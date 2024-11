Rubio a été un fervent supporter de la guerre en Irak, des bombardements de la Libye et de la tentative infructueuse de changement de régime de l’administration Obama en Syrie. Il a également soutenu l’interventionnisme américain en Amérique latine, en particulier contre les gouvernements de gauche. Un allié indéfectible d’Israël, étroitement aligné avec les vues du gouvernement de Benjamin Netanyahu, Rubio a constamment adopté une position ferme contre l’Iran. Il s’est opposé à l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran, plaidant pour des sanctions plus strictes, et a même préconisé des frappes militaires. Sur le conflit actuel, il a défendu chaque mouvement d’Israël dans la guerre à Gaza et au Liban. Il est également un dur contre la Chine : il a joué un rôle clé dans la promotion de législations visant à contrer l’influence de la Chine dans les secteurs technologiques américains et a été vocal sur les abus des droits de l’homme en Chine.

Dans le passé, Rubio a également appelé à des mesures fortes contre le régime de Poutine, bien que ces dernières années, il se soit aligné avec Trump pour s’opposer au soutien militaire à l’Ukraine. Mais en dehors de ce dernier, où nous pouvons nous attendre à ce que Rubio soutienne les efforts de Trump pour mettre fin à la guerre, son parcours suggère que Rubio continuera à se concentrer sur la poursuite agressive des intérêts américains à l’étranger et à contrer tous les ennemis officiels et les rivaux géopolitiques des États-Unis, y compris par des moyens militaires.

Le choix de Trump pour le poste de secrétaire à la Défense, Pete Hegseth — un vétéran de la garde nationale et présentateur de Fox News — est plus imprévisible. Dans le passé, l’ancien soldat était un fervent partisan de l’engagement militaire américain au Moyen-Orient : en 2008, en tant que responsable du groupe de lobbying pro-guerre Veterans for Freedom, il est apparu avec George W. Bush à la Maison Blanche pour soutenir le plan de Bush d’escalader et d’étendre la guerre en Irak. Aujourd’hui, son point de vue semble avoir changé. Dans une récente interview, il s’est décrit comme un « néoconservateur en réhabilitation », qualifiant les guerres éternelles post-11 septembre d’une erreur qui avait « empiré les choses ». Cependant, il reste un fervent partisan de la guerre d’Israël contre Gaza, décrivant l’histoire d’Israël comme celle des « peuples choisis de Dieu », une vision qui s’aligne avec son arrière-plan chrétien évangélique, où le soutien à Israël est souvent considéré comme faisant partie d’une position théologique. Il a également déclaré que « le sionisme et l’américanisme sont les lignes de front de la civilisation et de la liberté occidentales ».

Les autres choix clés de Trump en matière de politique étrangère penchent tous dans la même direction. Mike Waltz, le prochain conseiller à la sécurité nationale de Trump, est un autre néoconservateur militant qui a critiqué Biden pour ne pas avoir escaladé suffisamment agressivement en Ukraine et a soutenu la possibilité pour l’Ukraine d’utiliser des armes américaines pour frapper profondément sur le territoire russe (bien que, comme Rubio, il ait récemment voté contre une aide militaire supplémentaire à l’Ukraine). Il a également plaidé pour bombarder l’Iran; s’est opposé au retrait des États-Unis d’Afghanistan; a appelé à « une nouvelle doctrine Monroe » pour dissuader l’influence chinoise dans tout l’hémisphère occidental; et a promu un soutien militaire accru pour Taïwan.

Comme Rubio et Hegseth, Waltz est également un fervent supporter d’Israël. Il a critiqué l’administration Biden pour avoir sapé la position d’Israël lors des conflits, en particulier dans le contexte des guerres de Gaza et du Liban. Et il a suggéré qu’Israël soit autorisé à « finir le travail » lorsqu’il s’agit de menaces comme le Hamas et le Hezbollah, indiquant une préférence pour une réponse plus affirmée d’Israël. La théorie est, comme il l’a exposée dans un article pour le Economist plus tôt cette année, de « passer rapidement à la fin des guerres à Gaza et en Ukraine afin de transférer l’attention et les ressources militaires américaines vers la région Indo-Pacifique et de contrer la Chine ».

De même, Brian Hook, qui dirigera la transition de Trump au Département d’État, est connu pour sa position intransigeante sur l’Iran : en tant que Représentant spécial des États-Unis pour l’Iran durant la précédente administration Trump, Hook a été un architecte clé de la stratégie de « pression maximale » contre le régime, qui consistait à réimposer et à élargir les sanctions après avoir aidé Trump à se retirer de l’accord nucléaire. Elise Stefanik, la nouvelle ambassadrice de Trump auprès de l’ONU, est également une fervente supportrice d’Israël et une faucon de l’Iran. « Il n’y a aucune excuse pour qu’un président américain bloque l’aide à Israël », a déclaré Stefanik au Knesset israélien plus tôt cette année lors d’un discours où elle a critiqué Biden pour avoir retardé une seule expédition de bombes de 2 000 livres.

Bien que Stefanik ait initialement soutenu l’aide à l’Ukraine, elle a voté contre le dernier paquet d’aide en avril. Elle a également suggéré que les États-Unis devraient adopter une position plus agressive contre la Chine. Avant d’être élue au Congrès, en 2014, elle a travaillé pour plusieurs think tanks néoconservateurs de premier plan, y compris le National Endowment for Democracy, la Foundation for the Defense of Democracies et la Foreign Policy Initiative.