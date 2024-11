Considérons que nous sommes maintenant dans la saison des costumes d’Halloween pour adultes — en soi, un énorme exercice de fantaisie à faire mal aux dents — et des articles entiers sont apparemment écrits sérieusement sur la façon dont les costumes de clown sinistres sont devenus mignons cette année. Le langage des textos des personnes d’âge moyen est parsemé d’emojis de dessins animés, et les caméras de téléphone ont des filtres qui font que les propriétaires ressemblent à des chiots ou à des princesses. Des adultes regardent des films Pixar ou vont à Disney World sans l’excuse d’accompagner des enfants. Et, croyez-le ou non, il existe même des « cafés de maid » vendant la « culture kawaii » dans des villes britanniques, où de jeunes femmes à l’apparence juvénile en tenues de maid dessineront des visages souriants sur vos crêpes ou joueront à des jeux de société avec vous, prétendument sans aucune connotation sexuelle.

Remarquant la tendance, cette année Somerset House a organisé une exposition explorant ce que ses conservateurs appelaient « l’irrésistible montée de la mignonnerie ». Et puis il y a le concept omniprésent du « meet-cute », désormais partie intégrante du lexique contemporain pour décrire un premier rendez-vous. En termes d’idéaux relationnels, il n’est plus considéré comme suffisant de rencontrer un partenaire potentiel par le biais d’une poignée de main ferme lors d’un rendez-vous planifié à l’avance. Au lieu de cela, vous devriez faire quelque chose qui susciterait des « awws » attendris de la part de vos amis lors du récit : par exemple, renverser accidentellement une tasse de café sur lui, ou vous retrouver dans une guerre d’enchères furieuse pour le même vase ancien. Et si la rencontre tourne mal et qu’aucune attraction sexuelle n’est ressentie, le langage moderne dit maintenant que vous avez « le dégoût ». À chaque extrémité du spectre, alors, l’agence adulte et les attitudes sexuelles matures sont étouffées dans des bruits de cooing, de babillage et de gloussements.

En effet, le fait que la mignonnerie ait la capacité de réduire des femmes adultes et l’homme occasionnel à un langage enfantin est une caractéristique fréquemment observée de son étrange pouvoir. Dans son grand livre sur les propriétés esthétiques mineures de notre époque, la théoricienne culturelle Sianne Ngai cite un journaliste du 19ème siècle assistant au mariage de société de Lavinia Warren et du « Général Tom Pouce » Stratton — deux personnes de très petite taille — qui a observé que la foule féminine envoûtée émettait « des adjectifs de petite taille et des exclamations diminuées » en contemplant le spectacle adorable. De cette manière, Ngai suggère que « la mignonnerie génère toujours plus de mignonnerie ». Ou, pour le dire franchement, la mignonnerie tue les vocabulaires et, en fin de compte, les cellules cérébrales. Pas étonnant, alors, qu’elle devienne totemique de cette époque si stupide.

Il y a une autre chose à propos de la mignonnerie qui semble la rendre irrésistible. À savoir, comme noté, elle implique vulnérabilité et impuissance : des aspects dont notre culture est intoxiquée. Luce tient un bâton de pèlerin, mais aux yeux affamés d’emblèmes de faiblesse, cela pourrait tout aussi bien être confondu avec une aide à la mobilité. Tout chez elle parle de petitesse et d’impuissance. Certaines âmes déformées trouveront cela carrément excitant ; cependant, beaucoup seront satisfaites non érotiquement par l’image projetée de soi.

Car il y a quelque chose d’évidemment égocentrique dans le plaisir que l’on peut tirer des caricatures exagérées de la vulnérabilité humaine. Dans un observateur susceptible avec suffisamment de neurones miroirs en action, les représentations mignonnes la font se sentir à la fois maternelle et fondamentalement enfantine, incertaine de savoir si elle est imaginativement positionnée comme sujet observateur ou comme objet adorablement petit. Pour les mêmes raisons, la mignonnerie peut produire une profonde ambivalence chez un spectateur. Ai-je envie de câliner cette chose ? De la protéger ? De l’acheter ? D’être elle ? De la détruire ?

Pace le Vatican alors, il me semble que la mignonnerie est un mauvais véhicule pour les éléments traditionnels de l’expérience religieuse. Quoi d’autre que Luce réalise — une notoriété de marque accrue, peut-être, ou même la présence physique de plus de jeunes dans les églises — il est peu probable qu’elle les rapproche directement de Dieu. Car, en comparaison avec les catégories esthétiques plus traditionnelles de beauté et de sublimité, la mignonnerie semble essentiellement séculière. Ngai est d’accord, écrivant que parce que la mignonnerie « dramatise » sa propre « frivolité et inefficacité », elle est « fondamentalement non théologique, incapable de susciter l’émerveillement religieux et déconnectant l’expérience de l’art du discours de la transcendance spirituelle ».