitoyablement et spontanément eux-mêmes. Le mantra moderne « J’aime être moi-même » séduit, car dans un monde dominé par les images et les fantasmes, beaucoup ont le sentiment de ne pas pouvoir l’être ou de ne pas posséder une identité suffisamment définie pour s’exprimer. Cela dit, Saddam Hussein aimait aussi être lui-même. Être soi-même peut, parfois, poser problème.