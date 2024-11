Le système a bien fonctionné un certain temps. Mais les porte-monnaies sont devenus de plus en plus lourds. Finalement, tous deux sont devenus si pesants qu’ils ont dû être exilés de leurs sacs. Je pense que cela a marqué le début de ma chute. J’ai continué à payer avec des billets, parce que j’aimais leur rapidité et leur claquement ; mais je n’avais pas vraiment considéré que je finirais par récupérer des pièces. Maintenant sans porte-monnaie, je les mettais en vrac dans mon sac ou dans mes poches, et j’ai commencé à les détester, ou du moins toutes celles qui étaient inférieures à 50 pence. L’argent liquide dans la poche a une sensation utile de « juste au cas où », mais les pièces — même celles qui s’accumulent agréablement dans un livre — ne peuvent même pas transmettre cela.

Lorsque l’idée de la fin des pièces et des billets a été évoquée pour la première fois, j’ai résisté, en achetant deux porte-monnaies pour pièces. L’un était un modèle élégant à fermeture éclair, acheté à l’aéroport de Gatwick ; l’autre, un porte-monnaie en tissu bleu d’occasion avec un fermoir en laiton et un serpent mystique en sequins, trouvé à l’Oxfam de Glastonbury. Un pour mon sac à dos de randonnée, l’autre pour la ville. Je ne fouillerais plus parmi tous les autres objets que je transporte avec moi à la recherche de pièces. Je serais rapide, efficace, organisé. Et je m’accrocherais à l’argent liquide, par principe.

Il y a trois ou quatre ans, j’ai écrit un article en contemplant la fin de l’argent liquide. Je l’ai rédigé en tant que pleureur, déplorant à quel point son poids, sa solidité, sa pure physicalité me manqueraient, en contraste avec le fait de faire vibrer et glisser des fonds invisibles à travers l’atmosphère. Cependant, l’autre jour, j’ai réalisé que mon attitude avait fondamentalement changé. Je ne suis plus un défenseur passionné de l’argent liquide, mais plutôt un fossoyeur de sa tombe.

Le jour où mes yeux se sont définitivement ouverts, cependant, c’était au début d’octobre, lorsque je suis sorti acheter un litre de lait. J’ai pris mon porte-monnaie en forme de serpent, respectant la règle que je m’étais imposée : les achats inférieurs à dix livres devaient être réglés en espèces. Mon motif secret et satisfaisant était de débarrasser ce porte-monnaie d’environ la moitié de son poids. Le sympathique épicier kurde, qui m’appelait « chéri » et dont le magasin s’appelait « Hope Grocery », ne s’en soucierait sûrement pas. Le seul événement qui semblait le troubler était le vieux homme puant qui venait presque tous les soirs, bloquant les allées avec ses bavardages joyeux, qu’il suivait anxieusement avec un spray désodorisant. Alors je suis sorti audacieusement dans l’obscurité.

Ce n’était pas le type habituel, mais un de ses amis, plus gros, barbu et rivé à son téléphone. Lorsque j’ai posé le lait sur le comptoir, il n’a pas levé les yeux tout de suite. Quand enfin il l’a fait, c’était pour me voir, encore en train de disposer des pences et des pièces de deux pence en petites piles soignées. J’avais l’impression de devenir plus lent à cette tâche qu’auparavant. Deux clients s’agitaient derrière moi. Et à ce moment-là, une pensée hérétique m’a frappé comme un couteau : pourquoi diable traversais-je cette performance laborieuse ? Pourquoi m’accordais-je le luxe d’être ainsi primitif ? C’est ainsi que je me sentais : comme si j’insistais pour faire du feu en frottant deux bâtons ensemble, plutôt que d’allumer une allumette pour une lueur instantanée et une flamme.

L’argent liquide me paraissait également légèrement déplaisant. Le Covid, bien sûr, nous a rendus soudainement conscients de cela. Dans certains pays (je pense surtout à l’Égypte et à l’Inde, deux endroits que j’adore par ailleurs), même les billets provenant d’un distributeur automatique sont si usés qu’ils deviennent flasques et sales, et après chaque manipulation, je me sentais obligé de désinfecter mes mains. Mais même ici, dans cet Ouest soi-disant propre et désinfecté, mes enfants refusent de laisser des sixpences et de vieux trois pences être logés dans le pudding de Noël. Ils peuvent se passer de cette forme de chance.