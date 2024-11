Il y a de nombreuses raisons d’éviter une intégration européenne supplémentaire, que ce soit par le biais de l’UE ou de l’OTAN, mais plusieurs se démarquent. Tout d’abord, l’accent de la politique étrangère de Trump sera mis sur la Chine et l’Asie-Pacifique plus que sur l’Europe, qui prendra de plus en plus la seconde place dans les calculs politiques de Washington. Aucun chuchotement de Trump de la part de Giorgia Meloni ou de Viktor Orbán ne changera cela. Deuxièmement, une poussée pour une intégration européenne supplémentaire en réponse au retrait stratégique des États-Unis d’Europe ne renforcera pas le Continent. Au contraire : cela renforcera les structures transnationales qui affaiblissent les nations d’Europe. L’UE fonctionne en siphonnant le pouvoir de l’État-nation sans le soumettre à une autorité politique supérieure. Sans noyau institutionnel, l’UE fonctionne comme une machine à flipper politique, renvoyant la responsabilité d’une agence supranationale à une autre, d’un pays à un autre.

«Il y a de nombreuses raisons d’éviter une intégration européenne supplémentaire»

Cette structure a certes fonctionné un temps, mais seulement avec les États-Unis en arrière-plan. Tout au long de l’ère de la mondialisation unipolaire, Washington était prêt à venir en aide aux États européens lorsque cela était nécessaire : l’Amérique a offert son leadership lors des campagnes militaires européennes contre la Yougoslavie dans les années 90 et la Libye en 2010, par exemple, et a supervisé la crise financière européenne dans les années 2010 par le biais du Fonds monétaire international. Aujourd’hui, avec Trump regardant vers l’est, l’Amérique sera moins disposée à tendre la main.

Renforcer l’OTAN ne sera guère utile dans le monde de Trump, car cela ne fera que renforcer la division géopolitique de l’Europe — dont les États-Unis profitent finalement. Considérons simplement la guerre en Ukraine. Tant que l’UE et la Russie seront en désaccord, l’UE restera dépendante de l’importation de gaz naturel liquéfié américain plus coûteux, ce qui freinera l’industrie et la croissance européennes. Pendant ce temps, la Russie continuera de se concentrer sur l’approvisionnement des marchés énergétiques en dehors de l’Europe, s’appuyant de plus en plus sur les importations chinoises pour fournir son équipement industriel. C’est un monde qui favorise les entreprises chinoises et américaines plutôt que les européennes.

Si la politique étrangère de Trump suit la direction de sa première administration, nous pouvons nous attendre à un nouvel accent sur la construction d’un ordre international plus transactionnel. Les négociations bilatérales et les ordres régionaux sont plus probables que des pactes globalistes idéalisés. Pour négocier efficacement dans un tel monde, les nations européennes doivent développer un sens clair de leurs propres intérêts nationaux. Et identifier ces intérêts nationaux signifie se tourner vers l’intérieur, et non vers l’extérieur. Cela signifie s’éloigner des promesses fanées du mondialisme.

Pour cette raison, les appels renouvelés à l’intégration transnationale — qu’elle soit de type européen ou atlantique — passent à côté de la plaque. La réponse alarmée des libéraux européens à la victoire de Trump révèle une peur non seulement de Trump, mais aussi de leurs propres électeurs. La raison pour laquelle ils craignent Trump est qu’ils savent qu’il a quelque chose qui leur manque : une légitimité démocratique nationale, fondée sur les souhaits des marginalisés et des exclus politiques. L’élite libérale de l’Europe se sent piégée entre un Trump imprévisible et leurs propres « déplorables » laissés pour compte.

En revanche, les populistes européens ont embrassé Trump comme le leader de leur mouvement mondial. Pourtant, cela est également mal avisé. Plutôt que de se tourner vers Washington pour le leadership, les dirigeants populistes feraient mieux d’apprendre du manuel de Trump : s’adresser à leurs concitoyens plutôt que de défiler avec des bannières de l’OTAN ou de se battre pour une position internationale. C’est le paradoxe du monde de Trump : la seule façon de construire une nouvelle ère de coopération internationale est de commencer de l’intérieur, à travers un projet de renouveau national.