«MAGA 1.0 était une révolution largement mort-née qui n’a jamais eu beaucoup de chances contre une vieille garde encore bien ancrée.»

Entrez MAGA 2.0 : Alors que Trump quittait ses fonctions en 2021, les conflits persistants entre ses instincts populistes et les dictats politiques de l’establishment ont été efficacement réprimés. Un front commun de loyauté envers Trump a pris le pas sur tout engagement idéologique. Le centre de gravité émotionnel du parti est resté avec la personnalité plutôt qu’avec une politique quelconque. Une grande partie de la droite s’est regroupée autour de la même éthique de petit gouvernement qui avait défini le conservatisme depuis Reagan. Seules les taxes et la défense des droits restaient des hérésies économiques originales de Trump.

Alors qu’il était hors du pouvoir, le MAGA s’est également développé non seulement en tant que marque politique mais aussi en tant que courant culturel. Il en est venu à inclure de nombreux éléments diffus, notamment : des anciens démocrates anti-État profond comme Robert Kennedy Jr et Tulsi Gabbard ; des technophiles de la Silicon Valley tels qu’Elon Musk et Marc Andreesen ; et des conservateurs populistes hétérodoxes substantiels comme J.D. Vance et Marco Rubio. Il a attiré plus qu’un certain nombre de grincheux mécontents, mais l’une de ces factions, l’aile intellectuelle de la soi-disant « Nouvelle Droite », a en fait fait beaucoup de progrès dans le développement des idées anti-globalisation du MAGA 1.0 : réguler Wall Street ; réformer la finance et défendre les travailleurs et moderniser la base industrielle de défense contre une Chine renaissante.

L’ironie est que le MAGA 2.0 avait alors perdu tout intérêt véritable pour gouverner, se concentrant plutôt sur l’affirmation de l’identité « vibe and tribe » du mouvement. Mais le résultat est que la campagne de Trump n’avait pas besoin de parler beaucoup de politique : le mécontentement des Américains face à la poursuite du déclin économique et au changement culturel dirigé par les progressistes, en particulier parmi la classe ouvrière, les non-métropolitains et les non-diplômés, était suffisamment fort.

Et donc, dans l’environnement immédiat post-électoral, les partisans de Trump doivent espérer que le prochain mouvement MAGA prendra les meilleures caractéristiques du MAGA 1.0, tout en éliminant le superflu du MAGA 2.0 : la vision post-globalisée de Vance sans les excentricités et le contrarianisme. Il doit retrouver les visions politiques créatives et ambitieuses du trumpisme à ses débuts tout en développant la discipline et la prévoyance qui ont fait défaut au premier mandat. Il doit également achever la rupture avec le fondamentalisme du libre marché du GOP en adoptant une approche pragmatique qui peut mélanger la déréglementation stratégique avec l’orientation étatique des secteurs industriels clés. Mais qui va réellement le mettre en œuvre ?

La réalisation est suffisamment claire pour Trump lui-même et ses partisans les plus fervents que c’est son dernier rodéo. Le flambeau sera finalement passé à un successeur digne de ce nom. La veille de l’élection, Politico a interviewé des partisans de Trump et a laissé entendre la difficulté de trouver une telle figure : Vance, Tucker Carlson, Kari Lake, Donald Trump Jr, Ron DeSantis, tous ont suscité au mieux des réactions tièdes de la part des participants aux rassemblements, qui reconnaissaient Trump comme un phénomène singulier (et non réplicable). Mais l’absence d’un successeur clair peut être une bonne chose. Cela permettrait au mouvement de se détourner des personnalités et de revenir aux promesses d’ensemble avec lesquelles Trump a lancé l’ère MAGA.

Tous les grands mouvements politiques américains ont uni de larges coalitions autour d’une vision alternative convaincante du pays ; ils n’ont réussi que s’ils étaient capables de remplacer l’élite existante par une nouvelle contre-élite : de la Révolution au New Deal et au-delà, cela a été le schéma de l’histoire américaine. MAGA 3.0 devrait se construire non pas autour d’un politicien, mais autour d’une classe particulière. Le rôle devrait revenir à un groupe peu connu au cœur de la coalition MAGA : pas tout à fait la classe ouvrière, qui manque du capital social, politique, institutionnel et économique pour remplir la fonction d’élites, mais plutôt la “gentry américaine” qui a alimenté l’ascension de Trump dès le départ : les concessionnaires automobiles, les entrepreneurs généraux, les propriétaires d’agro-industries, les magnats de l’industrie extractive, les propriétaires de franchises et d’usines, et divers millionnaires de petites villes, qui possèdent souvent une grande richesse mais peu de prestige ou de reconnaissance culturelle — une description classique pour une contre-élite révolutionnaire.