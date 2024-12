Il ne devrait pas nous échapper aujourd’hui que Noël est devenu complètement marchandisé et que sa signification est si souvent dépouillée de son aspiration spirituelle. Si le fantôme de Noël passé pourrait nous rappeler tous les produits inutiles que nous avons achetés, le fantôme du présent nous inciterait encore à acheter davantage, tandis que celui qui n’est pas encore passé nous laisserait toujours insatisfaits, car le désir de trouver un sens dans les choses n’est jamais pleinement satisfait.

« Il ne devrait pas nous échapper aujourd’hui que Noël est devenu complètement marchandisé et que sa signification est si souvent dépouillée de son aspiration spirituelle. »

Dickens était un matérialiste. Il sait que le pain compte. Mais il investit les objets matériels d’une résonance subjective. Les heurtoirs deviennent des visages déchirants, les escaliers deviennent des passages vers la désolation du cœur flétri et vide, et la bougie vacillante un point de seuil entre le souffle glacé d’un homme vieillissant et la fumée éphémère d’un passager fantomatique. Celui qui a vécu trop longtemps et ressenti trop peu est à un souffle d’une vie bientôt éteinte. Il y a ici, alors, des questions de mystique. Cette flamme bleue mélancolique symbolise une existence précaire brûlant dans une heure crépusculaire déchirée entre le désir de rester et la volonté de disparaître. La mort est toujours présente dans cette nouvelle, toujours au moment de son arrivée, mais toujours différée.

Et pourtant, nos temps chargés de crises sont très différents de ceux où Dickens façonnait son récit. Pendant l’ère industrielle, il y avait un sens viable de communauté, où les gens trouvaient du soutien au quotidien. Il y avait des théâtres publics où les gens pouvaient se rassembler et exprimer leur solidarité. Il y avait des bibliothèques où les enfants apprenaient collectivement et amélioraient leur sort. Il y avait des organisations qui prenaient au sérieux les besoins locaux des populations appauvries de manière personnelle, pas seulement pour soigner, mais pour assurer à travers des appels sincères à la solidarité et à l’amitié. Et il y avait des voisins qui s’entraidaient dans les moments difficiles.

De tels liens ont largement cédé la place à un individualisme insipide, qui a fini par faire s’affronter les pauvres entre eux, tandis que la froideur de l’écran numérique nous séduit. De plus, alors que Dickens rappelle comment la « population excédentaire » était exploitée dans les maisons de travail (au grand mépris de Scrooge qui aurait sans hésitation fait travailler ou mourir ces gens), aujourd’hui nous créons des « Armées de Chômeurs Permanents » qui sont abandonnés par un monde tout aussi différent mais non moins froid.

Il ne fait aucun doute que Dickens écrivait d’un point de vue distinctement religieux, mais il a tout de même réussi à toucher quelque chose d’humain en nous tous. L’humanisme et la spiritualité n’étaient pas opposés. Pourtant, dans l’âge apparemment séculier d’aujourd’hui, l’hyper-moralité est si encouragée, le passé, le présent et l’avenir si apparemment assurés, que la place pour l’inconnu est presque totalement niée. Scrooge ne survivrait jamais aux épreuves de Twitter et à la police morale qui capture chaque indiscrétion. Nous avons perdu le mysticisme, nous avons perdu la capacité d’échouer, nous avons perdu la capacité d’être aussi faillibles qu’un Scrooge, et surtout, nous avons perdu l’esprit de pardon qui pourrait être accordé à des personnes totalement désagréables.

Mais bien que nous ne puissions pas être trop littéraux en traduisant le 19ème siècle dans le présent, nous pouvons apprécier les préoccupations plus profondes que Dickens soulève sur la condition humaine. Alors qu’Ébenezer est confronté à sa propre tombe ignorée et à la réalisation que dans l’acte final de jugement, rien de tout cela n’avait d’importance, il est contraint de regarder en arrière sur sa vie comme s’il était déjà mort. C’est la plus profonde de toutes les questions philosophiques : comment vivre à travers la tragédie de la vie tout en comprenant l’éphémérité de l’existence. Dickens, à travers Scrooge, nous force à considérer à quoi pourrait ressembler la vie du point de vue de notre propre mort. Comment chacune de nos vies pourrait-elle changer, si nous étions ouverts à la compagnie de cette apparition ? Seuls les fantômes du temps nous le diront.