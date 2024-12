Cependant, les routes d’évasion deviennent difficiles à trouver. L’aéroport international de Damas est fermé, tous les vols sont annulés. Les frontières avec le Liban et la Jordanie sont fermées. Le gouvernement syrien n’a pas encore fait de déclaration officielle, et la localisation d’Assad et de sa famille est inconnue (bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles un avion dans lequel il fuyait aurait pu s’écraser).

La Syrie est dans le chaos.

Tous les yeux sont désormais rivés sur Abu Mohammad al-Jolani, le leader de Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), le groupe militant islamiste en Syrie qui dirige les forces rebelles. Formé en 2017 par la fusion de plusieurs factions, dont Jabhat al-Nusra — l’ancien affilié syrien d’al-Qaïda — HTS est une proposition délicate. Il est issu d’al-Qaïda mais a également combattu contre eux par la suite. Jolani est éduqué, sophistiqué et politiquement astucieux.

Il a, de l’avis général, entrepris un voyage depuis qu’il a été envoyé d’Irak avec des sacs d’argent pour apporter le jihad en Syrie. Il semble reconnaître que le terrorisme international est un échec et que le pragmatisme politique et la modération — ou du moins l’évitement de la brutalité ouverte — sont la voie à suivre. Des rapports indiquent que lorsqu’il s’agit de fusionner religion et politique, sa conviction est que « le monde réel doit guider votre islam, que vous ne pouvez pas imposer votre islam au monde réel ». Sur certaines parties des réseaux sociaux arabes, il a acquis le surnom de « Jolani-Zelensky ».

La réputation de HTS a grimpé en flèche alors qu’il a avancé à travers la Syrie. Ses soldats semblent pour l’instant éviter les pertes civiles et veillent à ne pas être perçus comme une puissance militaire occupante. Incroyablement, il n’y a — jusqu’à présent — eu aucun rapport de règlements de comptes. Au lieu de cela, il y a des images de troupes d’Assad se rendant et étant libérées pour rentrer chez elles (du moins les fantassins) et de transitions pacifiques de pouvoir dans les aéroports, les postes de police, etc. Comme l’a dit un analyste syrien, « Je suis surpris que nous n’ayons pas vu plus d’images de soldats d’Assad alignés et abattus, rassemblés sur des places pour des exécutions publiques, des persécutions de minorités, des déplacements, etc. »