Au-delà des propres politiques pro-entreprises du Sud, le déclin relatif de lieux comme Chicago se manifeste de manière révélatrice. Entre des impôts en forte hausse et des règles de changement climatique draconiennes, les bastions démocrates du Nord semblent désespérés de se ruiner. Pas étonnant qu’une étude récente ait révélé que les meilleurs États pour l’industrie se trouvent généralement dans le sud-est, même si les ports à la croissance la plus rapide d’Amérique sont des endroits comme Corpus Christi (Texas) et Mobile (Alabama).

Ce n’est pas que la renaissance économique de Dixie puisse être uniquement retracée à travers la production industrielle. Car tout comme Rousakis et Riley ont remodelé et modernisé leurs villes, des millions d’autres Américains ont trouvé leur terre d’opportunité dans le Sud autrefois en détresse. En 1861, lorsque Fort Sumter a été attaqué, le Sud abritait à peine neuf millions des 31 millions de résidents du pays, et même cela incluait 3,5 millions d’esclaves. Aujourd’hui, cependant, l’ancienne Confédération compte 40 % de la population américaine, contre moins d’un tiers en 1950. Cette tendance s’est accélérée depuis la pandémie. En 2023, la croissance de la population dans seulement cinq États du Sud a dépassé celle des 44 autres combinés.

Encore une fois, le Nord s’effondre tandis que le Sud s’envole. Le New Jersey, l’Illinois et New York ont tous perdu des habitants depuis 2000, même si le Texas a gagné trois millions. Ce n’est pas seulement une fonction de la migration interne : trois villes du Sud — Miami, Dallas et Houston — ont vu leur population d’origine étrangère augmenter plus que partout ailleurs. Pas moins frappant, ces tendances semblent prêtes à se poursuivre dans les années à venir. Dans une enquête récente identifiant les cinq meilleures régions pour les jeunes chercheurs d’emploi, quatre se trouvaient dans le Sud, même si les Sudistes sont plus susceptibles d’avoir des enfants que leurs pairs du Nord.

Au-delà de tout, ces changements démographiques explosent les anciens stéréotypes. Ce qui a commencé avec Reuben Greenberg est tout aussi vrai aujourd’hui : selon certaines sources, Houston est la ville la plus diverse du pays, tandis que les Afro-Américains retournent dans la région que leurs grands-parents ont fuie pendant la Grande Migration. Dans l’ensemble, les minorités jouissent généralement de revenus et de niveaux de propriété immobilière plus élevés ici que ailleurs. Et peu importe ce que les libéraux de Brooklyn pourraient imaginer, le Sud est désormais parmi les parties les moins ségréguées du pays. Certes, des divisions de classe existent. Mais à Charleston, des Afro-Américains prospères peuvent être trouvés en train de manger dans certains des restaurants les plus chics, souvent avec des amis blancs. Comme la cuisine du bas pays, englobant des influences africaines, anglaises et caribéennes, c’est une ville qui semble plus racialement harmonieuse que les villes du Nord, de Milwaukee à Buffalo.

Plus précisément, ces allées et venues évoquent une tempête politique. Plus de personnes signifie plus de représentation au Congrès, et plus de voix électorales. Et si les tendances actuelles se poursuivent — et que le Sud continue de s’élever et que des endroits comme l’Illinois continuent de décliner — Dixie aura 30 sièges de plus à la Chambre des représentants qu’elle n’en avait dans les années soixante-dix. Une fois cela arrivé, elle émergera à nouveau comme la région politique la plus forte du pays, un rôle qu’elle n’a pas connu depuis ce monde perdu de redingotes et de marchés aux esclaves.

Ce n’est pas que nous devions attendre le redécoupage pour repérer le poids politique du Sud. Après tout, une seconde administration Trump tirerait sûrement sa force de l’ascendance de la région. Trump lui-même est désormais un Floridien typique — de Queens — et J.D. Vance vient de la culture essentiellement sudiste des Appalaches. Plus précisément, les augmentations probables des dépenses en défense et dans l’espace sous un président républicain dynamiseraient encore plus la région, tout comme des politiques pro-manufacturières utilisant des tarifs et des accords commerciaux stricts pour remplacer les produits étrangers par des alternatives domestiques. Il y aura également une pression pour développer des politiques qui aident les états du Sud moins prospères comme la Louisiane et le Mississippi, d’autant plus qu’ils sont de solides bastions républicains.

Étant donné ses plans probables de sauvetage des états du Nord dépensiers, une présidence Harris serait probablement moins bénéfique pour Dixie. Cela dit, les fortunes démographiques de la région offrent également des opportunités aux démocrates : comme l’ont si vivement prouvé Jimmy Carter et Bill Clinton. Dans ce Nouveau Sud, une région dynamique et multiculturelle avec beaucoup d’espoir pour l’avenir, les libéraux pourraient beaucoup gagner en s’opposant à des interdictions strictes sur l’avortement, surtout s’ils abandonnent les signaux de vertu impopulaires autour de questions comme la migration. Pour le dire différemment, alors, le renouveau du Sud pourrait encore s’accorder avec un retour tant attendu au centre politique. Étant donné le passé tumultueux de la région, ce serait la plus bienvenue des ironies.