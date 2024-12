Il est clair, en tout cas, que Wallace se voit essentiellement non pas comme un agresseur, mais comme une victime innocente. Il n’est pas seul non plus. « Merde, quelqu’un doit le dire », a intervenu le fier anti-féministe Brendan O’Neill. « Il y a eu plus de fureur médiatique libérale sur Gregg Wallace racontant une blague salace à Kirsty Wark que sur la violation de plusieurs années de filles blanches de la classe ouvrière par des bandes de grooming. »

Au-delà du ton de l’autocompassion, ce qui unit Wallace et O’Neill, c’est leur référence à la classe. Wallace, c’est certain, a toujours aimé se présenter comme un homme du peuple, un petit malin de Peckham qui a quitté l’école à 15 ans. Pas moins frappant, l’animateur a souvent mis en avant cette image peu recommandable. Il a librement admis avoir « frappé » des gens : en 2013, à peu près au même moment que le fameux commentaire sur la « tarte », il a frappé un homme pour avoir prétendument touché sa petite amie.

Quelle que soit la vérité de cette image de soi, en tout cas, l’insinuation de Wallace est que les femmes de la haute société victimisent les hommes de la classe ouvrière. C’est un classique de la division et du règne, et Dieu sait que la Grande-Bretagne a suffisamment d’anxiété de classe (et de sexisme) pour convaincre certains. « Cela ne s’est soit pas produit, soit c’était des plaisanteries inoffensives », a déclaré un homme dans un commentaire, même qu’un autre a rejeté les « vieilles femmes » qui cherchent juste de l’attention.

La vérité, cependant, est que tandis que Wallace peut se vautrer dans son numéro de Freddie Starr, c’est un style qui était déjà en train de sortir de mode il y a 40 ans. Que Wallace puisse faire des blagues paresseuses sur les femmes aussi tard qu’en 2014, lorsqu’il a affirmé que MasterChef était un emploi qui « nécessite » un animateur masculin, en dit beaucoup plus sur lui que sur ses accusateurs.

Si, de plus, la défense de classe de Wallace fait partie d’une longue tradition de machisme — que les femmes devraient simplement sourire davantage ; qu’elles devraient se réjouir des clins d’œil et des sifflements — l’implication finale est tout aussi insidieuse : que le harcèlement sexuel est soit agréable pour les femmes ciblées, soit qu’il ne s’est tout simplement jamais produit. Si vous ne riez pas, ou si vous le minimisez, vous êtes une prude. Si vous vous plaignez, vous êtes une garce. Dans tous les cas, l’homme en faute n’est jamais à blâmer.

Il y a aussi une dernière ironie ici. En dehors de la terrible pression exercée sur les femmes pour qu’elles affichent un sourire figé chaque fois qu’un dinosaure fait une blague à double sens, transgressant une limite et violant leur estime de soi, la défense de classe de Wallace ne fonctionne tout simplement pas selon ses propres termes.