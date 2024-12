Toutefois, tout n’est pas perdu pour les agriculteurs. L’accord doit encore être approuvé par le Conseil européen. Cela signifie que la France a potentiellement encore une chance de bloquer l’accord. Macron soutient que l’accord reste inacceptable dans sa forme actuelle. « Nous continuerons à défendre notre souveraineté agricole », a déclaré l’Élysée. Bien que d’autres pays opposés à l’accord incluent la Pologne, l’Autriche, l’Irlande et les Pays-Bas, cela laisse encore Macron en deçà des 35 % de la population de l’UE nécessaires pour arrêter l’accord. À noter que l’Allemagne est fortement en faveur de l’accord.

Le seul pays, alors, qui pourrait faire pencher la balance est l’Italie. Des sources au bureau de Giorgia Meloni ont déclaré que l’Italie ne signera pas l’accord commercial Mercosur à moins qu’il n’y ait de meilleures garanties pour les agriculteurs européens ; cependant, il reste à voir si le gouvernement italien, qui est fortement divisé sur la question, suivra vraiment. Étant donné la situation fiscale précaire de l’Italie, Meloni est bien consciente qu’elle ne peut pas se permettre d’aliéner le soutien de von der Leyen. Ainsi, le résultat le plus probable est que la Commission fera semblant de prendre en compte les préoccupations de l’Italie, peut-être avec un addendum au traité contenant certaines recommandations visant à minimiser l’impact de l’accord sur le secteur agricole du bloc — permettant ainsi à Meloni de signer l’accord tout en préservant la face.

Mais pourquoi von der Leyen est-elle si désireuse de faire avancer l’accord ? Le commerce est, à bien des égards, ancré dans l’ADN même de l’Union européenne. C’est pourquoi le bloc se vante aujourd’hui d’avoir le plus grand régime de libre-échange au monde. Cependant, ces dernières années, l’engagement de l’UE en faveur du libre-échange a été remis en question, alors que le bloc s’est de plus en plus aligné sur la logique de la compétition géopolitique adoptée par les États-Unis — une politique que Trump a promis de renforcer. Dans ce contexte, la politique commerciale de l’UE est devenue de plus en plus politisée et subordonnée au paradigme « démocratie contre autoritarisme », visant à se découpler des adversaires et concurrents officiels de l’Occident. Cela signifie bien sûr la Russie, mais de plus en plus la Chine également. Dans ce contexte, le renforcement des liens commerciaux avec des nations « alignées sur les valeurs » représente une tentative de l’UE de concilier l’accent mis sur la libéralisation du commerce avec son adoption de la logique de la Nouvelle Guerre froide, pilotée par les États-Unis.

Comme von der Leyen l’a dit à propos de l’accord : « Dans un monde de plus en plus conflictuel, nous démontrons que les démocraties peuvent compter les unes sur les autres. Cet accord n’est pas seulement une opportunité économique, c’est une nécessité politique. » Von der Leyen a omis de mentionner comment cela sert également de moyen pour elle de consolider sa position en tant qu’architecte principal de la stratégie géopolitique de l’UE, en particulier pour contrer les États membres qui pourraient être enclins à suivre des chemins indépendants. L’élection de Trump, et les attentes d’une politique américaine plus protectionniste, ont sans doute donné à von der Leyen, ainsi qu’aux pays du Mercosur, un nouvel élan pour conclure l’accord.

Le changement de garde en Argentine — avec le radical libéral Javier Milei remplaçant son prédécesseur de gauche, plus protectionniste, qui avait rejeté l’accord commercial — a fait le reste. Contrairement à la plupart des dirigeants d’Amérique latine, Milei est un fervent défenseur du libre-échange. Suite à l’annonce de l’accord UE-Mercosur, Milei a déclaré : « Alors que des voisins comme le Chili et le Pérou s’ouvraient au monde et concluaient des accords commerciaux avec les protagonistes du commerce mondial, nous nous sommes enfermés dans notre propre aquarium, prenant plus de 20 ans pour conclure un accord que nous célébrons aujourd’hui. » Il est difficile d’imaginer deux compagnons de lit plus étranges que von der Leyen et Milei, mais comme le dit le vieux proverbe romain, pecunia non olet — l’argent ne sent pas.

Il y a un dernier facteur à prendre en compte. Du point de vue de la Commission européenne, le fait que l’accord Mercosur nuira aux producteurs agricoles européens en augmentant les importations moins chères est un compromis acceptable au regard du fait qu’il stimulera les exportations industrielles européennes, telles que les voitures. C’est aussi pourquoi l’Allemagne est parmi les principaux soutiens de l’accord. En d’autres termes, la production agricole est traitée comme un atout de négociation — un secteur qu’il vaut la peine de sacrifier en échange d’un accès à de nouveaux marchés.