Je me tiens dans une cave remplie de fumée à Vienne à minuit, prêt pour mon premier duel. Je suis nouveau dans ce sport, donc je porte un casque de moto, tandis que mon adversaire arbore une paire de lunettes en métal steampunk. Même avec le casque, ma tête commence à cogner alors que mon rival me frappe encore et encore avec son sabre. Je suis trop surpris pour le poignarder moi-même et, après cinq ou six coups, je me rends.

Je ne suis peut-être pas le candidat idéal pour devenir membre du Corps Ottonen, l’une des dernières fraternités étudiantes de duel restantes en Autriche. En plus de passer un examen sur l’histoire autrichienne, les membres potentiels doivent enfiler une chemise de mailles et combattre lors d’une Mensur : un duel traditionnel allemand. Les étrangers ne sont généralement pas autorisés et les membres sont assermentés au secret — mais cette fraternité souhaite être transparente sur ses activités compte tenu de la controverse qui entoure le duel. En dévissant mon casque, je regarde autour de moi dans le club-house les grands sabres et les hommes costauds sirotant des pichets de bière.

La salle est ornée de coutelas, de fusils à pierre et de portraits de monarques autrichiens ; l’héritier du trône des Habsbourg est un membre d’honneur. Tout cela rappelle l’âge d’or des fraternités de duel au début du 19ème siècle, lorsque les clubs étaient nombreux à travers l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse et remplis de jeunes hommes débattant de la politique révolutionnaire et se battant en duel. Fondé en 1922, le Corps Ottonen de Vienne était un relativement tardif.