De toutes les personnes, on pourrait s’attendre à ce que les humanistes aient la protection de la vie humaine au cœur de leur ADN idéologique. Au lieu de cela, ils font la queue pour plonger l’aiguille de la mort. Cette semaine, alors que le Parlement se prépare à débattre du projet de loi sur l’aide à mourir, ils encouragent un changement de loi qui incitera les plus vulnérables de notre société à accepter de se donner la mort s’ils sont persuadés qu’un plus grand bien peut résulter de leur décès.

Les humanistes parlent avec désinvolture de « garanties », comme si un système juridique sur terre pouvait protéger une personne âgée et hautement suggestible des formes subtiles de micro-manipulations par lesquelles quelqu’un peut être persuadé qu’il est dans l’intérêt de tous que sa mort soit rapide et indolore. On peut dire « pensez aux enfants » avec la plus petite inflexion de la voix, faire la référence la plus subtile aux soucis d’argent. Nous communiquons les uns avec les autres, souvent de manière très puissante, à travers des gestes presque imperceptibles de langage corporel et d’expression faciale. Aucune garantie légale sur terre ne peut détecter de tels messages subliminaux.

Et ensuite, habiller tout cela comme de l’amour pour votre mère — « Nous ne voulons tout simplement pas que vous souffriez » — est la plus vile des trahisons. La législation sur l’aide à mourir ne change pas seulement la relation entre les mourants et leurs médecins, et entre les mourants et l’État. Elle modifie fondamentalement la dynamique au sein des familles, et au moment le plus émotionnellement complexe de la vie de quelqu’un.