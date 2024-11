Tous ne sont pas si sceptiques. Comme l’a affirmé Silvan Luley de Dignitas : «Il n’y a pas eu un seul cas qui n’ait pas fonctionné, dans le sens où la personne n’a pas atteint l’objectif de manière digne.» Dr Lonny Shavelson, de Bay Area End of Life Options, a fait des affirmations similaires. «Ceux-ci», dit-il, «sont de belles morts.»

Mais chaque affirmation et contre-affirmation devrait être qualifiée par un point fondamental : la base de preuves est inadéquate. Aucune autorité de régulation des médicaments n’a approuvé de médicaments spécifiquement pour une utilisation dans le suicide assisté. Le protocole de 2019 de l’Association canadienne des évaluateurs et fournisseurs de MAiD a reconnu qu’il y avait eu « peu ou pas de recherche » sur les combinaisons recommandées, et qu’il n’existait « aucune littérature évaluée par des pairs pour guider les meilleures pratiques ».

Dans le contexte britannique, les partisans du suicide assisté semblent être conscients de la nécessité de mener davantage de recherches. Dignité dans la Mort m’a indiqué dans un communiqué que les médicaments utilisés pour le suicide assisté « sont sous examen constant parmi les cliniciens et que les meilleures pratiques sont en constante évolution ». Ils ajoutent que la procédure au Royaume-Uni dépendrait de « l’engagement avec les organismes de santé et les régulateurs », s’appuyant sur les pratiques d’autres juridictions « où ils sont confiants que les médicaments utilisés sont sûrs, efficaces et offrent aux personnes en fin de vie une mort digne ».

Quels médicaments un futur programme de suicide assisté au Royaume-Uni pourrait-il adopter ? Le projet de loi Leadbeater ne mentionne aucun médicament spécifiquement, déclarant simplement que le « Secrétaire d’État doit, par règlement, spécifier un ou plusieurs médicaments ou autres substances ». Leadbeater n’a pas exprimé d’avis sur ce point ; son chef de cabinet, Lance Price, m’a dit que cela relèverait de NICE et d’autres régulateurs. NICE n’a pas répondu à ma demande de commentaire. De leur côté, les médecins britanniques semblent eux-mêmes ignorer les défis que cela pose. Comme l’a révélé un rapport de la British Medical Association de 2016, certains médecins étaient « surpris » d’apprendre que le suicide assisté pouvait comporter des complications.

Le Dr Regnard, qui n’est pas contre la mort assistée en soi, m’a expliqué que l’introduction de telles combinaisons de médicaments sans preuves préalables serait complètement sans précédent. « Je pense que cela nous ramène de 100 ans en arrière, à une époque où il n’y avait pas de réglementation et où les gens pouvaient faire à peu près ce qu’ils voulaient. »

En fin de compte, le débat sur le suicide assisté dépendra moins de ces questions techniques que des compromis familiers entre l’autonomie personnelle et les risques pesant sur les personnes vulnérables. Pourtant, ce monde ombragé des médicaments létaux suggère un point plus large : prendre la vie est, au minimum, un ajustement maladroit avec les principes des soins de santé — et, lorsque ces cocktails sont introduits dans un système médical, ce système lui-même change inévitablement. Vous pouvez qualifier la proposition de Kim Leadbeater de courageuse ou de téméraire, mais ce serait sûrement la plus grande expérience jamais réalisée sur le NHS.

