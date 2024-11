Les inquiétudes concernant la migration alimentent des préoccupations plus larges. L’économie irlandaise est en plein essor, après tout, mais l’afflux récent a exercé une pression immense sur le logement et d’autres services. Cela est suffisamment clair dans un endroit comme Dundrum : ces 277 migrants doivent être intégrés dans une communauté de seulement 221. En dehors du sentiment que les communautés changent, cela entraîne une pénurie chronique de logements, l’Irlande ayant le pire bilan de l’UE en matière d’hébergement pour les jeunes. Associé à des pubs de village fermés et à une colère palpable contre la classe politique.

Il est donc clair que tous les ingrédients du populisme irlandais sont là et prêts à infuser. Pourtant, comme les sondages le suggèrent si vivement, un résultat choc reste peu probable : quelque chose qui est essentiellement dû à la réticence des politiciens traditionnels à évoluer avec les électeurs. Pour leur part, le Fine Gael et le Fianna Fáil ont généralement été réticents à accepter la nécessité de réduire les chiffres. Aussi récemment que décembre dernier, un ministre du gouvernement a accusé les politiciens de se draper dans le « victimisme » lorsqu’ils ont affirmé que le débat public sur l’immigration était réprimé.

Jusqu’à récemment, quiconque cherchant à donner un coup de pied à l’establishment aurait pu se tourner vers Sinn Féin, avec son mélange enivrant de nationalisme irlandais et d’économie socialiste. Pourtant, bien que le parti ait obtenu jusqu’à 36 % il y a deux ans, il a depuis chuté de manière spectaculaire. L’immigration est à nouveau le coupable ici, avec les dirigeants progressistes de Sinn Féin de plus en plus décalés par rapport à l’électorat. Selon un sondage de mai, 63 % de tous les électeurs irlandais souhaitaient une politique d’immigration plus restrictive, un chiffre qui est monté à 70 % parmi les partisans de Sinn Féin. Le même sondage a révélé que les électeurs plus jeunes, plus pauvres et plus urbains étaient les plus préoccupés par les niveaux de migration irlandaise. C’est exactement la démographie sur laquelle Sinn Féin compte le plus — même si des dirigeants de Sinn Féin comme Mary Lou McDonald ont, jusqu’à récemment, été extrêmement réticents à commenter directement l’immigration.

Le mécontentement a cependant quelques débouchés. Avec les trois grands partis réticents à changer radicalement de cap sur l’immigration, certains se sont tournés vers Aontú, qui mélange nationalisme et conservatisme de manière que Sinn Féin ne peut pas. Pourtant, avec Aontú ne récoltant que 4 % des voix, il semble clair que les électeurs irlandais mécontents mettent plutôt leur espoir dans des candidats indépendants. Souvent des membres désabusés des partis traditionnels — comme Mattie McGrath et Malachy Steenson — ils devraient au total récolter environ 20 % des voix : à peu près le même pourcentage que chacun des trois principaux partis. Inclus dans ce groupe se trouve le soi-disant Parti Indépendant. Comme Aontú, il mélange le zèle républicain avec le scepticisme sur l’immigration, bien qu’il se soit plié aux conditions irlandaises en acceptant l’adhésion à l’UE.

Si, de plus, ils sont peu susceptibles de faire une percée cette fois-ci, les indépendants ont le système électoral de leur côté. En raison de sa nature proportionnelle, le système de vote transférable unique (STV) utilisé lors des élections au Dáil facilite les candidatures non affiliées pour provoquer un bouleversement. Il y a en outre des signes que s’opposer au mainstream peut porter ses fruits : bien qu’il ait été fondé l’année dernière, par une paire d’anciens parlementaires, le Parti Indépendant compte déjà 24 conseillers et un seul député européen.

Au-delà des calculs électoraux, cependant, le moyen le plus simple de mesurer la puissance du populisme irlandais est à travers des endroits comme Dundrum. Ce qui se passe dans le comté de Tipperary, après tout, est observé à travers tout le pays, avec des hommes et des femmes prenant l’initiative eux-mêmes. C’est suffisamment clair dans des endroits comme le quartier de Finglas à Dublin, ou encore Cootehill dans le comté de Cavan, deux sites de manifestations anti-migration.