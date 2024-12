Cette méfiance atteint son apothéose chez le photographe de guerre désillusionné, qui lutte avec l’éthique de ce qu’il montre au monde et pourquoi ; ceux qui voient l’horreur reconditionnée pour la consommation publique jusqu’à ce que les platitudes sur « sensibiliser » ou « témoigner » s’érodent, ne laissant que des questions troublantes et sans réponse sur l’exploitation, le voyeurisme et le vol.

Depuis que Nicéphore Niépce a pris un instantané depuis une fenêtre, surplombant les toits de Saône-et-Loire, dans les années 1820, nous vivons, et nous perdons, dans le royaume de l’image. Avec le développement de la photographie, du cinéma, de la télévision et d’Internet, la primauté de la parole écrite a été progressivement surpassée par les images. Même des cultures comme l’islam et le protestantisme rigoriste, traditionnellement résistantes aux images « idolâtres », ont cédé. Pourtant, il n’est pas rare de ressentir un malaise face à notre bombardement quotidien d’images.

Adapté du livre primé de Patrick Radden Keefe, Say Nothing est la dernière recréation dramatique des Troubles nord-irlandais. Le livre et le spectacle sont centrés autour de l’enlèvement de Jean McConville, kidnappée et assassinée par l’IRA en 1972, après avoir été faussement accusée d’être une informatrice. Pourtant, si l’enlèvement lui-même, poignant et glaçant, hante la série dès le début, c’est la voix off qui saisit vraiment l’éthique du programme. « La chose à propos des Irlandais, » dit une voix féminine, « c’est que nous nous disputons la même connerie depuis 800 ans. » C’est un cliché si sordide, si réducteur d’un cauchemar colonial de 850 ans compressé en une simple querelle domestique, qu’il encapsule parfaitement les défauts de Say Nothing.

L’aliénation est clé. Si vous pouvez faire paraître un individu, ou un peuple, étranger, sauvage, autre, vous pouvez leur faire toutes sortes de choses. C’était une pierre angulaire de la politique impériale et l’Irlande du Nord, étant l’un de ses derniers vestiges, n’est pas une exception. Les catholiques ont subi le poids de « notre petit État d’apartheid », comme le note un personnage, et le conflit qui en a résulté a affecté tous les aspects de la vie. Il y a d’innombrables histoires qui méritent d’être racontées, et de nombreuses voix qui ont longtemps souhaité être entendues. Say Nothing, malgré les apparences, n’est pas l’une de ces histoires. C’est certainement à propos de cet endroit et de ces gens, mais il est immédiatement évident que l’œil de la caméra fait autre chose.

Au fond, en fait, c’est une série très semblable à la conception amérindienne de la caméra : elle transforme les gens en tropes, volant leurs âmes pour le divertissement et l’argent. Pas, bien sûr, que Say Nothing soit seul ici. Au contraire, les échecs du programme parlent d’un malaise beaucoup plus large. Nous sommes tellement absorbés par nos préoccupations contemporaines, dans notre propre façon de voir l’univers, que nous avons de plus en plus de mal à nous enfoncer dans l’esprit des autres. Tant de choses revendiquées comme « empathiques », le boom de l’autofiction littéraire par exemple, sont indiscernables de l’introspection. Tant de discours politiques sont pour notre statut personnel, projetés au sein de nos tribus, que lorsque nous nous aventurons dans cette vaste wilderness appelée histoire, il est trop facile pour le vrai crime de se concentrer sur les auteurs, sur ces hommes et femmes étranges prêts à faire du mal. Peu importe si les représentations approuvent ou condamnent. C’est du théâtre, à condition que vous regardiez depuis le luxe d’une distance sécurisée. Si ces histoires sont captivantes, elles rendent également un service impardonnable au courage et à la souffrance des victimes, qui peuvent être silencieuses et stoïques.