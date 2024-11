«Avec 161 millions d’électeurs inscrits, tout ce que vous pouvez vraiment contester, ce sont les vibrations.»

Le moment Peanut a cristallisé deux caractéristiques interconnectées de la campagne de Trump en 2024. Premièrement, l’ascension à la notoriété de personnes, d’opinions et d’esthétiques provenant d’une droite extrêmement connectée qui, en 2016, était une sous-culture sans pouvoir institutionnel. Aimez-le ou détestez-le, cette inclinaison s’est reflétée dans le choix de J.D. Vance, un homme qui fait des allusions à des mèmes de droite dans des interviews de presse grand public, comme colistier de Trump. Et, deuxièmement et de manière connexe, le principal soutien de Trump en 2024 : Elon Musk. L’achat par Musk en 2022 du site anciennement connu sous le nom de Twitter, son adoption, sa re-plateformisation et sa mise en avant des esthétiques et des points de vue de la droite électronique, ainsi que son soutien total à la campagne de Trump, représentent en retour un changement plus large de l’allégeance politique parmi les tech bros.

Le changement des démocrates d’une approche historiquement laissez-faire à une détermination à réguler les grandes entreprises technologiques joue probablement un rôle dans cette tendance. Mais l’idéologie y contribue également — et surtout l’obsession et le focus pratique nécessaires pour fonder de nouvelles entreprises. Parmi les dévots, cet ethos de « fondateur » est presque caricaturalement personnaliste, promouvant une version high-tech de la théorie du Grand Homme.

La vibe positive proposée est donc celle du dynamisme, de l’innovation, de la croissance et de l’autonomie, symbolisée par les réalisations de SpaceX d’Elon Musk et son aspiration à coloniser Mars. Ses partisans contrastent cela avec une préférence perçue de la gauche pour le collectivisme, la sur-réglementation et la médiocrité obsédée par la sécurité. Est-ce une représentation juste des ennemis de Trump ?

Les partisans de la réglementation pourraient faire remarquer qu’en son absence, des individus puissants peuvent accomplir de grandes choses — mais aussi écraser tout le monde. Mais aux côtés de cette prudence pratique et — oserais-je le dire — populiste, il y a aussi une sensibilité à l’œuvre parmi les anti-Trump. Certains au moins sont clairement aussi repoussés par l’individualisme héroïque et masculin que les fans de Musk et Trump sont attirés.

C’est donc l’autre panier de vibes proposé : celui d’une politique plus à l’aise que ses opposants trumpistes avec la vie ordinaire, le procéduralisme et la responsabilité diffuse. La récente capacité évidente de l’administration de Joe Biden à continuer en pilote automatique, malgré un déclin cognitif chez son leader élu si visible qu’il pourrait finalement ne plus être caché par la presse, illustre à la fois les forces et les faiblesses d’un tel système. L’inférence claire est que le système lui-même est ce qui gouverne, et qui le dirige nominalement est moins important.

Pour ceux à qui cela représente « Notre démocratie », c’est évidemment bon : dans l’ensemble, un système plus stable, cohérent et équitable. Ses opposants, quant à eux, ont cristallisé leur aversion pour cet ordre dans le martyre de Peanut : un ensemble d’objections plus communément exprimées par deux termes en ligne de droite : « la longhouse » et « l’anarcho-tyrannie ». La première emprunte une métaphore à ces anthropologues qui décrivent les premières sociétés humaines comme matriarcales et vivant en communauté dans des « longhouses » villageoises. Dans l’usage contemporain, cette figurative « longhouse » est une mauvaise chose : une négation de l’individualité, de la masculinité et de l’ambition. Pour les méprisants de la « longhouse », le fait que les deux dénonciateurs présumés de Peanut (bien qu’elle le nie) et la responsable de l’agence qui l’a tué soient toutes deux des femmes a été perçu comme emblématique de cet état de fait pernicieux.