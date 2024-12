Pour lui, « la blancheur » n’était pas une abstraction infiniment malléable qui pouvait être appliquée à tout ce qu’un professeur désapprouve. Cela faisait référence à un processus historique spécifique qu’Ignatiev a illustré en faisant référence à une population spécifique. Ignatiev décrit comment, dans les États du nord de l’Amérique au début du 19ème siècle, les Irlandais nouvellement arrivés luttaient pour entrer dans des emplois subalternes et des organisations de travail. Au fil du temps, ils ont réussi, poussant les travailleurs noirs libres hors de nombreux secteurs, alors que les travailleurs natifs en venaient à considérer les Irlandais comme « blancs ». À travers un processus complexe d’assimilation et d’exclusion, l’hostilité des travailleurs blancs natifs envers les Noirs libres s’est intensifiée alors qu’ils embrassaient lentement les Irlandais comme des Blancs. Le résultat pour les Noirs dans les États supposément libres était à la fois une insécurité économique et physique, alors que les travailleurs blancs refusaient de travailler avec eux et que des foules blanches les attaquaient parfois.

La blancheur dans le traitement d’Ignatiev est un phénomène historique et contingent. Elle émerge dans son importance sur une période particulière, comme un effet de forces particulières. Elle est soumise, en d’autres termes, aux marées habituelles du changement historique. Le même phénomène général que décrit Ignatiev s’est certainement reproduit plus tard. Il est certain qu’il est apparu à différentes époques, avec différentes populations, motivé par des intérêts concrets différents, et ces instances peuvent être assemblées en tendances plus larges que l’on pourrait identifier comme « blancheur ». Par exemple, l’assimilation et la loyauté des immigrants qui sont venus aux États-Unis en grand nombre d’Europe du Sud et de l’Est à la fin du 19e et au début du 20e siècle ont été poursuivies par des employeurs et des leaders civiques, et les immigrants eux-mêmes, grâce à l’assurance qu’ils n’étaient pas noirs. Ils étaient « blancs ». Et ce fait de « race » leur a donné une revendication préférée à l’appartenance communautaire dans leur nouvelle nation, préférée, c’est-à-dire, aux personnes noires déjà présentes ici. Mais ces instances existent dans le temps historique. La force de la blancheur qu’elles illustrent est une chose historique.

Cependant, quelque chose arrive à cette « blancheur », dans les mains d’académiques politisés comme Glaude et Beltrán, et d’écrivains influents tels que Ta-Nehisi Coates. Elle se transforme d’une entité historique contingente — une force politique qui émerge dans le temps et change avec le temps, grandit et s’affaiblit comme les autres choses contingentes de l’histoire — en un type d’entité différent. Elle devient métaphysique, une force supérieure qui existe en dehors de l’histoire. Le changement historique est compris en termes de cela. Le changement historique, surtout en Amérique, se produit à l’intérieur, et non à, les contours métaphysiques de la blancheur, dans cette compréhension.

« La blancheur se transforme d’une entité historique contingente en un type d’entité différent. »

En d’autres termes, la blancheur est transformée en une constante, comme l’énergie dans la première loi de la thermodynamique. Sa forme peut changer — de sorte que le comportement des personnes noires et des personnes latino peut être étiqueté « blancheur » si l’on le trouve suffisamment discréditable — mais son ampleur ou sa quantité doit rester la même. Dire que la blancheur est en déclin, qu’elle exerce moins d’influence maintenant qu’auparavant, est un anathème. Les choses peuvent sembler changer, mais — plus profondément, dans leur véritable essence — elles ne changent pas. Elles ne peuvent pas. La loi de fer de la préservation de la blancheur dit qu’elles ne peuvent pas. Une coalition politique ajoute un nombre sans précédent d’électeurs noirs et latino. Puis l’académique apparaît sur la scène pour caractériser ce nouveau développement avec le même outil conceptuel qu’il a appliqué à un ensemble de faits antérieurs, très différents, et la détermination est : blancheur. C’est multiracial, mais c’est de la blancheur. Quoi que ce soit, si cela est suffisamment désagréable pour nous dans le « business de la blancheur », c’est de la blancheur.

L’écrivain Ta-Nehisi Coates est probablement le plus célèbre, et le plus puissant et efficace sur le plan rhétorique, fournisseur de cette compréhension de la blancheur. Dans son livre à succès, Between the World and Me, il cite John C. Calhoun, l’idéologue pro-esclavage notoire et sénateur de Caroline du Sud, qui a déclaré que la principale division dans la société n’était pas entre riches et pauvres mais entre « blancs et noirs ». Ce fait, écrivait Calhoun, assure une égalité plaisante parmi les blancs, du plus triste vagabond et du plus pauvre agriculteur à la richesse des planteurs. En vertu de leur supériorité en tant que blancs sur les noirs, ils « appartiennent tous à la classe supérieure, et sont respectés et traités comme égaux ». C’est en effet une formulation sinistre d’un arrangement diabolique, mais c’est aussi l’idéologue pro-esclavage John C. Calhoun qui l’énonce, et c’est aussi, comme, 1848. Peut-il être que cette construction d’appartenance blanche sur l’oppression noire n’a pas d’une manière ou d’une autre affaibli ou relâché au cours des 176 années écoulées ? Non, cela ne peut pas être. Que cet arrangement définisse l’Amérique, écrit Coates, « était vrai en 1776. C’est vrai aujourd’hui. »

Cette compréhension de la blancheur comme inébranlable mais non exprimée, omniprésente mais cachée, est une aubaine pour de nombreux universitaires en études raciales, et pour des écrivains comme Coates, qui mènent une analyse sociale via les méthodes de la critique littéraire. Ils regardent la surface visible du discours et du comportement des Américains et découvrent magiquement que ce désordre agité de signes ambigus est transparently lisible, et que, surprise, cela confirme la Théorie de Tout qui s’est logée dans leur tête. Vous pourriez trouver le sens plus profond d’une femme grincheuse criant sur le jeune fils de Coates dans un escalator de New York assez insaisissable, suggérant de nombreuses lectures possibles y compris, étant donné que c’est New York, que la femme était folle — parce que quelle personne mentalement composée crie sur un garçon de cinq ans ? Mais pour Coates, comme il le relate dans son livre, le sens de cet événement frustrant se révèle clairement et simplement dans le fait qu’il s’est produit en Amérique, et que cela le frustre en tant qu’homme noir, et cela impliquait un garçon noir et une femme blanche. C’était, donc, ces choses, un autre exemple prévisible de la présomption blanche à l’égard des « corps noirs ».