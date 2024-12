Cette scène joyeuse contrastait fortement avec l’isolement que j’ai observé en Grande-Bretagne. De nombreuses personnes âgées que j’ai rencontrées ici semblaient résignées à un déclin lent et douloureux, comptant les jours jusqu’à leur décès. Le Royaume-Uni tolère de telles indignités parce que nous nions collectivement que nous aussi, nous devrons un jour y faire face. Si nous admettions qu’une fin aussi sombre nous attend probablement aussi, nous ne supporterions pas l’offre de santé pathétique actuellement faite aux personnes âgées au Royaume-Uni. Pour être honnête, je suis parti de mes nombreuses rencontres avec ces belles âmes âgées convaincu qu’une vie plus rapide ne serait pas une mauvaise chose.

Un homme que j’ai visité était assis seul dans une cuisine froide, fixant une télévision qu’il ne pouvait pas déplacer pour allumer, dans une flaque de son propre urine. Une autre femme, aidante à plein temps pour son mari handicapé, s’animait en parlant de son amour pour la musique et le théâtre, qu’elle ne pouvait plus poursuivre en raison de son dévouement limitant à la vie pour son partenaire. Une femme, luttant contre un cancer terminal et une démence précoce, semblait énergisée lorsqu’on lui demandait le sens de sa vie — une rare trêve d’être traitée uniquement comme une patiente. Elle a avoué sa peur d’aller en enfer pour ses péchés, mais aussi qu’elle attendait la mort avec anticipation — un véritable purgatoire.

Personne ne s’attend à passer un jour le jour de Noël seul. Ce qui commence par une chute aléatoire, suivi d’une admission à l’hôpital, se termine par une institutionnalisation par un service de santé dysfonctionnel et une aliénation de la société. Un être humain autrefois capable est réduit à une liste croissante de maux, de listes d’attente et de coûts financiers. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, il n’y a personne avec qui tirer un cracker. Cela vient comme un choc immense précisément parce que la vérité de ce qui nous attend dans notre troisième acte n’est jamais abordée dans notre discours statistique froid. Le processus de déni collectif qui passe pour un « débat » sur les soins sociaux au Royaume-Uni touche rarement à la réalité que nous deviendrons un jour ces « personnes âgées qui bloquent les lits ». Au lieu de cela, la mort est fermement mise de côté tant que la vie le permet. Puis un jour, nous sommes soudainement contraints de réaliser à quel point nous sommes vraiment vieux, non pas nécessairement à cause de la date sur notre certificat de naissance, mais parce que la société, configurée pour les actifs économiquement, commence à écarter nos cadres fragiles de la vue — faisant plus de place pour les productifs parmi nous.

Étrangement, cette approche est en réalité plus coûteuse. La solitude et la négligence accélèrent le déclin mental et physique, compliquant les besoins en soins. Les personnes âgées se flétrissent non pas à cause de l’âge lui-même mais de l’absence de communauté. Le récent débat sur l’aide à mourir a illustré à quel point nous offrons peu à ceux qui approchent de la fin de vie. Au lieu de fournir des soins compatissants, nous débattons d’aider les gens à mettre fin à leurs jours comme si c’était le summum du progrès éthique alors qu’en vérité, tout ce débat émerge dans le contexte d’un système de soins sociaux désastreux qui devrait tous nous faire honte. Nous devons déplacer la conversation sur le vieillissement et la mort de la simple survie à la dignité, à la communauté et au respect. À moins que nous ne le fassions, de nombreux Britanniques continueront à faire face à leur dernier Noël seuls et isolés — un destin sombre que vous, aussi, pourriez un jour endurer.